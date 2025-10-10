Anchetă la Nobelul pentru Pace: Sunt investigate pariuri suspecte plasate înainte de anunțarea câștigătoarei Maria Corina Machado

Oficialii norvegieni care gestionează acordarea Premiului Nobel pentru Pace au deschis o anchetă privind pariuri suspecte plasate pe platforma Polymarket cu doar câteva ore înainte ca lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, să fie anunțată câștigătoarea distincției din 2025.

Pariurile online pentru lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, au crescut brusc pe platforma de pariuri Polymarket puțin după miezul nopții de joi, ora Norvegiei, potrivit The Guardian.

Șeful Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, a declarat pentru Bloomberg: „Se pare că am fost ținta unui actor criminal care a dorit să câștige bani din informațiile noastre.”

Câteva ore mai târziu, Machado a fost desemnată laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, pentru activismul său democratic într-o țară aflată sub regim autoritar, marcând premiera când un cetățean venezuelean primește această distincție. Ea a fost anunțată despre câștig la ora 10:50, ora Norvegiei, de către Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel.

Însă două ziare norvegiene, Aftenposten și Finansavisen, au descoperit mișcări neobișnuite pe piețele de pariuri online înainte de anunțul oficial. Până joi, Iulia Navalnaia, economistă și văduva fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, era considerată principala favorită pe Polymarket, devansându-i pe ceilalți candidați.

Site-ul a devenit în ultimii ani o platformă populară pentru pariuri pe evenimente politice, majoritatea mizelor fiind concentrate pe politica americană. Multe dintre pariurile de nișă se bazează însă pe zvonuri și speculații care pot influența cotele și valoarea plăților.

Puțin după miezul nopții, ora Norvegiei, șansele Mariei Corina Machado erau de 3,75%, în urma Yuliei Navalnaia și a lui Donald Trump. Mai puțin de două ore mai târziu însă, cotele au urcat la 72,8%, sugerând un val de pariuri plasate pe victoria ei.

Într-un caz, un utilizator a câștigat peste 65.000 de dolari americani mizând pe Machado; un alt câștigător a folosit un profil creat chiar în ziua în care a fost plasat pariul, potrivit Finansavisen.

Jørgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel, a declarat pentru Aftenposten că grupul „a fost întotdeauna foarte bun în a păstra secretele”, menționând procesul strict confidențial din ultimele decenii.

Harpviken a adăugat pentru același ziar că este „prea devreme pentru a spune cu certitudine” dacă numele câștigătorului a fost scurs, dar a precizat că se așteaptă la deschiderea unei anchete în acest sens.

