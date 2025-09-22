Încercarea unui băiat de 11 ani de a-și termina toate temele de vară într-o singură zi a dus la o criză de sănătate îngrijorătoare, care l-a trimis la spital, informează Digi24.

Incidentul, relatat de South China Morning Post, a avut loc în Changsha, sudul Chinei, unde băiatul, identificat ca Liangliang, a petrecut 14 ore consecutive – de la 8 dimineața până la 10 seara – lucrând fără odihnă. Spre seară, sub presiunea crescândă a părinților, a leșinat, prezentând simptome alarmante.

De la epuizare la urgență

Liangliang a început să prezinte semne de suferință în jurul orei 23:00, inclusiv respirație rapidă, amețeli, dureri de cap și amorțirea membrelor. Degetele i s-au încovoiat ca niște gheare, alarmând familia. L-au dus de urgență la Spitalul Central din Changsha, unde medicii i-au diagnosticat o afecțiune respiratorie cauzată de hiperventilație, provocată de agitație emoțională extremă și epuizare.

Medicii l-au tratat cu o mască de respirație și l-au îndrumat să facă exerciții de respirație controlată, care i-au ameliorat treptat simptomele. Această problemă respiratorie apare atunci când o persoană respiră prea repede și prea profund, adesea declanșată de anxietate, stres sau panică.

Citește și

Medicii avertizează: Nu încercați niciodată să vă abțineți de la un strănut. Care este pericolul

Știința din spatele „mâinilor în formă de gheare”

Potrivit lui Zhang Xiaofo, directorul departamentului de pediatrie al Spitalului Central din Changsha, hiperventilația poate duce la simptome precum senzația de apăsare în piept, dificultăți de respirație, amețeli, palpitații cardiace și amorțeală la extremități. În cazuri severe, poate apărea rigiditate musculară, cunoscută popular sub numele de „mâini în formă de gheare de pui”. Zhang a avertizat că, dacă nu este tratată, afecțiunea poate fi chiar fatală.

O poveste virală cu caracter preventiv

Povestea lui Liangliang s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare. Utilizatorii au împărtășit amintiri personale despre cum își făceau temele în ultimele zile ale vacanței de vară. Un comentator a remarcat: „Dacă presiunea ar fi venit puțin mai devreme, agitația de ultim moment ar fi putut fi evitată. Copiii inteligenți își termină întotdeauna temele mai devreme”. Altul și-a amintit că a scris șapte eseuri într-o zi, numind-o „cu adevărat de neuitat”.

„Experiența acestui copil ne reamintește cu putere cât de importantă este gestionarea timpului”, a spus un al treilea.

Deși se încurajează sârguința academică, acest incident evidențiază modul în care așteptările nerealiste și eforturile de ultim moment pot avea consecințe grave asupra sănătății. Experiența lui Liangliang ne reamintește în mod clar: presiunea poate stimula performanța, dar stresul necontrolat poate duce la efecte negative.

Editor : Sebastian Eduard