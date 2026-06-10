Benjamin Netanyahu nu cedează: va candida din nou, anunță partidul său. Ce spune Trump despre mandatul premierului israelian

Benjamin Netanyahu va candida pentru un nou mandat în acest an, a anunțat miercuri partidul său, după ce președintele american Donald Trump a declarat că nu era sigur dacă premierul israelian va candida din nou. Într-o scurtă declarație, Partidul Likud al lui Netanyahu a afirmat că acesta va candida la alegeri și, „cu voia lui Dumnezeu, va câștiga”. Alegerile nu au fost încă anunțate oficial, dar trebuie să aibă loc până în octombrie, anunță Reuters.

Anterior, Jonathan Karl, corespondentul-șef al ABC News la Washington, a postat pe X că Trump i-ar fi spus că nu știe dacă Netanyahu va candida. „Nu știu, a avut o carieră extraordinară. Oare vrea să continue?”, l-a citat jurnalistul pe Trump. Alegerile din Israel vor fi primele de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, cel mai grav eșec de securitate al țării, care a precipitat atacul Israelului asupra Fâșiei Gaza.

Netanyahu s-a confruntat cu un mandat tumultuos de la revenirea la putere în decembrie 2022, la cârma celei mai de dreapta coaliții din istoria Israelului. El s-a confruntat cu proteste antiguvernamentale de masă înainte de războaiele din Gaza, Liban și Iran.

Sondajele au indicat în repetate rânduri că coaliția sa nu va reuși să obțină majoritatea la următoarele alegeri. Un sondaj publicat pe 9 iunie de think tank-ul Israel Democracy Institute, cu sediul la Ierusalim, a arătat că 61% din populația israeliană consideră că el nu ar trebui să candideze. Cu toate acestea, sondajele arată, de asemenea, că o potențială coaliție a partidelor de opoziție nu ar reuși să obțină majoritatea parlamentară, cu excepția cazului în care ar forma o coaliție cu partidele arabe, ceea ce unii lideri ai opoziției au exclus.

Oficialii americani și israelieni afirmă că Trump și Netanyahu, care au declanșat împreună războiul cu Iranul în februarie, au în continuare o relație strânsă, deși aceasta a cunoscut uneori momente de tensiune, inclusiv în ultimele săptămâni, când Trump a cerut Israelului să-și limiteze acțiunile militare în Liban, în timp ce Washingtonul negociază un acord de pace cu Teheranul.

Săptămâna trecută, Trump a recunoscut că l-a numit pe Benjamin Netanyahu „al naibii de nebun” într-o convorbire telefonică aprinsă, deși a mai spus că se înțeleg bine. El l-a îndemnat în repetate rânduri pe președintele Israelului să-l grațieze pe premierul israelian în legătură cu acuzațiile de corupție care îi sunt aduse și pe care Netanyahu le neagă.

Citește și:

Declarațiile lui Trump despre Iran, la câteva ore distanță: De la „victorie totală” în două săptămâni la acord de pace în 2-3 zile

Editor : C.A.