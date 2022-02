Jens Stoltenberg: Desfășurarea militară rusă în Belarus, cea mai importantă de la încheierea Războiului Rece

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat joi că desfăşurarea de trupe de către Rusia în ultimele zile în Belarus, ţară vecină cu Ucraina, este cea mai importantă realizată de Moscova de la încheierea Războiului Rece, transmit EFE şi Reuters.

„Sunt aşteptate 30.000 de trupe de luptă, forţe pentru operaţiuni speciale Spetsnaz, avioane de vânătoare, inclusiv Su-35, rachete Iskander cu capacitate duală şi sisteme de apărare aeriană S-400”, a indicat Stoltenberg într-o declaraţie făcută presei la cartierul general al Alianţei din Bruxelles, în care a mai atras atenţia că este vorba despre „o gamă extinsă de capacităţi militare moderne”.

Termenul „capacitate duală”, folosit de Stoltenberg pentru a se referi la rachetele Iskander, este folosit pentru a descrie arme utilizate deopotrivă pentru conflict convenţional şi nuclear, notează Reuters.

„Toate acestea vor fi combinate cu exerciţiul anual al forţelor nucleare ale Rusiei”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Jens Stoltenberg a evidenţiat unitatea aliaţilor după ce a purtat o convorbire telefonică cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care s-a deplasat săptămâna asta la Moscova unde s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin, notează Agerpres.

Citește și: Putin spune că lansatoarele de rachetă din România şi Polonia sunt o ameninţare pentru Rusia. „Îngrijorările Rusiei au fost ignorate”

„Toţi aliaţii sunt de acord cu privire la importanţa dialogului”, a apreciat Stoltenberg într-un mesaj pe Twitter în care a adăugat că „a fost bine” să vorbească din nou cu Orban despre „criza creată de acumularea militară a Rusiei în apropierea Ucrainei”

Good to speak again to Prime Minister Viktor Orbán of #Hungary about the crisis created by #Russia’s military buildup in & around #Ukraine. North America & Europe stand united in #NATO. All Allies agree on the importance of dialogue & strong deterrence and defence.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 3, 2022

La jumătatea lunii ianuarie, autorităţile din Minsk anunțau că militari ruşi şi echipamente militare ruseşti au început să sosească în Belarus pentru exerciţiile militare ruso-bieloruse programate în luna februarie.

Totodată, pe 29 ianuarie, Rusia a trimis o nouă divizie formată din mai multe baterii antiaeriene Panțîr-S din Extremul Orient în Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022”. Concentrarea a venit pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre Occident și Rusia, din cauza trupelor defășurate de Kremlin la granița ruso-ucraineană.

Ministrul apărării rus, prezent în Belarus pentru exerciții militare

Ministrul apărării rus, Serghei Şoigu, a sosit joi în Belarus pentru a verifica pregătirile militarilor ruşi şi belaruşi în vederea exerciţiilor comune de luna aceasta, conform agenției Interfax, preluată de Reuters.

Şoigu se va întâlni şi cu preşedintele din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, a anunţat Ministerul Apărării de la Moscova.

Activităţile militare ale Rusiei sunt urmărite cu atenţie de Occident, în contextul tensiunilor legate de Ucraina. Concentrarea de trupe ruse la frontierele ucrainene a provocat îngrijorare privind o posibilă invazie.

În vederea exerciţiilor din 10-20 februarie, Rusia a dislocat efective şi echipamente militare neprecizate în Belarus, care are, de asemenea, graniţă cu Ucraina.

Citește și: Casa Albă nu va mai spune că o invazie a Rusiei în Ucraina este „iminentă”

Moscova neagă însă că are intenţia de a ataca Ucraina şi cere garanţii de securitate din partea NATO şi a Statelor Unite. Printre altele, Rusia cere ca ucrainenilor să li se închidă oficial perspectiva aderării la Alianţa nord-atlantică. În plus, Kremlinul dorește și renunţarea la manevrele şi desfăşurările de trupe ale NATO în statele care au aderat la această alianţă după 1997.

Totuși, NATO a precizat în mai multe rânduri că încearcă în continuare un dialog cu Rusia, dar că este „pregătită și pentru ce e mai rău”.

Secretarul general al NATO a cerut Rusiei pe 27 ianuarie să-și retragă forțele din Ucraina, Georgia și Republica Moldova, subliniind că acest lucru este necesar pentru restabilirea legăturilor dintre NATO și Rusia.

Citește și: De ce scutul de la Deveselu nu e o ameninţare pentru Rusia. Care e motivul real pentru care Putin se teme de acest sistem antirachetă

Editor : Marco Badea