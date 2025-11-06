Live TV

Israelul declară o nouă parte din țară „zonă militară închisă”. Decizia care nemulțumește Egiptul vizează circa 200 de kilometri

Data publicării:
Israel and Egypt flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat joi că a dat instrucţiuni armatei să declare zona frontalieră dintre Israel şi Egipt zonă militară închisă, pentru a lupta împotriva contrabandei de arme realizate prin intermediul dronelor.

"Am dat instrucţiuni armatei israeliene să treacă zona adiacentă frontierei între Israel şi Egipt la statutul de zonă închisă şi să modifice regulile de angajament în consecinţă pentru a lupta împotriva ameninţărilor dronelor care pun în pericol securitatea ţării", a afirmat Katz într-un comunicat, care le-a declarat "război celor care participă la contrabandă".

"Contrabanda de arme cu drone face parte din războiul din Gaza şi vizează înarmarea duşmanilor noştri. Trebuie luate toate măsurile posibile pentru a-i pune capăt (...) Oricine va pătrunde în zona interzisă va deveni ţintă", a adăugat el.

Israelul şi Egiptul au o frontieră de circa 200 kilometri.

Armata israeliană a anunţat în această săptămână că a dejucat în două rânduri tentative de contrabandă de arme cu drone pe la frontiera cu Egiptul, între care pistoale semiautomate vizibile într-o imagine difuzată marţi. O dronă care transporta zece pistoale a fost confiscată, preciza un comunicat militar,  relatează AFP, potrivit Agerpres.

Armata israeliană a preluat controlul asupra părţii palestiniene a punctului de trecere de la Rafah în mai 2024, afirmând că acesta este "utilizat în scopuri teroriste" şi pentru contrabanda cu arme.

În urma acestei preluări a controlului, orice acces la punctul de trecere a fost suspendat, inclusiv cel al personalului ONU. Punctul de trecere a fost redeschis pentru scurt timp în timpul unui armistiţiu precedent între Israel şi Hamas, intrat în vigoare pe 19 ianuarie 2025.

