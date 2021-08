Guvernatorul din New York, acuzat de hărțuire sexuală, a demisionat: „Privesc lumea prin ochii fetelor mele”

Guvernatorul statului american New York, aflat în centrul atenției în ultimele zile pentru acuzațiile de hărțuire sexuală la adresa sa, a demisionat din funcție, marți, relatează BBC și CNN.

Andrew Cuomo, guvernatorul democrat al statului New York, aflat la al treilea mandat, și-a anunțat demisia marți, ea urmând să intre în vigoare peste două săptămâni. Politicianul american a intrat în centrul atenției după mai multe acuzații de hărțuire sexuală aduse împotriva sa și după ce o investigație a procurorului general din New York a confirmat că acesta se face vinovat de hărțuirea a cel puțin 11 femei.

Investigatorii au spus că guvernatorul s-a comportat nepotrivit la adresa femeilor din subordinea sa– atingeri nepermise, săruturi, remarci despre înfățișarea lor și despre viețile lor sexuale și a creat un mediu de lucru „dominat de frică și intimidare”.

„Sunt new-yorkez până în măduva oaselor. Sunt un luptător, iar instinctul meu este să lupt împotriva acestei controverse pentru că eu cred cu tărie că este motivată politic. Cred că este nedreaptă și neadevărată. Dar iubesc New York-ul și vă iubesc pe voi, de aceea nu aș vrea să fiu nefolositor”, a spus Cuomo în conferința în care și-a anunțat demisia.

Guvernatorul a mai spus că privește „lumea prin ochii fetelor lui” și că le-a vorbit acestora de situația sa – „Vreau să știe că am făcut greșeli și că mi-am cerut iertare și că nu am insultat niciodată cu intenție o femeie”.

Cuomo s-a aflat sub presiune politică imensă în perioada recentă, mai ales din interioriul propriului partid – numeroși democrați de la toate nivelurile politicii americane i-au cerut demisia, inclusiv președintele Joe Biden. Legislatorii locali din New York anunțaseră anterior că urmează să-l pună sub acuzare pe Cuomo. În conferința de presă în care și-a anunțat demisia viitorul fost guvernator a spus că încercarea de impeachment este „motivată politic”.

În urma demisiei, viceguvernatoarea Kathy Hochul, în vârstă de 62 de ani, îl va înlocui pe Cuomo pentru restul de mandat care expiră în 2022. Hochul va deveni prima femeie care ocupă funcția de guvernator al New York-ului.

