Live TV

Video Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi

Data actualizării: Data publicării:
teme
Foto Profimedia
Din articol
De la epuizare la urgență Știința din spatele „mâinilor în formă de gheare” O poveste virală cu caracter preventiv

Încercarea unui băiat de 11 ani de a-și termina toate temele de vară într-o singură zi a dus la o criză de sănătate îngrijorătoare, care l-a trimis la spital, informează Digi24.

Incidentul, relatat de South China Morning Post, a avut loc în Changsha, sudul Chinei, unde băiatul, identificat ca Liangliang, a petrecut 14 ore consecutive – de la 8 dimineața până la 10 seara – lucrând fără odihnă. Spre seară, sub presiunea crescândă a părinților, a leșinat, prezentând simptome alarmante.

De la epuizare la urgență

Liangliang a început să prezinte semne de suferință în jurul orei 23:00, inclusiv respirație rapidă, amețeli, dureri de cap și amorțirea membrelor. Degetele i s-au încovoiat ca niște gheare, alarmând familia. L-au dus de urgență la Spitalul Central din Changsha, unde medicii i-au diagnosticat o afecțiune respiratorie cauzată de hiperventilație, provocată de agitație emoțională extremă și epuizare.

Medicii l-au tratat cu o mască de respirație și l-au îndrumat să facă exerciții de respirație controlată, care i-au ameliorat treptat simptomele. Această problemă respiratorie apare atunci când o persoană respiră prea repede și prea profund, adesea declanșată de anxietate, stres sau panică.

Citește și

Medicii avertizează: Nu încercați niciodată să vă abțineți de la un strănut. Care este pericolul

Știința din spatele „mâinilor în formă de gheare”

Potrivit lui Zhang Xiaofo, directorul departamentului de pediatrie al Spitalului Central din Changsha, hiperventilația poate duce la simptome precum senzația de apăsare în piept, dificultăți de respirație, amețeli, palpitații cardiace și amorțeală la extremități. În cazuri severe, poate apărea rigiditate musculară, cunoscută popular sub numele de „mâini în formă de gheare de pui”. Zhang a avertizat că, dacă nu este tratată, afecțiunea poate fi chiar fatală.

O poveste virală cu caracter preventiv

Povestea lui Liangliang s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare. Utilizatorii au împărtășit amintiri personale despre cum își făceau temele în ultimele zile ale vacanței de vară. Un comentator a remarcat: „Dacă presiunea ar fi venit puțin mai devreme, agitația de ultim moment ar fi putut fi evitată. Copiii inteligenți își termină întotdeauna temele mai devreme”. Altul și-a amintit că a scris șapte eseuri într-o zi, numind-o „cu adevărat de neuitat”.

„Experiența acestui copil ne reamintește cu putere cât de importantă este gestionarea timpului”, a spus un al treilea.

Deși se încurajează sârguința academică, acest incident evidențiază modul în care așteptările nerealiste și eforturile de ultim moment pot avea consecințe grave asupra sănătății. Experiența lui Liangliang ne reamintește în mod clar: presiunea poate stimula performanța, dar stresul necontrolat poate duce la efecte negative.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Scenă din filmul Norma.
2
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masina de politie
„Voi provoca un adevărat masacru”. Amenințări trimise mai multor...
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un...
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Scandal într-un bar din Călărași. Polițiști atacați de mai mulți...
Ultimele știri
Avertismentul lui Marius Budăi pentru Ilie Bolojan, privind plafonarea adaosului comercial. Ce va face PSD până la 1 octombrie
Ce cred americanii despre ONU și despre ieșirea din această organizație, propusă de Donald Trump
Marea Britanie avertizează Israelul să nu riposteze după recunoașterea statului palestinian
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
YangWang U9 Extreme
Chinezii au bătut recordul de viteză pentru cea mai rapidă maşină de serie, deținut de Bugatti. Cu cât a „zburat” YangWang U9 Extreme
rămășițele unui om mumificat în Asia de Sud-Est acum 12.000 de ani
Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt
Couple relaxing on hotel room bed
Un grup hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care concep copii în unitățile sale
tribunal china profimedia
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare
Intervision international music competition in Moscow
Cine a câștigat Intervision, rivalul rusesc al competiției muzicale Eurovision
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Cutremur puternic în urmă cu puţin timp! Românii l-au simţit din plin, mulţi s-au panicat
Digi FM
Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie 2025, ora 21:19. Ce înseamnă și ce urmează
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
De ce nu trebuie să-i arăți clipuri video unui cimpanzeu. Grădina Zoologică din Shanghai le interzice...
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme