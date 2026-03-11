Cum se implică Rusia în alegerile din Ungaria: campanie de dezinformare susținută de Kremlin pentru menținerea lui Orban la putere

Kremlinul a lansat o campanie de dezinformare menită să-l ajute pe premierul ungar Viktor Orban să fie reales luna viitoare, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect. Administrația lui Vladimir Putin a aprobat un plan al Social Design Agency, o agenție de consultanță media legată de Kremlin și supusă sancțiunilor occidentale, pentru a susține partidul Fidesz al lui Orban prin inundarea rețelelor sociale cu mesaje concepute în Rusia și postate de unguri influenți, relatează Financial Times.

Campania îl prezintă pe premierul maghiar ca fiind singurul candidat care poate menține suveranitatea Ungariei și trata liderii mondiali ca pe niște egali, potrivit unei propuneri redactate de agenție pentru Kremlin la sfârșitul anului trecut și consultată de FT.

Propunerea intenționează să-l prezinte pe Orban, un „lider puternic cu prieteni la nivel global”, în contrast cu principalul său rival, Peter Magyar, o „marionetă a Bruxelles-ului fără sprijin extern”.

Magyar s-a impus ca cel mai serios adversar al lui Orban, aliatul Kremlinului și antagonistul Bruxelles-ului, care se află la putere de zeci de ani, în alegerile din 12 aprilie.

Planul sugerează „atacuri informaționale” împotriva lui Magyar, al cărui partid Tisza se află în fruntea sondajelor de opinie. Acesta intenționează să prezinte Tisza ca fiind afectat de „incompetență, diviziune și agende secrete”, concentrându-se pe membrii controversați ai partidului și prezentându-l ca pe o marionetă a UE.

Publicația independentă VSquare a raportat weekendul trecut că trei ofițeri ai agenției de informații militare ruse GRU au fost detașați la ambasada din Budapesta. Magyar, care până atunci evitase să se pună în conflict cu Rusia, a cerut ca aceștia să fie îndepărtați și a spus „Rușilor, plecați acasă”, făcând referire la revolta anticomunistă din 1956.

Agenții ruși lucrează probabil pentru Serghei Kirienko, puternicul șef de cabinet al lui Putin, care a coordonat anterior campanii similare derulate de Social Design Agency în alte țări, au afirmat sursele citate.

Campania rusă vine într-un moment în care Orban a intensificat conflictul cu Ucraina, după ce Kievul a refuzat să repare o conductă care transportă petrol rusesc către Europa Centrală, care a fost avariată în urma unui atac aerian rus. Ca răspuns, premierul ungar s-a opus unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a declarat că va bloca orice plan al UE care ar avantaja Kievul.

De asemenea, el a intensificat o campanie de denigrare a liderilor ucraineni și ai UE, pe care îi acuză că risipesc banii contribuabililor – pe un panou publicitar fiind ilustrată o toaletă aurită în care sunt aruncați acești bani – și a difuzat videoclipuri generate de inteligența artificială în care sunt arătați soldați maghiari murind pe frontul ucrainean.

Statele Unite, Regatul Unit și alte câteva țări occidentale au adăugat agenția rusă și conducerea sa superioară pe listele lor de sancțiuni în 2024 pentru desfășurarea unei ample campanii online cunoscută sub numele de Doppelgänger, care a publicat știri false și deepfake-uri generate de AI pentru a stârni sentimente anti-ucrainene.

Conștientă că o interferență rusă evidentă ar putea avea efecte negative asupra lui Orban, agenția de consultanță media nu a luat legătura direct cu guvernul maghiar și a stabilit planuri de a contacta persoane influente locale prin intermediari, au spus sursele.

Rușii consideră că viziunea politică a lui Orban este parțial inspirată de Putin, dar sunt dornici să evite stabilirea unor legături directe între cei doi, potrivit propunerii.

„Atunci când se intervine în discursurile electorale, trebuie să se țină cont de faptul că sprijinul direct din partea Rusiei ar putea avea efectul opus”, se arată în propunere.

În schimb, campania urmărește să-l prezinte pe Orban ca un partener cheie al lui Donald Trump, evidențiind legăturile personale dintre cei doi și susținând că președintele SUA reprezintă cea mai bună speranță a Ungariei pentru securitate și stabilitate economică.

Spre deosebire de Doppelgänger, campania maghiară are scopul de a părea autohtonă, cu meme, infografice, videoclipuri și povești concepute în Rusia și adaptate pentru Ungaria. Agenția Social Design a început să analizeze știrile maghiare și rapoartele grupurilor de reflecție în februarie, în căutare de idei, și a identificat aproximativ 50 de personalități pro-Orban, precum și aproximativ 30 de personalități din opoziție care ar putea fi folosite pentru a-i propaga conținutul.

În ultimele zile, discursurile anti-Ucraina au explodat pe rețelele sociale maghiare.

Știrea privind arestarea săptămâna trecută de către autoritățile maghiare a unor cetățeni ucraineni care transportau numerar și aur – care au fost ulterior eliberați – a fost însoțită de imagini false ale presupușilor făptași și ale prăzii într-un reportaj publicat de Ripost.hu, un tabloid pro-Orban. Postarea de pe Facebook a strâns 130.000 de reacții în câteva zile, în mare parte din partea utilizatorilor străini – o tendință neobișnuită pe rețelele sociale maghiare.

Ambasadorul Rusiei la Budapesta, Evgeny Stanislavov, a negat orice interferență în campanie. El a afirmat că Rusia dorea doar „să asigure continuarea relațiilor bilaterale normale și dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase”.

Guvernul maghiar a negat, de asemenea, orice amestec din partea Rusiei, afirmând că aceasta este o „acuzație falsă a stângii” și o „încercare jalnică de a distrage atenția de la amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului Viktor Orban și de la alte încercări de a influența alegerile din Ungaria”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat: „Probabil că trageți concluzii eronate pe baza unei informații false. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat deseori în ultimii ani. Chiar și în cazul publicațiilor serioase.”

Citește și:

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

Cum îl va ocoli UE pe Viktor Orban pentru a aloca Ucrainei zeci de miliarde de euro vitale pentru economia Kievului

Editor : A.M.G.