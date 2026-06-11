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Încă o țară vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani

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Little child using a tablet covered with a blanket
Foto Profimedia

Canada intenţionează să stabilească vârsta minimă de 16 ani pentru crearea conturilor pe reţelele sociale, cu derogări pentru platformele care respectă anumite standarde de siguranţă, urmând exemplul altor ţări în această privinţă, potrivit AFP.

„Siguranţa copiilor nu poate fi o preocupare secundară. Ştim cu toţii că conţinutul dăunător online poate avea consecinţe foarte grave”, a explicat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Culturii, Marc Miller, iniţiatorul unui proiect de lege în acest sens, potrivit News.ro.

Ţara este cea mai recentă, după Australia, Indonezia sau Brazilia, care încearcă să restricţioneze accesul tinerilor la reţelele sociale, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la efectele negative ale acestora asupra bunăstării copiilor.

Multe ţări europene au în vedere interdicţii similare, iar în Franţa un proiect de lege este în prezent în curs de examinare în Parlament.

„Pe măsură ce tehnologiile evoluează, trebuie să ne asigurăm că legile noastre ţin pasul, deoarece părinţii nu pot face faţă singuri acestor provocări”, a continuat Marc Miller, care a recunoscut că Canada este „în urmă” şi trebuie „să facă mai mult”.

„Reţelele sociale şi roboţii conversaţionali dotaţi cu inteligenţă artificială nu favorizează o dezvoltare sănătoasă a copiilor şi au devenit o sursă de anxietate, izolare, depresie şi numeroase alte probleme de sănătate mintală pentru mulţi tineri”, a adăugat Marjorie Michel, ministrul Sănătăţii.

Deşi introduce o interdicţie privind reţelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani, proiectul de lege prevede, de asemenea, un mecanism de derogare pentru platformele care demonstrează că au pus în aplicare „măsuri de protecţie suficiente pentru copii”.

În caz de nerespectare, companiile se expun unor sancţiuni care pot ajunge până la 3% din cifra de afaceri globală sau 10 milioane de dolari canadieni (6,2 milioane de euro).

Potrivit lui Sachin Maharaj, profesor la departamentul de educaţie al Universităţii din Ottawa, acest proiect de lege „merge în direcţia bună şi recunoaşte că reţelele sociale sunt asociate cu tulburări mintale şi sociale”.

„Este evident că tinerii găsesc modalităţi de a ocoli interdicţiile. Dar adevărata miză este schimbarea modului în care funcţionează aplicaţiile”, afirmă expertul.

„Studiile arată că copiii care au acces la reţelele sociale fără a petrece prea mult timp pe ele se simt bine”, adaugă el.

Canada urmează exemplul Australiei, care a devenit în decembrie 2025 prima ţară care a interzis accesul copiilor la reţelele sociale pentru a-i proteja de efectele nocive temute asupra sănătăţii mintale, cu rezultate până acum mixte.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a avertizat în 29 mai că nu este suficient să se interzică pur şi simplu accesul copiilor la reţelele sociale şi a făcut apel la guverne şi companii să conceapă platforme mai sigure.

Prezentarea acestui proiect de lege are loc la câteva săptămâni după ce familiile afectate de unul dintre cele mai grave atacuri armate din ţară au intentat un proces împotriva OpenAI, afirmând că gigantul ştia că presupusa autoare a masacrului îşi pregătea atacul pe ChatGPT.

Aceasta scrisese mesaje cu conţinut violent pe chatbot, care nu au fost transmise poliţiei canadiene de către OpenAI.

„Am văzut consecinţele dezastruoase ale reţelelor sociale şi ale agenţilor conversaţionali (...) aici, în Canada”, a spus Marc Miller.

 

Editor : C.L.B.

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