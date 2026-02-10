Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu europenii. Și avertizează: „Rusia nu vrea pace acum”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii europene, că doreşte ca reluarea dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „interlocutori în plus”, subliniind că primele contacte „tehnice” au confirmat că „Rusia nu doreşte pacea” pentru moment.

Macron a anunţat în decembrie că intenţionează să reia dialogul direct cu Putin, întrerupt în principal din cauza războiului din Ucraina, iar la începutul lui februarie şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a pregăti aceste discuţii, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Ce am obţinut? Confirmarea că Rusia nu vrea pace acum. Dar, în special, am reconstruit aceste canale de discuţii la un nivel tehnic”, a explicat şeful statului francez în interviul publicat marţi de cotidianele Le Monde, The Economist, Suddeutsche Zeitung şi El Pais.

„Dorinţa mea este de a împărtăşi asta cu partenerii mei europeni şi de a avea un demers european bine organizat”, a adăugat el.

În opinia sa, dialogul cu liderul de la Kremlin trebuie să se desfăşoare „fără interlocutori în plus, cu un mandat încredinţat, o reprezentare simplă”.

Emmanuel Macron a pledat încă o dată ca acest dialog să nu fie „delegat” Statelor Unite, care şi-au reluat discuţiile cu Moscova după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în urmă cu un an. „Geografia noastră nu se va schimba. Fie că ne place sau nu, întotdeauna Rusia va fi acolo mâine. Şi ea se găseşte la porţile noastre”, a explicat el.

În ziua când Moscova şi Kievul vor ajunge la un acord de pace, „va trebui să construim o nouă arhitectură a securităţii în Europa cu Rusia”, a insistat Macron.

