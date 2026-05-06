Iranul face un anunț privind Strâmtoarea Ormuz, după ce SUA au suspendat „Proiectul Libertate”

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia

Trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz este posibilă în conformitate cu „noile proceduri” adoptate după suspendarea operaţiunii militare americane de scurtă durată vizând această cale navigabilă, a declarat miercuri Marina Gărzilor Revoluţiei, potrivit presei iraniene, relatează CNN, potrivit News.ro.

Aceasta pare a fi prima reacţie a Iranului la suspendarea de către Washington a „Proiectului Libertate”, o operaţiune menită să ghideze navele comerciale prin strâmtoarea supusă blocadelor iraniene şi americane pe parcursul războiului.

SUA au lansat misiunea duminică, dar au oprit-o marţi, invocând progresele înregistrate în negocierile de pace.

Comunicatul nu a specificat care sunt noile proceduri, dar a mulţumit căpitanilor şi armatorilor staţionaţi în Golful Persic şi în Marea Omanului pentru cooperarea lor în ceea ce priveşte trecerea prin strâmtoare „în conformitate cu reglementările Iranului”.

Într-o declaraţie publicată miercuri de agenţia de stat ISNA, Iranul a subliniat „eşecul SUA de a-şi atinge obiectivele în cadrul aşa-numitului «Proiect Libertate», în urma anunţului preşedintelui Donald Trump privind suspendarea operaţiunii.

„În urma poziţiei ferme şi a avertismentelor din partea Republicii Islamice Iran, precum şi a eşecului Statelor Unite de a-şi atinge obiectivele în cadrul aşa-numitului plan „Proiectul Libertate”, Donald Trump a anunţat suspendarea temporară a planului”, anunţă agenţia ISNA.

Agenţia de stat Tasnim a salutat, de asemenea, această mişcare descriind-o ca o „renunţare” din partea lui Trump.

În anunţul său privind suspendarea Proiectului Libertate, Trump a invocat progresele înregistrate în negocierile diplomatice ca motiv pentru suspendarea programului, care viza utilizarea resurselor militare americane pentru a ghida navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a scris într-o postare pe reţeaua Truth Social că a luat această decizie la cererea Pakistanului şi a altor ţări.

Iranul şi-a revendicat suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz şi a anunţat planuri de a percepe taxe de la nave pentru tranzitul în siguranţă prin această cale navigabilă strategică.

Mulţi lideri mondiali au avertizat că un astfel de plan ar fi ilegal în conformitate cu dreptul maritim şi ar crea un precedent periculos. Intransigenţa Iranului în această chestiune ar putea pune în pericol un nou efort diplomatic de a pune capăt războiului.

Editor : C.L.B.

VIDEO "Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval". Imaginile au făcut înconjurul lumii
