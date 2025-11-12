Live TV

Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative

Data publicării:
Inundații provocate de furtunile din Grecia. Foto-Kalloni Environmental Information Center
Inundații provocate de furtunile din Grecia. Foto-Kalloni Environmental Information Center/eKathimerini

Ploi torenţiale şi furtuni cu grindină au lovit în ultimele 24 de ore insulele greceşti din nord-estul Mării Egee, provocând inundaţii extinse şi pagube majore locuinţelor, magazinelor şi culturilor agricole, au anunţat marţi autorităţile locale, informează Xinhua, preluată de Agerpres.

Pe insula Lesbos, oraşul Kalloni a fost printre cele mai grav afectate, străzi, case şi zeci de magazine fiind inundate după revărsarea râului Tsiknias.

Nivelul apei a atins până la 1,3 metri în unele zone, iar echipele de intervenţie au lucrat ore întregi pentru a evacua apa din clădiri.

Responsabili locali au precizat că inundaţiile au fost agravate de aluviunile care blocau un pod aflat în apropiere. Podul istoric Kremastis a suferit, de asemenea, avarii, după ce a fost lovit de un container de mari dimensiuni adus de viituri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În Samos, o furtună puternică care s-a abătut asupra insulei în timpul nopţii a adus ploi torenţiale şi grindină "de mărimea unor nuci mici", potrivit autorităţilor.

Vremea extremă a inundat locuinţe, a avariat drumuri, iar grindina abundentă a distrus culturi de măslini chiar în plin sezon de recoltare.

Autorităţile locale au solicitat guvernului ajutor financiar de urgenţă pentru repararea infrastructurii şi sprijinirea fermierilor afectaţi.

Grecia se confruntă, în ultimii ani, cu un număr tot mai mare de fenomene meteorologice extreme, pe care oamenii de ştiinţă le atribuie schimbărilor climatice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă...
roboți de luptă, roboți umanoizi și drone construite în China
Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile...
ursula
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face...
Ultimele știri
Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenit de la cometa interstelară 3I/ATLAS. „Nu este vorba despre extratereștri”
Cum a stârnit jaful de la Luvru o avalanșă de știri false pe internet: Pașapoarte rusești, farse cu bijuterii și „detectivi” inventați
La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Lista contravențiilor care te pot lăsa fără carnet
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
carlos-mazon-presedinte regiune valencia
Carlos Mazon, liderul regiunii spaniole Valencia, și-a dat demisia la un an de la inundațiile soldate cu peste 220 de morți
Inundații în județul Galați.
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
inundatii new york
VIDEO Inundații devastatoare în New York: Cel puțin doi oameni au murit
Devasting Scenes From The Paiporta Flood, Spain - 07 Nov 2024
Victimele inundațiilor catastrofale din Valencia, comemorate. 229 de oameni au murit anul trecut în urma revărsării apelor
uraganul melissa jamaica palmieri
Uraganul Melissa lovește Cuba după ce a transformat Jamaica într-o „zonă sinistrată”. „Oamenii s-au refugiat pe acoperișuri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Care pensionari nu iau miercuri pensie? Banii vor intra la o săptămână distanță
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...