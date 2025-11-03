Live TV

Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei, după ce Maria Zaharova a ironizat prăbuşirea turnului medieval din centrul Romei

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Ministerul italian de Externe a anunţat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat prăbuşirea unui turn medieval din centrul Romei, relatează agenţia EFE.

Convocarea ar putea avea loc marţi, potrivit unor surse din MAE italian.

În urma ajutorului oferit Ucrainei în conflictul cu Rusia, economia Italiei se va prăbuşi la fel ca turnul de la Roma, a comentat luni incidentul din capitala Italiei purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.

Ambasadorul rus a mai fost convocat la MAE italian şi în iulie, după ce Rusia i-a inclus pe preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, şi pe alţi reprezentanţi ai guvernului de la Roma pe o listă de „exemple de comportament rusofob”.

Gestul Rusiei a venit atunci după mai multe declaraţii agresive ale lui Mattarella. Într-una dintre acestea, făcută în Japonia în timpul unei vizite la monumentul ridicat în memoria victimelor atacului nuclear american de la Hiroshima, preşedintele italian a acuzat Rusia că „este promotoarea unei naraţiuni nucleare noi şi periculoase”, care „induce ideea inacceptabilă că armele nucleare pot fi transformate într-un instrument obişnuit de gestionare a conflictelor”.

Cu o lună mai devreme, preşedintele Sergio Mattarella, în vârstă de 84 de ani, a spus la o ceremonie la care i-a fost conferit titlul de 'doctor honoris causa' de către universitatea franceză din Marsilia că invazia rusă în Ucraina are „trăsăturile” celui de-al Treilea Reich nazist.

Un muncitor român este în continuarea prins sub dărâmături după ce părţi din Torre dei Conti, un turn din apropiere de Colosseum, s-au prăbuşit luni în timp ce se desfăşurau lucrări de renovare. „Încercăm să-l extragem în viaţă, dar situaţia este complexă din cauza riscului unor alte prăbuşiri”, a explicat un purtător de cuvânt al pompierilor italieni, Luca Cari.

Un al doilea muncitor român a fost spitalizat cu răni serioase la cap, dar care nu îi pun viaţa în pericol, în timp ce alţi doi muncitori au suferit răni minore şi au refuzat internarea.

Au fost două căderi ale turnului înalt de 29 de metri, prima în jurul orei 10:30 GMT, iar următoarea la circa 90 de minute mai târziu. Turnul medieval, ridicat de Papa Inocenţiu al III-lea la începutul secolului al XIII-lea, urma să fie transformat în muzeu şi spaţiu de conferinţe şi este situat la jumătatea străzii Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia la Colosseum.

