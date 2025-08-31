Live TV

Kremlinul susţine că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina și anunță că va continua atacurile

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia

Kremlinul susţine că puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina şi că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că „partida europeană a războiului” continuă să împiedice eforturile SUA şi Rusiei în Ucraina.

„Suntem pregătiţi să rezolvăm problema prin mijloace politice şi diplomatice. Dar până acum nu vedem reciprocitate din partea Kievului în această privinţă. Aşadar, vom continua operaţiunea militară specială”, a spus el, folosind termenul utilizat de Rusia în legătură cu războiul pe care l-a declanşat în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei de către zeci de mii de soldaţi în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei între separatiştii susţinuţi de Rusia şi trupele ucrainene.

Statele Unite spun că peste 1,2 milioane de oameni au fost ucişi şi răniţi în război începând cu 2022. Rusia controlează în prezent aproape o cincime din Ucraina.

Puterile europene nu cred că Putin îşi doreşte pacea în Ucraina. Putin a declarat în repetate rânduri că este gata să discute despre pace, dar că Rusia nu va renunţa la niciun teritoriu pe care l-a cucerit în Ucraina.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că armata rusă şi-a accelerat ritmul de avans în Ucraina şi preia controlul a 600-700 km pătraţi pe lună, comparativ cu 300-400 km pătraţi la începutul anului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Digi Sport
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan: Magistraţii din România au muncit anii ăştia de două...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din...
profimedia-1029621150
Casa Albă crede că Europa împiedică, în secret, sfârșitul războiului...
camere radar viteza pod braila
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre numirile șefiile serviciilor: Când o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota
Când începe Rabla 2025. Anunțul ministrului Mediului. 200 de milioane de lei vor fi alocate
Polenul de ambrozie sufocă România. Efecte resimțite chiar și de persoanele fără alergii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alegători la o secție de votare din New York pentru alegerile prezidențiale din SUA.
Trump spune că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice. Vrea să limiteze votul prin corespondență
donald trump
Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independenţa băncii centrale americane e în cel mai mare pericol din istorie
soldați ruși pe motociclete în Ucraina
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
friedrich merz la o sedinta
Friedrich Merz: Aliaţii Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul
Kaja Kallas
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele înghețate dacă nu despăgubeşte deplin Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a dezvăluit ce sfat a primit de la mătușa ei cu câteva săptămâni înainte de nuntă: „Chiar a spus...
Cancan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de...
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
De ce sucul de roșii are un gust mai bun în avion. Nu ți se pare, chiar există o explicație științifică
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
Ofertă de 15 milioane de euro + plata datoriilor de 30 de milioane de euro pentru cumpărarea lui CFR Cluj...
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie