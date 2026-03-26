Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și presupusul interlocutor al lui Donald Trump, pare să fi ajuns în prim-plan, pe măsură ce plutonul din jurul său se micșorează rapid. În panteonul liderilor iranieni, redus prin asasinate țintite, Ghalibaf iese în evidență ca un supraviețuitor, dar dacă președintele SUA speră că a găsit omologul lui Delcy Rodríguez din Iran - un lider pragmatic din interiorul regimului, dispus să facă afaceri cu America - s-ar putea să fie nevoie să se mai gândească, potrivit unei analize The Guardian.

Lui Ghalibaf îi lipsește rafinamentul lui Ali Larijani, fostul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, care uneori se certa cu fostul lider suprem, dar avea o serie de contacte internaționale. Imaginea lui Ghalibaf este, în schimb, cea a unui om puternic – probabil singura caracteristică a oricărui om care îl atrage cel mai mult pe Trump.

Însă încercarea de a-l numi pe Ghalibaf de la Washington dezvăluie fie o neînțelegere a sistemului politic multistratificat al Republicii Islamice, fie o hotărâre de a-l răsturna: puterea în Iran aparține din punct de vedere istoric liderului suprem, iar Mojtaba Khamenei a fost ales în acest rol de Adunarea Experților.

Deși este adevărat că Khamenei nu a mai fost văzut de la alegerea sa și se crede că este grav rănit, Iranul insistă că el este factorul de decizie în exercițiu.

Chiar dacă Khamenei ar muri, Ghalibaf are puține pretenții ca cleric și nu ar putea fi un candidat credibil pentru a-i succeda lui Khamenei fără a dilua rolul religios al liderului suprem. Același lucru se aplică și președintelui Masoud Pezeshkian, care a fost ales acum doi ani și mai are doi ani de mandat.

Postul vacant de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, rămas după moartea lui Larijani, a fost ocupat de un alt membru radical al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Mohammad Baqer Zolqadr, așa că, pe termen scurt, Ghalibaf poate deveni nu liderul oficial al Iranului, ci parte a ceea ce seamănă din ce în ce mai mult cu o conducere de stat securitar - dacă asta își dorește Trump.

Ghalibaf s-a născut în 1961 în Mashad, Khorasan, iar rădăcinile sale se află ferm în IRGC. În timpul războiului Iran-Irak, a comandat divizia a 5-a Nasr a IRGC, o unitate implicată în unele dintre cele mai sângeroase bătălii. A devenit un protejat al lui Ali Khamenei, care a devenit lider suprem în 1989 și a fost numit șef al departamentului aerospațial IRGC din 1997, apoi șef al poliției din 2000. În cadrul IRGC, a condus divizia de construcții a organizației, așa că, așa cum îi place lui Trump să spună, cunoaște arta tranzacțiilor imobiliare.

Ghalibaf a fost primar al Teheranului între 2005 și 2017, o perioadă în care au început să apară primele acuzații de corupție. Susținătorii săi spun că dezvoltarea Teheranului, inclusiv extinderea metroului, s-a datorat viziunii sale. El a fost chiar subiectul unui articol măgulitor din 2008 în New York Times, care l-a descris drept un „modernizator autoritar” atunci când a vorbit la ForumulEconomic de la Davos despre deschiderea Iranului pentru investițiile străine.

Dar a fost și un conservator social care, în 2013, a ordonat ca toate secretarele, dactilografele sau managerii de birou din birourile municipale să fie înlocuite cu bărbați.

Represiunea disidenței a fost una dintre caracteristicile principale ale carierei sale. În timpul protestelor studențești din 1999, Ghalibaf a fost unul dintre cei 24 de comandanți ai IRGC care au semnat o scrisoare adresată președintelui reformist Mohammad Khatami, avertizând că, dacă demonstrațiile vor continua, vor lua situația în propriile mâini.

Într-o înregistrare audio publicată ulterior pe rețelele sociale, el a recunoscut că el și comandantul Forței Quds a IRGC, generalul Qassem Suleimani – asasinat la ordinul lui Trump în 2020 – au intrat cu motocicletele, înarmați, pe străzi pentru a reprima protestul studențesc. „Am fost printre cei care au dus bătăi la nivelul străzii și sunt mândru de asta. Nu-mi păsa că sunt un comandant de rang înalt”, s-a lăudat Ghalibaf.

În mod similar, nu a dat dovadă de nicio remușcare în gestionarea violentă a protestelor „femei, viață, libertate” de la Teheran în 2022, spunând că poliția ar fi trebuit să aplice legile hijabului mai devreme. Când protestele din cauza crizei economice din Iran au izbucnit la începutul acestui an, Ghalibaf a fost martor la „o cvasi-lovitură de stat” și la „terorism” în stilul Statului Islamic, a spus el.

Ghalibaf a candidat pentru prima dată la președinție în 2005, cu o campanie modelată în mod conștient după metodele lui Tony Blair, inclusiv sondaje de grup. S-a prezentat ca un adept populist al globalizării, privatizării și al unui guvern mai mic, dispus, cel puțin în anumite limite, să dezvolte agenda reformistă a președintelui Khatami. A ieșit pe locul patru în primul tur, cu 4 milioane de voturi.

Mai târziu, Hassan Rohani a susținut că, în 2005, Ghalibaf a încheiat o înțelegere pentru a elibera mai mulți traficanți importanți de droguri și combustibil în schimbul sprijinului lor. Ghalibaf a candidat din nou la președinție în 2013, dar a ajuns pe un loc secund, la mare distanță după Rohani.

De-a lungul carierei sale, Ghalibaf a fost urmărit de acuzații de corupție care nu au ajuns niciodată în instanță. Când și-a prezentat cea mai recentă candidatură la președinție, în 2024, campania sa a fost marcată de știri conform cărora soția, fiica și ginerele său ar fi plecat într-o excursie de cumpărături fastuoasă la Istanbul în 2022. Au apărut fotografii cu ei încărcați cu bagaje, într-un moment în care iranienii de rând sufereau din cauza sancțiunilor și a inflației ridicate.

Se spune că familia a cumpărat două apartamente în Istanbul în valoare de 1,6 milioane de dolari. Ghalibaf a spus că a fost victima unor calomnii politice și a susținut că s-a opus întotdeauna sesiunii de cumpărături.

În calitate de președinte al parlamentului, el a urmărit în general curentul principal, susținând acordul nuclear din 2015, dar apoi, când Trump s-a retras, a susținut că viitorul Iranului se află în alianțe cu Rusia și China. Criticii săi susțin că susținătorii lui Ghalibaf au sprijinit atacul asupra ambasadei saudite din Teheran din 2016, care a dus la ruperea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Din perspectiva lui Trump, puține din toate acestea contează dacă el simte că, negociind cu Ghalibaf, negociază cu adevărații intermediari de putere ai Iranului. Ghalibaf are legături directe cu comandantul-șef al IRGC, Ahmad Vahidi, și cu comandantul sediului central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi Aliabadi.

Editor : Ș.R.