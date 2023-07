A fost abandonat la 6 zile într-o cabină telefonică. Abia după 60 de ani a aflat cine sunt părinții lui și de ce a fost părăsit

După zeci de ani în care și-a pus nenumărate întrebări despre cum a venit pe lume, un bărbat care a fost abandonat într-o cabină telefonică pe când avea doar șase zile de viață a aflat în sfârșit cine sunt părinții lui și de ce l-a părăsit mama.

Cu două zile înainte de Crăciunul din 1966, adică pe 23 decembrie, bebelușul Chris Mason a fost descoperit într-o cabină telefonică din Lambeth, Anglia.

Nu se știa nimic despre el și nu s-a găsit niciun indiciu care să ducă la identificare, așa că abia după ce a devenit adult a făcut un test ADN în urma căruia Mason a stabilit că avea origini italiene și irlandeze.

Au urmat ani de căutări fără răspuns până când Mason a decis să participe la emisiunea „Long Lost Family: Born Without A Trace” a postului ITV, care tratează cazuri similare, prin intermediul căreia a făcut teste elaborate după care răspunsurile au început să apară.

Toate investigațiile au stabilit că mama lui Mason era o femeie pe nume Elizabeth, care emigrase împreună cu soțul ei aviator american în Maine, SUA.

Au avut trei copii, dar și o căsnicie nefericită și au decis să se despartă, dar totuși să împartă aceeași casă.

În timpul separării, Elizabeth a fost chelneriță și a avut o aventură cu un bucătar italian. Astfel a rămas însărcinată cu Mason. Soțul ei a dat-o afară din casă, așa că femeia însărcinată a decis să meargă la Londra cu cei trei copii ai ei, în speranța că va găsi sprijin la părinții ei, catolici irlandezi.

Din păcate, părinții nu i-au oferit ajutorul de care avea nevoie și după ce l-a născut pe Mason, Elizabeth a decis să-l lase într-o cabină telefonică sperând că băiatul va ajunge într-o familie iubitoare și va avea o viață fericită.

Emisiunea i-a găsit pe ceilalți copii ai femeii, iar fiica, Marie, i-a explicat lui Mason de ce l-a părăsit Elizabeth. „Era disperată. Cred că nu a avut de ales... Ne-a iubit și cred că l-a iubit, dar l-a părăsit ca să-l salveze”, a spus Marie.

Din nefericire, Mason nu a putut să-și cunoască mama biologică, pentru că aceasta a murit în 2008. Dar a aflat că s-a luptat cu alcoolismul și cel mai probabil a băut pentru a face față vinovăției pe care o simțea pentru că l-a abandonat.

Dar Mason și-a cunoscut doi dintre frații vitregi, pe Marie și Bobby. Cel de-al treilea copil a murit.

A aflat, de asemenea, că tatăl său biologic, Dominic, este încă în viață. În vârstă de 79 de ani, Dominic a spus că n-a știut de existența lui.

Mason, care are o familie fericită, a reușit să se împace cu situația și, până la urmă, a înțeles de ce mama lui l-a abandonat. „Trebuie să fi fost îngrozitor pentru mama mea... Eu nu am învinuit-o pentru nimic. Păcat că nu am avut ocazia să-i spun asta. Dacă rămânea în State probabil că aș fi avut o viață grea. Elizabeth a făcut ce a făcut pentru mine”, a spus el.

