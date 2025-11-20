Peste 1.000 de persoane, în principal localnici, dar şi excursionişti, au fost evacuate după erupţia vulcanului Semeru de pe insula indoneziană Java, care a continuat şi joi, au anunţat autorităţile, informează AFP.



Erupţia celui mai înalt vulcan de pe insula principală Java, situat la aproximativ 800 de kilometri sud-est de capitala Jakarta, a început miercuri, vulcanul proiectând particule de lavă la peste 13 kilometri în jurul craterului, a precizat şeful agenţiei de geologie, Muhammad Wafid.



Erupţia a determinat autorităţile să ridice nivelul de alertă la maxim, însă joi activitatea vulcanului s-a redus semnificativ, rămânând totuşi „fluctuantă”, a adăugat el.

Circa 900 de persoane au fost evacuate şi adăpostite în şcoli, moschei şi săli comunale, a indicat Sultan Syafaat, responsabil în cadrul agenţiei locale de gestionare a dezastrelor.



„În cursul zilei, sătenii îşi văd de treburile lor, în special de agricultură. Noaptea rămân în adăposturi, probabil pentru că sunt încă traumatizaţi”, a indicat acesta.

Autorităţile au evacuat, de asemenea, circa 190 de persoane, majoritatea excursionişti, rămase blocate într-un camping aflat însă într-o zonă neafectată direct de erupţie, a declarat Rudijanto Tjahja Nugraha, directorul parcului naţional Bromo Tengger Semeru.



Indonezia se află pe „Cercul de Foc”, al Pacificului, unde întâlnirea plăcilor tectonice provoacă o activitate vulcanică şi seismică intensă. Acest arhipelag din Asia de Sud-Est numără circa 130 de vulcani activi.



În 2021, o erupţie a vulcanului Semeru s-a soldat cu peste 50 de morţi şi a avariat peste 5.000 de locuinţe.

Editor : C.A.