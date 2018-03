IMAGINI SATELIT. Ce a început să construiască Phenianul înainte de întâlnirea Donald Trump-Kim Jong-un

Coreea de Nord ar fi început să ridice monumente pe două situri de testare a rachetelor balistice intercontinentale, arată imagini recente din satelit.

David Schmerler, un expert al James Martin Center for Nonproliferation Studies, a postat pe o serie de imagini care surpind ceva ce par a fi două monumente în curs de construcție: unul situat pe poligonul de lansare al rachetei Hwasong-15, din noiembrie 2017; al doilea, pe situl lansării Hwasong-14, din luna iulie a anului trecut, scrie Newsweek.

North Korea is building a monument at the launch site used for the November 28th Hwasong-15 test - and that's not the only place - https://t.co/s4rVjd1E0p pic.twitter.com/nzMF7dcZZp

ICYMI: Kim Jong-un is building monuments to both the Hwasong-14 and Hwasong-15; the idea that his ICBMs and nuclear weapons were pursued as mere bargaining chips for eventual talks with the US doesn't hold up. Great work here by @DaveSchmerler. https://t.co/4hyilHPxso pic.twitter.com/q5zpjLRP90