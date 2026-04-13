Giorgia Meloni condamnă atacurile lui Trump la adresa papei: „Declarațiile sunt inacceptabile”

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat declarațiile președintelui american Donald Trump la adresa papei Leon XIV, pe care le-a catalogat drept „inacceptabile”, în contextul unui nou schimb de replici dintre liderul de la Washington și șeful Bisericii Catolice, scrie Politico. Reacția vine după ce Trump l-a criticat pe Papă pentru pozițiile sale privind conflictul din Orientul Mijlociu și l-a descris drept „slab”.

„Consider declarațiile președintelui Trump despre Sfântul Părinte drept inacceptabile”, a declarat Meloni într-un comunicat. „Papa este liderul Bisericii Catolice și este firesc și corect ca acesta să ceară pace și să condamne toate formele de război.”

Într-o postare pe rețelele sociale din weekend, Trump s-a plâns de criticile papei la adresa războiului SUA-Israel împotriva Iranului și a susținut, fără dovezi, că mandatul său ar fi făcut posibilă alegerea acestuia în fruntea Bisericii Catolice.

Luni după-amiază, vorbind în fața Casei Albe, Trump și-a reiterat criticile la adresa papei, pe care l-a numit „slab”, adăugând că „nu are pentru ce să-și ceară scuze”.

Retorica agresivă a lui Trump la adresa papei creează dificultăți pentru liderii conservatori, de dreapta și de extremă dreapta din Europa, precum Meloni, ale căror baze electorale includ numeroși creștini. Peste jumătate dintre italieni se declară catolici.

Deși acești lideri au motive să mențină relații bune cu Trump, în contextul sprijinului administrației sale pentru partidele anti-migrație, scăderea popularității președintelui american în rândul aliaților ideologici europeni, de la începutul anului 2026, este evidentă.

Totuși, Trump a făcut un pas înapoi după ce a publicat o imagine în care era reprezentat ca o figură asemănătoare lui Hristos, vindecând o persoană bolnavă, în timp ce în fundal apăreau vulturi, avioane de luptă și steagul american. Imaginea a stârnit critici inclusiv din partea unor susținători ai mișcării MAGA, unii numind-o „blasfemie”.

Ulterior, Trump a șters postarea și a declarat jurnaliștilor că a crezut că este reprezentat, de fapt, ca un medic în acea imagine.

