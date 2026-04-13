Giorgia Meloni condamnă atacurile lui Trump la adresa papei: „Declarațiile sunt inacceptabile”

Meloni a Parigi, in nottata incontri all'Eliseo con Trump e Musk
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat declarațiile președintelui american Donald Trump la adresa papei Leon XIV, pe care le-a catalogat drept „inacceptabile”, în contextul unui nou schimb de replici dintre liderul de la Washington și șeful Bisericii Catolice, scrie Politico. Reacția vine după ce Trump l-a criticat pe Papă pentru pozițiile sale privind conflictul din Orientul Mijlociu și l-a descris drept „slab”.

„Consider declarațiile președintelui Trump despre Sfântul Părinte drept inacceptabile”, a declarat Meloni într-un comunicat. „Papa este liderul Bisericii Catolice și este firesc și corect ca acesta să ceară pace și să condamne toate formele de război.”

Într-o postare pe rețelele sociale din weekend, Trump s-a plâns de criticile papei la adresa războiului SUA-Israel împotriva Iranului și a susținut, fără dovezi, că mandatul său ar fi făcut posibilă alegerea acestuia în fruntea Bisericii Catolice.

Luni după-amiază, vorbind în fața Casei Albe, Trump și-a reiterat criticile la adresa papei, pe care l-a numit „slab”, adăugând că „nu are pentru ce să-și ceară scuze”.

Retorica agresivă a lui Trump la adresa papei creează dificultăți pentru liderii conservatori, de dreapta și de extremă dreapta din Europa, precum Meloni, ale căror baze electorale includ numeroși creștini. Peste jumătate dintre italieni se declară catolici.

Deși acești lideri au motive să mențină relații bune cu Trump, în contextul sprijinului administrației sale pentru partidele anti-migrație, scăderea popularității președintelui american în rândul aliaților ideologici europeni, de la începutul anului 2026, este evidentă.

Totuși, Trump a făcut un pas înapoi după ce a publicat o imagine în care era reprezentat ca o figură asemănătoare lui Hristos, vindecând o persoană bolnavă, în timp ce în fundal apăreau vulturi, avioane de luptă și steagul american. Imaginea a stârnit critici inclusiv din partea unor susținători ai mișcării MAGA, unii numind-o „blasfemie”.

Ulterior, Trump a șters postarea și a declarat jurnaliștilor că a crezut că este reprezentat, de fapt, ca un medic în acea imagine.

Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de...
Fanatik.ro
Ce ”bijuterie” de 4 milioane de euro și-a cumpărat Ion Țiriac. Sunt 250 în întreaga lume: ”Ultimul scos pe...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Peter Magyar, mai bogat ca Orban! De unde are bani viitorul premier și ce bunuri au politicienii care s-au...
Adevărul
Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite...
Playtech
Ai primit amendă în Bulgaria: Unde trebuie să o plătești și ce riști dacă o ignori
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...