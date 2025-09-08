Londra anunță măsuri dure pentru țările care nu vor migranții expulzați: refuzaţi repatrierile, pierdeţi accesul la vize

Marea Britanie ar putea să reducă numărul vizelor acordate ţărilor care nu acceptă returnarea migranţilor fără drept de a rămâne pe teritoriul său, a anunţat noua ministra de Interne Shabana Mahmoood, după discuţii cu aliaţi, printre care Statele Unite, despre exercitarea unui mai mare control asupra frontierelor.

Ministra de Interne britanică, Shabana Mahmood, a afirmat că, împreună cu omologii din SUA, Australia, Canada şi Noua Zeelandă - alianţa „Five Eyes” a serviciilor de informaţii din aceste state anglofone - a convenit asupra acestor principii în cadrul unei întâlniri la Londra, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Keir Starmer a numit-o pe Shabana Mahmood în funcţie vineri, în cadrul unei remanieri guvernamentale pe fondul criticilor tot mai numeroase cu privire la imigraţie şi la sosirea migranţilor care traversează Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni mici.

„Acest anunţ trimite un mesaj clar oricui încearcă să ne submineze securitatea frontierei. Dacă nu ai dreptul legal de a rămâne în Regatul Unit, te vom deporta. Dacă ţările vor refuza să îşi ia înapoi cetăţenii, vom trece la acţiune”, a declarat Mahmood, conform unui comunicat de presă.

Secretarul Departamentului de Interne al SUA, Kristi Noem, a declarat că cele cinci ţări au convenit să pună în comun informaţii despre trecutul infracţional al migranţilor şi să lucreze împotriva cartelurilor care „utilizează companiile de social media şi tehnologie pentru a-şi promova mesajele”.

Noem a apărat acţiunea prin care autorităţile americane au reţinut joi sute de muncitori, în majoritate sud-coreeni, la o fabrică de baterii de automobile a Hyundai Motor, aflată în construcţie în statul Georgia, ea explicând că administraţia pune în aplicare legea, şi adăugând că măsurile dure ale Statelor Unite ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru alte ţări.

În ce o priveşte, Mahmood a spus că va avea o abordare dură.

„Aceasta înseamnă a le spune ţărilor care nu îşi iau cetăţenii înapoi că, pur şi simplu, nu vom permite ca legile noastre să rămână aplicate”, a declarat ea într-un interviu. „Şi, dacă tăierea de vize este una din căile de a face acest lucru, vom face orice este nevoie”, a subliniat ea.

