Lukașenko, despre un acord de pace Rusia-Ucraina: „Europenii nu vor ajuta cu nimic. Dacă SUA se retrag, escaladarea e inevitabilă"

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.

Autoproclamatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, consideră că încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei „depinde de poziția lui Trump și a Statelor Unite ale Americii”, potrivit unui interviu acordat Newsmax și citat de Ukrainska Pravda.

„Acum multe depind de poziția lui Trump și a Statelor Unite ale Americii. Principalul lucru este ca Trump să nu renunțe la această poziție. Este un om cu caracter, uneori impulsiv. […] Dacă se va mișca persistent în această direcție, atunci va exista un rezultat. Europenii nu au de ce să facă tam-tam aici”, a declarat liderul de la Minsk.

Lukașenko, răspunzând la întrebarea: „Cum pot Zelenski și Putin să realizeze pacea?”, a spus: „Cred că situația care se dezvoltă... îi va împinge să realizeze această pace.”

El a menționat că, în cazul unei escaladări, „nu va fi bine” pentru Rusia, pentru că „și mai mulți oameni” vor fi atrași în război.

Lukașenko a mai spus că „orice război se termină în pace”. „Și acest război se va termina în pace. Cu cât mai repede, cu atât mai puțini oameni vor muri.”

Potrivit lui Lukașenko, „Zelenski trebuie să înțeleagă și înțelege că acest lucru s-ar putea termina în absența Ucrainei”.

Autoproclamatul președinte al Belarusului a menționat și garanțiile, menționând că știe ce garanții solicită Rusia.

„Trebuie să existe garanții. Rusia dorește garanții pentru ca acest lucru să fie permanent. Știu asta. Rusia vrea să încheie un astfel de tratat de pace, astfel încât războiul să nu mai înceapă niciodată. Ucraina este, de asemenea, interesată de acest lucru. Trump este gata să acționeze ca garant al acestui lucru. Totul este acolo. Prin urmare, trebuie să ne grăbim. Principalul lucru astăzi este să oprim masacrul, astfel încât oamenii să nu moară”, a mai afirmat Lukașenko.

Trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că Ucraina și armata sa nu se reînarmează în acest moment, astfel încât americanii să nu furnizeze arme acolo împreună cu europenii”, a subliniat liderul belarus.

Lukașenko a adăugat că Trump îl presează în principal pe Zelenski în ceea ce privește un „acord de pace”.

„Pentru că europenii s-au implicat în asta și îi șoptesc la ureche lui Zelenski că îl vor ajuta să lupte. Nu vor ajuta cu nimic. Nu au resursele pe care le au Statele Unite ale Americii. Și dacă americanii se retrag din această situație, escaladarea nu poate fi evitată. Și atunci Macron, Merz și Starmer își vor da seama de greșeala lor”, a afirmat Lukașenko.

UE va extinde sancțiunile împotriva Belarusului pentru a include activitățile hibride, susține Lituania

