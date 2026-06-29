Guvernul Greciei pune capăt plafonării preţurilor la alimente în ciuda inflaţiei

Guvernul grec a anunţat luni că nu va prelungi o măsură adoptată după declanşarea războiului în Orientul Mijlociu pentru a limita creşterile de preţuri la produsele din supermarketuri pe fondul inflaţiei în urcare.

Ministrul dezvoltării, Takis Theodorikakos, a dat asigurări că producătorii şi lanţurile de supermagazine au promis, în schimb, că vor menţine preţurile neschimbate la numeroase produse de bază pe toată perioada estivală, scrie AFP și Agerpres.

Preţurile a aproape 2.000 de referinţe de produse „se vor menţine stabile” în următoarele două luni de vară, a declarat el după o şedinţă condusă de prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

Pe 11 martie, Grecia a anunţat plafonarea pentru trei luni a marjelor de profit la produsele vândute în supermarketuri şi a preţurilor la carburanţi, pentru a evita creşterea exagerată a preţurilor, care se majoraseră din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

În luna mai, indicele preţurilor de consum a crescut la 5,2% pe un an, determinat de creşterile preţurilor la locuinţe (+11,6%), în transporturi (+11,5%), în sectorul hoteluri-restaurante-cafenele (+8,5%), şi la alimente (+3,5%), potrivit biroului de statistică Eltsta.

„Costul ridicat al vieţii este prioritatea guvernului”, a spus ministrul Theodorikakos, care a promis că, de la 1 septembrie, vor fi stabilite măsuri pentru „reduceri drastice de preţuri la produse de bază larg utilizate de gospodăriile greceşti”.

Costul vieţii continuă să fie principala îngrijorare a grecilor ale căror salarii rămân scăzute, şi va fi una din mizele majore la viitoarele alegeri legislative prevăzute în primăvara lui 2027.

Kyriakos Mitsotakis, deşi se află în scădere în intenţiile de vot, a anunţat de mai multă vreme că vizează un al treilea mandat, în timp ce presa vehiculează zvonuri privind un scrutin anticipat în această toamnă.

Editor : A.P.