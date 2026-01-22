Live TV

Macron este mulţumit că tensiunile s-au calmat, în timp ce cancelarul Germaniei speră ca alianţa transatlantică să fie restabilită

emmanuel macron face declaratii
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron, care a venit joi la summitul extraordinar al UE de la Bruxelles cu aceeaşi ochelari de soare care au făcut furori pe internet, a lăudat unitatea europeană, considerând că a contribuit la calmarea tensiunilor din această săptămână, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat speranţa că Uniunea Europeană şi SUA vor găsi o cale de a depăşi tensiunile actuale, relatează POLITICO.

Înaintea reuniunii, Macron a declarat reporterilor că Europa a demonstrat că este alături de Danemarca, arătând că blocul este unit şi puternic, reacţionează rapid şi este capabil să restabilească ordinea în mod calm.

„Mă bucur că am început săptămâna cu o escaladare, cu ameninţări de invazie şi ameninţări tarifare şi că acum am revenit la o situaţie pe care o consider mult mai acceptabilă, chiar dacă rămânem vigilenţi”, a spus Macron.

„Concluzia pe care o putem trage este că, atunci când Europa răspunde în mod unit, folosind instrumentele de care dispune, poate impune respect. Şi asta este un lucru bun”, a adăugat el.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a intrat la summitul Consiliului European purtând ochelarii de soare care au devenit deja faimoşi, notează POLITICO, citată de News.ro.

Macron, al cărui birou a declarat că are o problemă minoră de sănătate la ochi, a purtat ochelarii de aviator şi la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, spre bucuria reţelelor sociale. Nici măcar preşedintele american Donald Trump nu a rezistat să comenteze, spunând la summitul de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?”

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat speranţa că Uniunea Europeană şi SUA vor găsi o cale de a depăşi tensiunile actuale.

„Acord o mare importanţă încercării de a păstra NATO”, a declarat Merz reporterilor înaintea summitului liderilor UE. „Această alianţă transatlantică nu poate fi pur şi simplu abandonată. Am construit-o de-a lungul a 75 de ani”, a insistat el.

Cancelarul german a subliniat, de asemenea, că, în opinia sa, accentul trebuie să se mute acum pe consolidarea blocului european în ceea ce priveşte apărarea şi competitivitatea. „Capacitatea de apărare şi competitivitatea sunt două feţe ale aceleiaşi monede. La asta lucrăm”, a spus Merz.

Liderii europeni se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta despre viitorul relaţiilor transatlantice.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat miercuri la ameninţările sale cele mai belicoase în legătură cu preluarea Groenlandei de la Danemarca, dar acest lucru nu a reuşit să calmeze nervozitatea guvernelor cu privire la atitudinea Americii faţă de Europa.

„Lumea s-a schimbat definitiv”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Davos. „Trebuie să ne schimbăm odată cu ea”, a subliniat ea.

Editor : Liviu Cojan

