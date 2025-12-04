MAE turc îi convoacă pe ambasadorii rus şi ucrainean, după atacurile asupra petrolierelor în Marea Neagră

Turcia i-a convocat la Ministerul său de Externe pe ambasadorul Ucrainei şi pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Rusiei (diplomatul care conduce ambasada în lipsa ambasadorului), pentru a le transmite preocupările sale în urma recentelor atacuri ucrainene asupra petrolierelor rusești în Marea Neagră, transmite Reuters.

„Asistăm la o escaladare foarte serioasă în ultimele săptămâni a războiului dintre Rusia şi Ucraina, cu atacuri reciproce. Şi recent au avut loc unele atacuri de asemenea în Marea Neagră, în zona noastră economică exclusivă”, a declarat vice-ministrul turc de externe Berris Ekinci, potrivit Agerpres.

„Ieri şi astăzi, i-am convocat pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Rusiei şi pe ambasadorul Ucrainei pentru a le transmite preocupările noastre”, a adăugat oficialul turc.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat miercuri că atacurile „foarte înfricoşătoare” din ultimele zile în Marea Neagră asupra petrolierelor care au legături cu Rusia ameninţă siguranţa tuturor în regiune.

Aceste atacuri, efectuate în zona economică exclusivă a Turciei, încalcă regulile de siguranţă a navigaţiei şi afectează comerţul, a subliniat şeful diplomaţiei turce, adăugând că Turcia, România şi Bulgaria examinează măsuri de sporire a securităţii maritime.

Ministrul turc de externe a discutat de asemenea despre aceste atacuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, precum şi cu omologii săi din Bulgaria şi România, potrivit unei surse din Ministerul turc de Externe.

Conform acestei surse, ministrul turc şi omologii săi bulgar şi român au subliniat importanţa asigurării fluxurilor comerciale libere în Marea Neagră, a securizării infrastructurii critice şi a garantării unor rute maritime sigure, cerând totodată respectarea dreptului internaţional.

Turcia a avertizat că atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile şi a avertizat „toate părţile” să înceteze astfel de acţiuni. Un oficial turc a precizat că acest avertisment se referă în mod special la Ucraina.

Atacurile ucrainene cu drone asupra unor astfel de nave care au legături cu Rusia au condus la creşterea costului asigurărilor maritime pentru navigaţia pe Marea Neagră şi au determinat o companie turcă, Besiktas Shipping, să oprească operaţiunile legate de Rusia ca urmare preocupărilor legate de securitate.

Putin acuză Ucraina de piraterie

Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat marţi Ucraina de piraterie în urma atacurilor cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră şi a ameninţat că Rusia îşi va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”, adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât şi a navelor din ţările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri.

„Dacă acestea continuă, vom lua în considerare - nu spun că o vom face, dar vom lua în considerare - măsuri de represalii împotriva navelor acelor ţări care ajută Ucraina să comită aceste acte de piraterie”, a avertizat Putin.

El a ameninţat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră. „Cea mai radicală soluţie este tăierea accesului Ucrainei la mare, atunci pirateria va deveni imposibilă, în principiu”, a mai spus preşedintele rus.

La rândul său, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a atenţionat luni asupra unei „escaladări îngrijorătoare”, după ce războiul ruso-ucrainean „a atins în mod clar un nivel care ameninţă siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”.

„Nu putem accepta aceste atacuri în nicio circumstanţă, întrucât ameninţă securitatea navigaţiei, mediul şi viaţa în zona noastră economică exclusivă” şi „adresăm avertismentele necesare tuturor părţilor implicate” a subliniat preşedintele Turciei.

Două petroliere, Kairos şi Virat, care navigau sub pavilionul statului Gambia, dar fac parte din „flota din umbră” cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale, au fost lovite vineri seară de drone maritime ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Nava Virat a fost lovită din nou sâmbătă dimineaţa. Ambele petroliere se deplasau fără încărcătură către portul rusesc Novorossiisk.

Un al treilea petrolier, Mersin, sub pavilion panamez, dar operat de compania turcă Besiktas Shipping şi folosit de asemenea la exportul de petrol rusesc, a fost avariat joia trecută în Atlantic în apropierea statului african Senegal, în urma a patru explozii exterioare.

O altă navă, sub pavilion rusesc şi care transporta ulei de floarea soarelui, a fost de asemenea atacată în apropierea coastelor Turciei, au semnalat marţi autorităţile acestei ţări, dar în cazul acestui atac Ucraina a negat orice implicare.

