Donald Trump a șters imaginea în care era înfățișat ca Iisus Hristos: „Credeam că sunt eu în rolul unui medic”

„Am postat-o. Credeam că sunt eu în rolul unui medic”, le-a spus cel de-al 47-lea președinte al SUA reporterilor de la Casa Albă, negând afirmațiile potrivit cărora ar fi vrut să apară ca Iisus.
„Trebuia să fiu eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească”, a spus el.
Duminică seara, liderul de la Casa Albă a publicat imaginea, care pare să fi fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce președintele american l-a criticat dur pe Papa Leon al XIV-lea pentru că a condamnat acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului și Venezuelei.
Imaginea îl înfățișa pe Trump, îmbrăcat într-o robă albă, punându-și mâna dreaptă pe un bărbat care părea bolnav sau pe moarte, cu o lumină strălucitoare izvorând din mâna stângă a președintelui american, iar în spatele său se vedeau steagul american, vulturi și avioane militare.
Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea CNBC cu privire la ștergerea postării.