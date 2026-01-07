Groenlanda și Danemarca solicită „cu insistență” o întâlnire cu Marco Rubio, după declarațiile belicoase ale SUA

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio. Ministrul de Externe al Danemarcei a declarat că a solicitat o întâlnire cu Rubio, urmat de omologul său din Groenlanda. Scopul este de a discuta declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump şi ale altor membri ai administraţiei sale cu privire la interesul lor de a obţine insula arctică din motive de securitate naţională, relatează Sky News.

Demersul a fost anunţat pe Facebook de consilierul pentru afaceri externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, care a vorbit despre o întâlnire „în curând”.



„Secretarul de Stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în ciuda solicitărilor repetate atât din partea acestui guvern (groenlandez - n.r.), cât şi din partea celui danez pentru o întâlnire la nivel de miniştri de Externe”, a declarat Motzfeldt.



La întâlnire ar urma să fie prezent şi ministrul de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen. Acesta, care s-a mai întâlnit cu Marco Rubio de două ori, a precizat că solicitarea unei reuniuni a fost făcută luni, potrivit AFP, preluată de Agerpres.



Afirmaţia lui Donald Trump privind omniprezenţa Chinei în Groenlanda este una dintre neînţelegerile care trebuie clarificate.



„Nu împărtăşim această opinie conform căreia Groenlanda este inundată de investiţii chineze”, a declarat ministrul danez după o întâlnire cu comisia parlamentară pentru afaceri externe privind relaţia dintre Regatul Danemarcei - care include Danemarca continentală, Insulele Feroe şi Groenlanda - şi Statele Unite.



Preşedintele SUA şi-a exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la capacitatea Danemarcei de a asigura securitatea Groenlandei.



„Avem grijă de regat”, a insistat Rasmussen, adăugând că nu este nevoie să se „dramatizeze” situaţia.



Danemarca a investit masiv în securitatea arctică în ultimele 12 luni, alocând aproximativ 90 de miliarde de coroane (1,2 miliarde de euro) în acest scop.



Trump a declarat în repetate rânduri în ultimul an că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda şi a sugerat explorarea opţiunilor pentru aducerea acesteia sub jurisdicţia SUA, declaraţii pe care le-a reluat de mai multe ori în ultimele zile, în urma intervenţiei militare a ţării sale în Venezuela.



Şefii de guvern din Spania, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia şi Danemarca au difuzat marţi o declaraţie comună în care subliniază că Groenlanda aparţine poporului său şi că numai Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc ambele teritorii.



Totodată, miniştrii de Externe ai celor cinci ţări nordice au difuzat tot marţi o declaraţie în care apără suveranitatea acestei insule arctice şi inviolabilitatea frontierelor sale.

Rubio spune că SUA intenţionează să cumpere Groenlanda şi minimizează opţiunea militară

Presa americană a relatat marţi că secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite încearcă de fapt să cumpere Groenlanda şi că remarcile recente despre insulă nu ar trebui interpretate ca anunţând o invazie militară, relatează dpa.



Rubio a făcut aceste comentarii în timpul unei conferinţe cu uşile închise cu congresmenii americani, au declarat persoane familiarizate cu discuţia pentru Wall Street Journal. Ziarul a precizat că obiectivul administraţiei americane era de a cumpăra insula.



The New York Times a relatat în mod similar, adăugând că preşedintele american Donald Trump le-a cerut consilierilor săi să prezinte un plan actualizat pentru achiziţionarea Groenlandei. Trump a lansat deja această idee încă din timpul primului său mandat.



Administraţia americană şi-a intensificat recent retorica privind Groenlanda. Marţi, Casa Albă a declarat că posibila utilizare a forţei militare rămâne printre opţiunile luate în considerare.



"Preşedintele şi echipa sa discută o serie de opţiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă şi, bineînţeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opţiune la dispoziţia comandantului suprem", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Emisarul lui Trump în Groenlanda apără independenţa teritoriului danez prin intermediul acordurilor cu SUA

Emisarul special al preşedintelui american în Groenlanda, Jeff Landry, a apărat marţi independenţa teritoriului autonom danez prin intermediul unor acorduri economice cu Washingtonul, cu toate că Trump insistă ca acesta să devină parte a Statelor Unite, relatează EFE.



Landry, numit de Trump în decembrie pentru a face din Groenlanda "parte a SUA", a afirmat că preşedintele oferă oportunităţi economice teritoriului, dar a exclus orice intenţie de a-l acapara prin forţă.



"Nu cred că despre asta vorbeşte. Cred că preşedintele susţine o Groenlandă independentă, cu legături economice şi oportunităţi comerciale pentru Statele Unite", a declarat el într-un interviu acordat CNBC.



În capitala groenlandeză, Nuuk, groenlandezii au considerat că comentariile lui Donald Trump sunt "inacceptabile într-o lume civilizată", scrie AFP.



"Cerem respect pentru ţara şi poporul nostru. Suntem deschişi la afaceri şi relaţii, dar numai pe baza respectului reciproc", a subliniat Christian Keldsen, directorul Asociaţiei de Afaceri din Groenlanda.



Canada se aliniază cu Europa şi susţine suveranitatea Danemarcei în faţa ameninţărilor lui Trump



Prim-ministrul canadian Mark Carney a reafirmat marţi sprijinul Canadei pentru integritatea teritorială a Danemarcei, "inclusiv Groenlanda", în timpul unei întâlniri la Paris cu omoloaga daneză, Mette Frederiksen.



"Canada va sprijini întotdeauna suveranitatea şi integritatea teritorială a Danemarcei, inclusiv a Groenlandei", a declarat Carney în timpul întâlnirii şi într-un mesaj pe care l-a postat ulterior pe reţelele de socializare.



Într-un comunicat, Carney a insistat că "viitorul Groenlandei va fi determinat de Groenlanda şi Danemarca. Canada va continua să colaboreze cu Danemarca, Groenlanda şi alţi parteneri în ceea ce priveşte responsabilitatea noastră comună pentru securitatea şi rezilienţa arctică".



În timp ce Carney se întâlnea cu Frederiksen la Paris, guvernul canadian a anunţat că guvernatoarea generală a ţării, Mary Simon, în fapt reprezentanta Coroanei britanice şi fostă ambasadoare a Canadei în Danemarca, şi ministrul de externe Anita Anand vor vizita Groenlanda la începutul lunii februarie.



În timpul vizitei lor, Anand şi Simon, o indigenă inuită din zona arctică a Canadei, vor deschide primul consulat al Canadei în teritoriul administrat de Danemarca.

