Cum comentează doi foști hoți de bijuterii jaful de la Muzeul Luvru: „Nu sunt experți. Sunt oportuniști”

Jaful de la Luvru, comis în mai puțin de șapte minute, a fost în atenția întregii lumi, iar intrușii au reușit să fugă cu bijuterii și diamante. A fost jaful secolului sau o lecție de incompetență din partea muzeului? Doi foști hoți de bijuterii renumiți și-au expus părerea, relatează The New York Times.

„Cunosc senzația de adrenalină”, a spus Larry Lawton, care a ispășit o pedeapsă de peste 11 ani într-o închisoare federală pentru o serie de jafuri la magazine de bijuterii de pe Coasta de Est în anii 1980 și 1990. „Știu cum trebuie să sincronizezi totul. Poți să te pierzi dacă nu înțelegi ce faci”.

Lawton, în vârstă de 64 de ani, pe care autoritățile îl leagă de furtul unor bijuterii în valoare de peste 18 milioane de dolari, a declarat că dormea în casa sa din Florida când un prieten l-a sunat să-i spună că renumitul muzeu tocmai fusese jefuit.

„Primul lucru pe care oamenii trebuie să-l știe este că trebuie să fii sigur că poți scăpa basma curată înainte de a comite jaful”, a spus Lawton, a cărui carte de memorii, „Gangster Redemption”, urmărește parcursul său de la infractor la speaker motivațional și susținător al reformei justiției penale.

Pe vremuri, spunea el, studia în prealabil magazinele de bijuterii pentru a detecta vulnerabilitățile și a evalua riscurile. Apoi, după cum a povestit el, acționa, fluturând o pușcă cu bile și folosind legături din plastic pentru a imobiliza proprietarii, în timp ce fugea cu prada.

Orice hoț care se respectă, afirma el, ar ști să-și pregătească dinainte un cumpărător pentru a vinde bijuteriile furate.

Lawton a spus că nu a fost o întâmplare faptul că hoții de la Luvru au știut să vizeze Galerie d'Apollon, unde bijuteriile erau păstrate în vitrine. Ei au folosit o scară electrică montată pe un camion, cunoscută sub numele de monte-meubles, pentru a ajunge la galerie, și polizoare pentru a sparge o fereastră.

„Să-ți spun ceva, aveau o persoană în interior”, a spus el. „O persoană în interior nu înseamnă neapărat că ei îl cunosc. Ar putea fi o prietenă care este ghid turistic și știe unde se află?”.

Lawton a spus că hoții cei mai de succes știu când să acționeze și când să renunțe.

„Aveam de gând să jefuiesc hotelul Fontainebleau”, a spus el despre stațiunea din Miami Beach. „O treabă importantă. Și am renunțat după ce am studiat terenul timp de șase, opt săptămâni, pentru că nu era în regulă.”

„Nu sunt experți”

Joan Hannington, în vârstă de 69 de ani, care a devenit cunoscută în lumea interlopă londoneză în anii 1980 ca o hoață prolifică de diamante, înghițind bijuterii și câștigându-și porecla „Nașa”, a declarat că echipa care a jefuit Luvrul părea să aibă cunoștințe detaliate despre lacunele de securitate.

„Trebuie să fie o treabă din interior”, a spus Hannington.

Memoriile sale, „Joan: The true story of how I became Britain’s most notorious diamond thief”, au fost adaptate într-o miniserie televizată din 2024 difuzată pe ITV, cu Sophie Turner în rolul principal.

Hannington a spus că nu ar trebui să fie dificil pentru hoți să scoată bijuteriile din Luvru.

Printre bunurile furate se aflau opt obiecte prețioase, printre care un colier regal cu safire, un colier regal cu smaralde și cerceii asortați, precum și o diademă purtată de împărăteasa Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, conducătorul Franței din secolul al XIX-lea.

„Le pot sparge pe toate și vinde pietrele individual”, a spus ea. „Pot fi transformate în inele.”

Hannington, care a ispășit aproximativ doi ani și jumătate de închisoare în anii 1970 – nu pentru jafuri de bijuterii, ci pentru fraudă cu cecuri – a ridiculizat autoritățile franceze și Luvrul. Ambele au fost supuse unei analize intense cu privire la răspunsurile lor la spargere și la securitatea muzeului, care nu asigurase bijuteriile furate, invocând costuri prohibitive.

„De unde vin eu, dacă ai atâtea diamante, bijuterii, artefacte sau orice altceva și nu ești asigurat, ar trebui să-ți fie rușine”, a spus Hannington.

Deși Lawton a criticat muzeul în mod similar, el a afirmat că jaful a fost departe de a fi o operațiune perfectă. Hoții au aruncat mănuși, o cască, o vestă și alte obiecte care, potrivit autorităților, prezentau urme de ADN.

„Nu sunt experți”, a spus el. „Sunt oportuniști”.

Sfat pentru hoții de la Luvru

Și mai șocant pentru el: în timp ce fugeau, hoții au aruncat în grabă o coroană realizată pentru împărăteasa Eugénie, pe care aceasta urma să o poarte la Expoziția Universală de la Paris din 1855.

„Am jefuit 25, 30 de magazine de bijuterii – 20 de milioane, 18 milioane, cam așa ceva”, a spus Lawton. „Știați că nu am scăpat niciodată un inel sau un cercel, și cu atât mai puțin o coroană în valoare de 20 de milioane?”.

Sfatul său pentru hoți? Să părăsească Franța, dacă nu au făcut-o deja. Deși călătoria cu avionul este o opțiune riscantă, Lawton a spus că există modalități de a trece bijuteriile prin securitatea aeroportului.

„Se numește suitcasing”, a spus el. „Este atunci când ascunzi ceva în rect.”

Hannington, care a lucrat pentru câteva magazine de bijuterii din care a furat, a spus că uneori înghițea pietrele prețioase cu ulei de măsline:„Trece prin sistem”.

„Nu trebuie să intrăm în detalii prea grafice”, a mai adăugat aceasta.

Nici ea nu putea înțelege de ce hoții lăsaseră coroana în urmă: „Un hoț bun este ca un aspirator”, a declarat ea. „Aspiră toate diamantele.”

Lawton a spus că pare a fi doar o chestiune de timp până când hoții vor fi prinși și judecați, cu excepția cazului în care păstrează o parte din bijuterii ca monedă de schimb.

„Diamantele pot fi îngropate pentru totdeauna”, a spus el.

