Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a transmis lui Trump după ce a câștigat premiul

Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Maria Corina Machado. Foto: REUTERS/Maxwell Briceno

Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado, lidera opoziţiei venezuelene, a declarat că dedică premiul poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei.

„Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârșit: să cucerim Libertatea”, a scris Machado, vineri pe rețeaua X.

Ea a adăugat că „suntem pe pragul victoriei și astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați în atingerea Libertății și democrației”.

„Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei și președintelui Trump, pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a completat lidera opoziției venezuelene.

Maria Corina Machado a aflat că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, vineri, printr-un apel telefonic de la Comitetul Nobel de la Oslo. „Dumnezeule, nu am cuvinte”, a spus, vizibil emoționată. Momentul în care a fost anunțată lidera opoziției din Venezuela a fost filmat.

Casa Albă a avut vineri o primă reacție după ce premiul Nobel pentru Pace, pe care Donald Trump a spus de multe ori apăsat că și-l dorește, a fost acordat în 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado. Un purtător de cuvânt a spus că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.

La începutul anului, Donald Trump avea cuvinte de apreciere pentru María Corina Machado. Președintele american spunea că aceasta „exprimă pașnic vocile și voința poporului venezuelean”.

