Donald Trump a șters imaginea în care era înfățișat ca Iisus Hristos: „Credeam că sunt eu în rolul unui medic”

Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a șters o postare de pe Truth Social care conținea o imagine în care era înfățișat în chip de Iisus Hristos, după ce aceasta a stârnit reacții negative, relatează CNBC.

„Am postat-o. Credeam că sunt eu în rolul unui medic”, le-a spus cel de-al 47-lea președinte al SUA reporterilor de la Casa Albă, negând afirmațiile potrivit cărora ar fi vrut să apară ca Iisus.

„Trebuia să fiu eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească”, a spus el.

Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua Truth Social o imagine care îl înfățișează în chip de Iisus. Foto: Donald Trump/Truth Social

Duminică seara, liderul de la Casa Albă a publicat imaginea, care pare să fi fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce președintele american l-a criticat dur pe Papa Leon al XIV-lea pentru că a condamnat acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului și Venezuelei.

Imaginea îl înfățișa pe Trump, îmbrăcat într-o robă albă, punându-și mâna dreaptă pe un bărbat care părea bolnav sau pe moarte, cu o lumină strălucitoare izvorând din mâna stângă a președintelui american, iar în spatele său se vedeau steagul american, vulturi și avioane militare.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea CNBC cu privire la ștergerea postării.

În luna februarie, fostul preşedinte american Barack Obama şi soția sa, Michelle, au fost reprezentaţi ca maimuţe într-un montaj video postat de Trump pe reţeaua sa Truth Social. Clipul era pe tema alegerilor prezidenţiale din 2020, despre care Trump susține că au fost furate.

Ulterior, în fața valului de critici, Donald Trump a șters postarea.

