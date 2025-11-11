Live TV

Lukoil suspendă operațiunile din Irak, din cauza sancțiunilor. Caz de forță majoră la zăcământul West Qurna-2

Data actualizării: Data publicării:
sonda de petrol cu rasarit pe fundal
Foto: Profimedia

Lukoil a declarat caz de forţă majoră la zăcământul petrolier major West Qurna-2 din Irak, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, după ce sancţiunile occidentale au afectat operaţiunile gigantului petrolier rus, scrie The Moscow Times.

Reprezentanţii Lukoil nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. De atunci, Irakul a oprit toate plăţile în numerar şi în ţiţei către firma rusă, susţin sursele.

Acestea au anunţat că marţi Lukoil a trimis o scrisoare oficială Ministerului Petrolului din Irak spunând că există condiţii de forţă majoră care o împiedică să continue operaţiunile la zăcământul petrolier major West Qurna-2.

Oficiali de la Bagdad au declarat pentru Reuters că dacă problemele legate de cazul de forţă majoră nu sunt rezolvate în şase luni, Lukoil va închide exploatarea zăcământului şi se va retrage complet din acest proiect.

Conform Reuters, firma petrolieră de stat SOMO din Irak a anulat încărcarea a trei nave de transport ţiţei extras de la zăcământul West Qurna-2 operat de Lukoil, din cauza sancţiunilor.

Trezoreria SUA a emis o decizie care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
diana buzoianu la o sedinta
5
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presedintele României, Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e...
Mihai Barbu.
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă...
femei oameni pe strada bucuresti romania_shutterstock_284113175
Cum votează românii în funcție de gen: femeile preferă partide...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
După Nicușor Dan, și Sorin Grindeanu spune că reacția CSM e...
Ultimele știri
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor”
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa
Lukașenko cere belarușilor să folosească telefoanele fixe pentru „a nu fi spionați” și informațiile să ajungă în SUA sau Canada
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ce sancțiuni se aplică șoferilor care depășesc limita de viteză. Foto Getty Images
Ce sancțiuni se aplică șoferilor care depășesc limita de viteză. În ce situații se suspendă permisul de conducere
volodimir zelenski
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți”
rafinaria petrotel lukoil
Radu Burnete, despre sancțiunile asupra Lukoil: Orice va decide compania să transfere ar trebui să treacă de filtrul statului român
Rezervoare Lukoil
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit Politico. Aprovizionarea Republicii Moldova ar putea fi afectată
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.
SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea acestuia cu Donald Trump, de luni
Partenerii noștri
Pe Roz
„Wow! Un munte de energie!”. Goldie Hawn, antrenament pe trambulină la 79 de ani: „Dansează ca și cum nimeni...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Cine răspunde pentru infiltrațiile din tavan. Proprietarul de la ultimul etaj sau asociația de locatari?
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Este incredibil să constanţi transformarea!" Maria Sharapova, din nou în lumina reflectoarelor
Pro FM
Lavinia Pîrva, anunțul care i-a surprins complet pe fani: „Nu e un nou început, e o continuare mai conștientă”
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Dustin Hoffman și soția sa, apariție rară și plină de tandrețe. Tocmai au sărbătorit 45 de ani de mariaj, iar...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...