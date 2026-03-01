Live TV

Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ca urmare a atacurilor de pe teritoriul său

Naționala de fotbal a Iranului, la un meci amical cu Rusia în 2025 FOTO Profimedia
Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, transmite Marca. Informația a venit în contextul în care teritoriul iranian a fost bombardat sâmbătă de către forțele SUA și ale Israelului. Fifa a precizat că urmărește cu atenție evoluția situației.

Mass-media spaniolă relatează declaraţiile făcute de preşedintele Federaţiei iraniene Mehdi Taj la televiziunea de stat iraniană: „ Având în vedere ceea ce s-a întâmplat astăzi şi atacul Statelor Unite, este puţin probabil să putem privi cu seninătate Cupa Mondială, dar decizia aparţine responsabililor din domeniul sportului.”

Liderul a anunţat, de asemenea, suspendarea campionatului intern până la noi ordine.

Calificată pentru a patra fază finală consecutivă a Cupei Mondiale, Iranul figurează în grupa G a turneului co-organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic. Echipa va disputa cele trei meciuri din grupă în Statele Unite: împotriva Noii Zeelande, pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Belgiei, pe 21 iunie, tot la Los Angeles, şi împotriva Egiptului, pe 26 iunie, la Seattle.

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a declarat că forul internaţional monitorizează cu atenţie situaţia. „Am citit ştirile (referitoare la Iran) în această dimineaţă, la fel ca voi”, a declarat liderul în cadrul adunării generale anuale a International Football Association Board din Cardiff, Ţara Galilor, potrivit declaraţiilor raportate de ESPN. „Am ţinut o şedinţă astăzi şi este prematur să comentăm în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluţia situaţiei în toate domeniile, în întreaga lume. Vom continua să comunicăm, aşa cum facem întotdeauna cu cele trei guverne gazdă. Siguranţa tuturor va fi asigurată”, a asigurat el.

Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață, un atac comun asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a declarat, într-un video publicat pe Truth Social, că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacuri, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos. Totodată, surse apropiate operaţiunilor israeliene au declarat că ministrul iranian al Apărării şi comandantul Gardienilor Revoluţiei ar fi fost ucişi în atacuri. Raidurile aeriene asupra Iranului sunt „cele mai ample din istoria forțelor aeriene”, anunță armata israeliană, cu 500 de ținte lovite în Iran.

Peste 200 de oameni ar fi fost uciși acolo, în urma bombardamentelor, anunță Semiluna Roșie din Iran. Între timp, Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din zona Golfului Persic, ceea ce a provocat panică în rândul locuitorilor din regiune.

