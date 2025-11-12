Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative

Ploi torenţiale şi furtuni cu grindină au lovit în ultimele 24 de ore insulele greceşti din nord-estul Mării Egee, provocând inundaţii extinse şi pagube majore locuinţelor, magazinelor şi culturilor agricole, au anunţat marţi autorităţile locale, informează Xinhua, preluată de Agerpres.



Pe insula Lesbos, oraşul Kalloni a fost printre cele mai grav afectate, străzi, case şi zeci de magazine fiind inundate după revărsarea râului Tsiknias.



Nivelul apei a atins până la 1,3 metri în unele zone, iar echipele de intervenţie au lucrat ore întregi pentru a evacua apa din clădiri.



Responsabili locali au precizat că inundaţiile au fost agravate de aluviunile care blocau un pod aflat în apropiere. Podul istoric Kremastis a suferit, de asemenea, avarii, după ce a fost lovit de un container de mari dimensiuni adus de viituri.

În Samos, o furtună puternică care s-a abătut asupra insulei în timpul nopţii a adus ploi torenţiale şi grindină "de mărimea unor nuci mici", potrivit autorităţilor.



Vremea extremă a inundat locuinţe, a avariat drumuri, iar grindina abundentă a distrus culturi de măslini chiar în plin sezon de recoltare.



Autorităţile locale au solicitat guvernului ajutor financiar de urgenţă pentru repararea infrastructurii şi sprijinirea fermierilor afectaţi.



Grecia se confruntă, în ultimii ani, cu un număr tot mai mare de fenomene meteorologice extreme, pe care oamenii de ştiinţă le atribuie schimbărilor climatice.

Editor : M.C