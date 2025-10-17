Live TV

JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”

Data publicării:
U.S. Vice President Vance Visits Italy And India
JD Vance, vicepreședintele SUA. Foto: Getty Images

Războiul din Ucraina rămâne în impas, în ciuda multor luni de negocieri, a declarat vicepreşedintele american J. D. Vance, într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ruşii şi ucrainenii pur şi simplu nu sunt într-un punct în care să poată să încheie un acord”, a declarat J. D. Vance, potrivit News.ro.

Statele Unite continuă să acţioneze în vederea ajungerii la un acord, a dat el asigurări.

J. D. Vance a evocat o lipsă fundamentală de aliniere a aşteptărilor” celor două ţări.

El a apreciat că Rusia susține că face progrese militare mai bune decât în realitate - un lucru care complică negocierile.

Vicepreşedintele administrației americane a precizat, însă, că o soluţie rămâne posibilă. Însă, în opinia sa, este nevoie de mult mai multă muncă” pentru a se ajunge acolo.

El a salutat diplomaţia energică” a lui Donald Trump care, consideră el, le dă mai multă libertate de mişcare echipelor sale”, care nu ezită să exploreze mijloace neconvenţionale” cu scopul de a avansa către un acord.

Citește și:

ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: trei morți și 13 răniți...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul...
explozie rahova (1)
Doar 17% din locuințele din România au asigurare în fața dezastrelor...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Premierul Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi răniți vor fi...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_02_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
O gravidă, printre persoanele decedate în explozia din Rahova. Care...
Ultimele știri
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost
Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania
Bolojan, despre afirmațiile șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban și Vladimir Putin
Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban
profimedia-1029625023
UE anunță că Putin nu are interdicție de călătorie, deci va putea ajunge nestingherit la Budapesta, pentru summitul cu Trump
Donald Trump și Vladimir Putin
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta
Volodimir Zelenski portret
Zelenski are o nouă întâlnire cu Trump, dar optimismul i-a fost temperat. Rusia a lovit din nou infrastructura energetică ucraineană
donald trump
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Meme Stoica, șocat de reacția lui Mirel Rădoi: “Mă miră total… Știu ce relație are cu Răzvan Lucescu”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
Când și-a văzut CRBL ultima dată fiica: "M-a pus la zid, m-a certat, nu e simplu". Alesia locuiește la...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu