Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că „târăște SUA” într-un război cu Iranul. Democrații cer limitarea puterilor președintelui

Data publicării:
kamala harris și donald trump
Colaj foto: Kamala Harris și Donald Trump. Surse foto: Profimedia Images
Din articol
Democrații cer o rezoluție care să limiteze puterile lui Trump Republicanii îl apără pe Trump

Fosta vicepreședintă Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că a implicat Statele Unite într-un conflict nedorit cu Iranul, calificând atacurile recente drept „imprudente și nejustificate”. În același timp, liderii democrați cer Congresului să adopte urgent o rezoluție care să limiteze puterile președintelui în declanșarea unui război.

Kamala Harris a publicat sâmbătă o declarație dură pe Facebook, în care îl acuză pe președintele Donald Trump că a implicat SUA într-un conflict militar nedorit, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Fosta vicepreședintă SUA afirmă că actuala escaladare reprezintă un război inițiat de Trump, fără acordul populației și fără respectarea procedurilor constituționale.

„Donald Trump târăște Statele Unite într-un război pe care poporul american nu îl dorește. Să fiu clară: mă opun unui război de schimbare a regimului în Iran, iar trupele noastre sunt puse în pericol pentru războiul pe care Trump a ales să îl declanșeze. Aceasta este o aventură periculoasă și inutilă cu viețile americanilor, care pune în pericol și stabilitatea în regiune și poziția noastră în lume. Ceea ce vedem nu este forță. Este imprudență îmbrăcată în hotărâre. Cunosc amenințarea pe care o reprezintă Iranul și ei nu trebuie niciodată lăsați să obțină o armă nucleară, dar acesta nu este modul de a elimina acea amenințare”, a transmis ea în declarația postată pe rețeaua socială, sâmbătă.

Harris îl acuză pe Trump că a mințit atât în campania electorală, cât și în ceea ce privește programul nuclear iranian. Fosta vicepreședintă SUA avertizează asupra riscului pierderilor umane și face apel la responsabilitate.

„În timpul campaniei, Donald Trump a promis să pună capăt războaielor, nu să le înceapă. A fost o minciună. Apoi, anul trecut, a spus că „am distrus” programul nuclear al Iranului. Și aceasta a fost o minciună. Și haideți să privim cu toții lucid ceea ce urmează. Președintele a spus deja că acest conflict poate provoca victime americane. Doug și cu mine ne vom ruga pentru toți bărbații și femeile noastre curajoase din serviciul militar, despre care știm că desfășoară misiuni periculoase cu o măiestrie, disciplină și precizie excepționale. Trupele noastre merită un comandant suprem care abordează deciziile legate de război și pace cu aceeași fermitate și disciplină pe care trupele noastre o arată în fiecare zi”, a continuat ea.

Kamala Harris invocă și prevederile constituționale și cere Congresului să intervină urgent: „Conform Constituției Statelor Unite, Președintele trebuie să primească autorizare de la Congres pentru a intra într-un război. Dar chiar dacă ar fi primit-o, asta nu schimbă faptul că această acțiune este nechibzuită, nejustificată și nu este susținută de poporul american. Nu poate exista nicio ambiguitate în opoziția noastră față de războiul ales de Donald Trump, iar Congresul trebuie să folosească toată puterea de care dispune pentru a-l împiedica să ne implice și mai mult în acest conflict. Trupele noastre, aliații noștri și poporul american merită nimic mai puțin”

Democrații cer o rezoluție care să limiteze puterile lui Trump

Declarația Kamalei Harris vine în contextul în care liderii democrați au solicitat sâmbătă votarea, săptămâna viitoare, a unei rezoluții care să-l împiedice pe Donald Trump să intre în război cu Iranul fără aprobarea Congresului.

Opoziția, aflată în minoritate în ambele camere, acuză administrația republicană că a lansat o operațiune militară fără informarea corespunzătoare a parlamentarilor și fără mandat legal pentru declanșarea unui conflict.

Liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a cerut convocarea Congresului pentru votarea rezoluției privind puterile de război, un instrument legal prin care executivul poate fi limitat. Documentul a fost introdus de congresmanul democrat Ro Khanna și co-sponsorizat de republicanul Thomas Massie, cunoscut pentru opoziția sa față de intervenționismul extern.

La Senat, liderul democrat Chuck Schumer a cerut administrației să ofere detalii despre operațiunea militară și a solicitat o sesiune specială pentru votarea aceleiași rezoluții.

Republicanii îl apără pe Trump

Majoritatea membrilor GOP au apărat decizia președintelui. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a susținut că „soluțiile pașnice și căile diplomatice” s-au epuizat în ceea ce privește programul nuclear iranian.

Liderul republican din Senat, John Thune, a justificat atacul, afirmând că Iranul reprezintă o „amenințare clară și inacceptabilă” pentru Statele Unite de ani de zile.

Potrivit unor surse oficiale, secretarul de stat Marco Rubio a notificat în prealabil șapte dintre cei opt membri ai Grupului celor Opt, liderii celor două partide din Camera Reprezentanților și Senat, în legătură cu operațiunea militară. După începerea bombardamentelor, Pentagonul a informat și Comisia Forțelor Armate a Camerei Reprezentanților.

