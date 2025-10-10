Live TV

Kremlinul este confuz în privința „momentului Alaska”. Declarații contradictorii ale unor înalți demnitari ruși

În această fotografie distribuită de agenția de stat rusă Sputnik, președintele SUA Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin pozează pentru fotografii în timpul summitului SUA-Rusia privind Ucraina, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, pe 15 august 2025 Foto: Profimedia

Înaltii oficiali ruși au făcut declarații contradictorii în decursul unei zile cu privire la faptul dacă „impulsul” pentru rezolvarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei după summitul din Alaska s-a epuizat.

Conform informațiilor publicate de mass-media rusă RBC, mai devreme, viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat că impulsul pentru soluționarea războiului împotriva Ucrainei, care a apărut după întâlnirea dintre liderul Kremlinului Vladimir Putin și președintele SUA Donald Trump în Alaska, s-a epuizat, scrie European Pravda.

„Din păcate, trebuie să afirmăm că impulsul puternic de la Anchorage în favoarea acordurilor a fost, în mare parte, epuizat, prin eforturile oponenților și susținătorilor „războiului până la ultimul ucrainean”, în special printre europeni”, a declarat Riabkov.

Cu toate acestea, a doua zi, consilierul lui Putin, Iuri Ushakov, a declarat că cooperarea dintre SUA și Rusia, bazată pe acordurile summitului din Alaska, continuă.
„Orice declarații potrivit cărora impulsul de la Anchorage se estompează sau s-a epuizat sunt complet false”, a spus Ushakov.

El a adăugat că contactele dintre reprezentanții ruși și americani continuă „pe baza acordurilor și înțelegerilor formulate imediat înainte și în timpul întâlnirii din Alaska”.
După întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska, din 15 august, președintele american a început să critice din ce în ce mai mult Rusia în mod public pentru refuzul acesteia de a căuta o soluție la războiul din Ucraina.

După întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Trump a declarat chiar că crede în capacitatea Ucrainei de a recupera teritoriile ocupate de Rusia.

Recent, președintele SUA și-a exprimat, de asemenea, încrederea că va reuși în cele din urmă să pună capăt războiului pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei.

