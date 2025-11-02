Jaful de 88 de milioane de euro de la Luvru: ministrul francez de Interne promite rezultate rapide privind recuperare bijuteriilor

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a revenit asupra impresionantului jaf de la Muzeul Luvru, în timpul căruia au fost furate mai multe obiecte de valoare. El se declară încrezător în progresul anchetei.

„Am mare încredere”. Într-un interviu acordat ziarului Le Parisien, sâmbătă, ministrul de Interne şi-a manifestat din nou optimismul cu privire la progresul anchetei privind jaful de la Luvru, scrie News.ro.

La 19 octombrie, mai mulţi atacatori au pătruns în muzeul parizian şi au furat mai multe bijuterii în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro, înainte de a fugi. La scurt timp după eveniment, ministrul a declarat că infractorii vor fi arestaţi în scurt timp.

Câteva săptămâni mai târziu, fostul prefect al poliţiei din Paris face bilanţul anchetei. „Sunt patru autori, mai rămâne cel puţin unul de găsit, plus, fără îndoială, comanditarul sau comanditarii, precum şi bijuteriile”, declară el.

Anchetatorii sunt în permanenţă mobilizaţi

În ceea ce priveşte găsirea bunurilor furate, Laurent Nuñez a declarat pentru ziarul din Île-de-France că „optimismul său nu ajunge până la a crede într-o recuperare rapidă a prăzii”, chiar dacă rămâne „încrezător” că acestea vor fi găsite.

Cu toate acestea, ministrul de interne a ţinut să sublinieze munca anchetatorilor mobilizaţi în acest dosar. „Am mare încredere în munca serviciilor de poliţie, aşa că sunt optimist”, a declarat el, înainte de a adăuga: „Doresc să subliniez rapiditatea anchetei şi mobilizarea poliţiei - peste o sută de anchetatori lucrează 24 de ore din 24, cu sprijinul altor servicii”.

O interferenţă străină respinsă

Ipoteza unei interferenţe străine, evocată la un moment dat - în special rusă -, este respinsă de ministru.

„În opinia mea, este vorba de mâna crimei organizate, care se interesează din ce în ce mai mult de muzee, aşa cum o demonstrează şi alte cazuri recente: furtul de opere de artă chinezeşti de la Muzeul Naţional al Porţelanului din Limoges, furtul de aur de la Muzeul de Istorie Naturală”, subliniază ministrul.

Sâmbătă, alte două persoane au fost puse sub acuzare. În total, cinci suspecţi sunt arestaţi în acest dosar, în timp ce trei au fost eliberaţi în cadrul acestei afaceri.

Editor : Ana Petrescu