Video Alertă după erupția vulcanului Semeru, pe insula Java: 1.000 de oameni evacuați. Particule de lavă la 13 kilometri distanță de crater

Data publicării:
semeru-vulcan-profimedia7
Mii de locuitori din provincia indoneziană Java de Est sunt în alertă maximă după erupţia violentă a vulcanului Semeru. FOTO: Profimedia Images

Peste 1.000 de persoane, în principal localnici, dar şi excursionişti, au fost evacuate după erupţia vulcanului Semeru de pe insula indoneziană Java, care a continuat şi joi, au anunţat autorităţile, informează AFP.

Erupţia celui mai înalt vulcan de pe insula principală Java, situat la aproximativ 800 de kilometri sud-est de capitala Jakarta, a început miercuri, vulcanul proiectând particule de lavă la peste 13 kilometri în jurul craterului, a precizat şeful agenţiei de geologie, Muhammad Wafid.

Erupţia a determinat autorităţile să ridice nivelul de alertă la maxim, însă joi activitatea vulcanului s-a redus semnificativ, rămânând totuşi fluctuantă, a adăugat el.

Circa 900 de persoane au fost evacuate şi adăpostite în şcoli, moschei şi săli comunale, a indicat Sultan Syafaat, responsabil în cadrul agenţiei locale de gestionare a dezastrelor.

În cursul zilei, sătenii îşi văd de treburile lor, în special de agricultură. Noaptea rămân în adăposturi, probabil pentru că sunt încă traumatizaţi, a indicat acesta.

Autorităţile au evacuat, de asemenea, circa 190 de persoane, majoritatea excursionişti, rămase blocate într-un camping aflat însă într-o zonă neafectată direct de erupţie, a declarat Rudijanto Tjahja Nugraha, directorul parcului naţional Bromo Tengger Semeru.

Indonezia se află pe Cercul de Foc, al Pacificului, unde întâlnirea plăcilor tectonice provoacă o activitate vulcanică şi seismică intensă. Acest arhipelag din Asia de Sud-Est numără circa 130 de vulcani activi.

În 2021, o erupţie a vulcanului Semeru s-a soldat cu peste 50 de morţi şi a avariat peste 5.000 de locuinţe.

