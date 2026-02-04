Live TV

„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”

Data publicării:
steag vietnam soldat
Drapel Vietnam. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Armata vietnameză se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” din partea SUA la mai bine de 50 de ani după sfârșitul conflictului din Vietnam, potrivit unui raport. Un document militar intern întocmit în 2024, publicat marți de grupul pentru drepturile omului Project88, arată că, chiar dacă Hanoi a aprofundat public relațiile cu Washingtonul, instituțiile sale de apărare se pregătesc pentru o potențială invazie americană și tratează SUA ca pe o putere „beligerantă”, relatează The Times.

Documentul, intitulat „Al doilea plan de invazie al SUA”, a fost finalizat de Ministerul Apărării din Vietnam și întocmit în august 2024. Acest lucru s-a întâmplat la mai puțin de un an după ce cele două țări au ridicat relațiile la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător, cel mai înalt nivel atins vreodată. Această evoluție, anunțată în timpul vizitei președintelui Joe Biden la Hanoi în septembrie 2023, a încununat aproape trei decenii de îmbunătățire constantă a relațiilor, de la normalizarea legăturilor diplomatice în 1995.

Evaluarea militară divulgată marți sugerează însă că planificatorii vietnamezi erau profund suspicioși cu privire la intențiile SUA și se temeau că Washingtonul ar putea încerca să submineze regimul comunist, prin sprijinirea unei așa-numite „revoluții colorate”, similară cu revoltele care au avut loc în statele post-sovietice la începutul anilor 2000.

Project88 citează planul, care afirmă: „Deși în prezent riscul unui război împotriva Vietnamului este redus, având în vedere natura beligerantă a SUA, trebuie să fim vigilenți pentru a împiedica SUA și aliații săi să «creeze un pretext» pentru a lansa un război de agresiune împotriva țării noastre.

Statele Unite și aliații săi ar putea exploata pe deplin caracteristicile geografice și naturale ale vastelor mări și ale coastelor lungi ale Vietnamului, cu ajutorul forței superioare a marinei sale, pentru a desfășura operațiuni militare împotriva țării noastre.”

Project88 a declarat că a obținut planul de la o sursă de încredere și că a verificat în mod independent existența documentului.

„Există un consens în această privință în cadrul guvernului și al diferitelor ministere”, a declarat Ben Swanton, codirector al Project88. „Nu este vorba doar de un element marginal sau paranoic din cadrul partidului sau al guvernului.”

Conform documentului, analiștii vietnamezi considerau că SUA, în încercarea de a-și consolida puterea de descurajare împotriva Chinei, erau dispuse să recurgă la „forme neconvenționale de război și intervenție militară” și chiar la „invazii la scară largă” împotriva statelor care „se abăteau de la orbita sa”.

„Hanoi consideră Washingtonul o amenințare existențială și nu are nicio intenție să se alăture alianței anti-China”, a scris Swanton. „În acest sens, planul răstoarnă peste un deceniu de politică americană, care a căutat să atragă Vietnamul într-o astfel de alianță, închizând ochii la încălcările drepturilor omului în serviciul acestui obiectiv.”

Nguyen Khac Giang, de la Institutul ISEAS–Yusof Ishak din Singapore, a declarat: „Armata nu s-a simțit niciodată prea confortabilă în a avansa cu Parteneriatul strategic cuprinzător cu Statele Unite”.

Evaluarea evidențiază tensiunile din conducerea Vietnamului, unde facțiunea conservatoare a Partidului Comunist, aliniată armatei, se concentrează pe amenințările externe la adresa regimului.

Citește și:

Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang

Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
barbat in zapada in ger
5
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
TOC-„
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Afiș recrutare Rusia
Capcana rusească: străinii ajung carne de tun în războiul din Ucraina. Eforturile de recrutare, „extrem de costisitoare”
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Elon Musk afirmă că au funcționat „măsurile luate” pentru a împiedica Rusia să folosească rețeaua Starlink
cartier rezidential distrus-gaza
Armata israeliană a recunoscut că numărul victimelor din Gaza se ridică la aproximativ 70.000 (Reuters)
volodimir zelenski
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și a provocat un colaps energetic în Ucraina (FT)
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care...
Ultimele știri
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”