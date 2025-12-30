Arabia Saudită a bombardat Yemenul, invocând un transport de arme trimis din Emiratele Arabe Unite către separatiști

Conflictul din Yemen intră într-o nouă fază de tensiuni, după ce Riadul a susținut că separatiștii din sud au primit un transport major de armament pe mare. Arabia Saudită a bombardat marți orașul-port Mukalla din Yemen, invocând un transport de arme destinat unei forțe separatiste din zonă, despre care susține că a sosit din Emiratele Arabe Unite.

Atacul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Riad și forțele separatiste ale Consiliului de Tranziție din Sud (STC), sprijinit de Emirate, scrie The Guardian. Lovitura pune presiune suplimentară pe relațiile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care au susținut tabere rivale în războiul de un deceniu din Yemen împotriva rebelilor Houthi, susținuți de Iran, într-un moment de instabilitate în regiunea extinsă a Mării Roșii.

Un comunicat militar preluat de agenția de stat Saudi Press Agency a anunțat loviturile aeriene, care, potrivit sursei, au fost declanșate după sosirea a două nave din Fujairah, un oraș-port de pe coasta estică a Emiratelor.

„Echipajul navelor a dezactivat dispozitivele de localizare, iar vasele au descărcat o cantitate mare de arme și vehicule de luptă în sprijinul forțelor STC”, se arată în comunicat. „Având în vedere că armele menționate reprezintă o amenințare iminentă și o escaladare ce pune în pericol pacea și stabilitatea, Forțele Aeriene ale coaliției au efectuat în această dimineață un atac aerian limitat, vizând armele și vehiculele militare descărcate de pe cele două nave în Mukalla.”

Nu a fost clar imediat dacă au existat victime sau dacă alte armate, în afară de cea saudită, au participat la atac. Armata saudită a declarat că lovitura a fost efectuată noaptea, pentru a se asigura că „nu au existat pagube colaterale”.

Analiștii cred că atacul a vizat probabil o navă identificată ca Greenland, un vas sub pavilionul statului Saint Kitts. Datele de tracking arată că nava s-a aflat în Fujairah pe 22 decembrie și a ajuns în Mukalla duminică. A doua navă nu a putut fi identificată imediat.

Bombardamentul urmează altor lovituri aeriene saudite

Expertul în Yemen Mohammed al-Basha a citat videoclipuri din social media care ar arăta vehicule blindate noi deplasându-se prin Mukalla după sosirea navei. Proprietarii navei, cu sediul în Dubai, nu au putut fi contactați imediat.

„Mă aștept la o escaladare calibrată de ambele părți. STC, susținut de EAU, va răspunde probabil prin consolidarea controlului”, a spus al-Basha. „În același timp, fluxul de arme din EAU către STC va fi probabil limitat după atacul asupra portului, mai ales că Arabia Saudită controlează spațiul aerian.”

Imagini difuzate ulterior de televiziunea de stat saudită, filmate aparent de o aeronavă de supraveghere, ar arăta vehiculele blindate deplasându-se către o zonă de staționare. Tipurile de vehicule corespund cu cele din clipurile de pe rețelele sociale.

Mukalla se află în guvernoratul Hadramout din Yemen, regiune preluată de STC în ultimele zile. Orașul-port este situat la 480 km nord-est de Aden, care a devenit centrul forțelor anti-Houthi după ce rebelii au ocupat capitala Sana’a, în 2014.

Bombardamentul vine la câteva zile după alte lovituri aeriene saudite împotriva STC, lansate vineri, descrise de analiști ca un avertisment pentru separatiști să își oprească avansul și să părăsească guvernoratele Hadramout și Mahra. STC a îndepărtat din zonă forțe afiliate National Shield Forces, susținute de Arabia Saudită, un alt grup din coaliția care luptă împotriva Houthi.

Susținătorii STC au arborat tot mai des drapelul fostului stat Yemenul de Sud, care a existat ca țară separată între 1967 și 1990. Protestatarii au organizat mitinguri de mai multe zile în sprijinul forțelor politice care cer din nou secesiunea Yemenului de Sud.

Acțiunile separatiștilor au pus presiune pe relația dintre Arabia Saudită și EAU, care sunt aliați apropiați și membri ai OPEC, dar care au concurat în ultimii ani pentru influență și afaceri internaționale.

Stare de urgență în Yemen

Guvernul yemenit, recunoscut la nivel internaţional şi susţinut de Arabia Saudită, a declarat marţi stare de urgenţă pe o perioadă de trei luni în toate zonele ţării aflate sub controlul său şi a impus o blocadă maritimă, aeriană şi terestră de 72 de ore, ca răspuns la o ofensivă a separatiştilor din sud, susţinuţi de Emiratele Arabe Unite (EAU), informează Agerpres.

Şeful Consiliului Prezidenţial de Conducere din Yemen, Rashad al-Alimi, a emis un decret prin care declară stare de urgenţă în întreaga republică, începând de marţi, 30 decembrie 2025, pentru o perioadă de 90 de zile, reînnoibilă, şi impune o blocadă aeriană, maritimă şi terestră de 72 de ore asupra tuturor porturilor şi punctelor de trecere a frontierei, cu excepţia oricăror puncte de trecere autorizate de coaliţia militară condusă de Arabia Saudită.

Acest lucru se datorează „nevoii de a face faţă loviturii de stat care are loc din 2014”, o referire la rebelii şiiţi houthi, precum şi „conflictelor interne instigate de elemente militare rebele care au primit ordine din partea Emiratelor Arabe Unite de a lansa o ofensivă militară împotriva guvernoratelor estice, cu scopul de a diviza Republica Yemen”.

Totodată, Consiliul yemenit a anunţat ruperea acordului de apărare cu EAU şi a ordonat tuturor forţelor şi personalului EAU să se retragă de pe teritoriul yemenit în termen de 24 de ore.

