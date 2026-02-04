„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”

Armata vietnameză se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” din partea SUA la mai bine de 50 de ani după sfârșitul conflictului din Vietnam, potrivit unui raport. Un document militar intern întocmit în 2024, publicat marți de grupul pentru drepturile omului Project88, arată că, chiar dacă Hanoi a aprofundat public relațiile cu Washingtonul, instituțiile sale de apărare se pregătesc pentru o potențială invazie americană și tratează SUA ca pe o putere „beligerantă”, relatează The Times.

Documentul, intitulat „Al doilea plan de invazie al SUA”, a fost finalizat de Ministerul Apărării din Vietnam și întocmit în august 2024. Acest lucru s-a întâmplat la mai puțin de un an după ce cele două țări au ridicat relațiile la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător, cel mai înalt nivel atins vreodată. Această evoluție, anunțată în timpul vizitei președintelui Joe Biden la Hanoi în septembrie 2023, a încununat aproape trei decenii de îmbunătățire constantă a relațiilor, de la normalizarea legăturilor diplomatice în 1995.

Evaluarea militară divulgată marți sugerează însă că planificatorii vietnamezi erau profund suspicioși cu privire la intențiile SUA și se temeau că Washingtonul ar putea încerca să submineze regimul comunist, prin sprijinirea unei așa-numite „revoluții colorate”, similară cu revoltele care au avut loc în statele post-sovietice la începutul anilor 2000.

Project88 citează planul, care afirmă: „Deși în prezent riscul unui război împotriva Vietnamului este redus, având în vedere natura beligerantă a SUA, trebuie să fim vigilenți pentru a împiedica SUA și aliații săi să «creeze un pretext» pentru a lansa un război de agresiune împotriva țării noastre.

Statele Unite și aliații săi ar putea exploata pe deplin caracteristicile geografice și naturale ale vastelor mări și ale coastelor lungi ale Vietnamului, cu ajutorul forței superioare a marinei sale, pentru a desfășura operațiuni militare împotriva țării noastre.”

Project88 a declarat că a obținut planul de la o sursă de încredere și că a verificat în mod independent existența documentului.

„Există un consens în această privință în cadrul guvernului și al diferitelor ministere”, a declarat Ben Swanton, codirector al Project88. „Nu este vorba doar de un element marginal sau paranoic din cadrul partidului sau al guvernului.”

Conform documentului, analiștii vietnamezi considerau că SUA, în încercarea de a-și consolida puterea de descurajare împotriva Chinei, erau dispuse să recurgă la „forme neconvenționale de război și intervenție militară” și chiar la „invazii la scară largă” împotriva statelor care „se abăteau de la orbita sa”.

„Hanoi consideră Washingtonul o amenințare existențială și nu are nicio intenție să se alăture alianței anti-China”, a scris Swanton. „În acest sens, planul răstoarnă peste un deceniu de politică americană, care a căutat să atragă Vietnamul într-o astfel de alianță, închizând ochii la încălcările drepturilor omului în serviciul acestui obiectiv.”

Nguyen Khac Giang, de la Institutul ISEAS–Yusof Ishak din Singapore, a declarat: „Armata nu s-a simțit niciodată prea confortabilă în a avansa cu Parteneriatul strategic cuprinzător cu Statele Unite”.

Evaluarea evidențiază tensiunile din conducerea Vietnamului, unde facțiunea conservatoare a Partidului Comunist, aliniată armatei, se concentrează pe amenințările externe la adresa regimului.

Editor : A.M.G.