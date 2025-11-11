Lukoil suspendă operațiunile din Irak, din cauza sancțiunilor. Caz de forță majoră la zăcământul West Qurna-2

Lukoil a declarat caz de forţă majoră la zăcământul petrolier major West Qurna-2 din Irak, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, după ce sancţiunile occidentale au afectat operaţiunile gigantului petrolier rus, scrie The Moscow Times.



Reprezentanţii Lukoil nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.



Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. De atunci, Irakul a oprit toate plăţile în numerar şi în ţiţei către firma rusă, susţin sursele.



Acestea au anunţat că marţi Lukoil a trimis o scrisoare oficială Ministerului Petrolului din Irak spunând că există condiţii de forţă majoră care o împiedică să continue operaţiunile la zăcământul petrolier major West Qurna-2.



Oficiali de la Bagdad au declarat pentru Reuters că dacă problemele legate de cazul de forţă majoră nu sunt rezolvate în şase luni, Lukoil va închide exploatarea zăcământului şi se va retrage complet din acest proiect.



Conform Reuters, firma petrolieră de stat SOMO din Irak a anulat încărcarea a trei nave de transport ţiţei extras de la zăcământul West Qurna-2 operat de Lukoil, din cauza sancţiunilor.



Trezoreria SUA a emis o decizie care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil.

Editor : M.C