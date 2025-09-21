Fani îmbrăcați în culorile naționale au umplut străzile din jurul „Live Arena”, la periferia Moscovei, unde 23 de artiști din țări de pe tot globul, inclusiv China, India și Brazilia, au concurat pentru celebritate și un premiu de 30 de milioane de ruble. Și nu a lipsit entuziasmul pentru câștigătorul final al ediției din 2025 a concursului Intervision, care a interpretat o baladă cu accente tehno, pe fundalul unei proiecții cu o eclipsă solară uriașă.

„Sunt șocat, vă mulțumesc foarte mult… Nici nu mi-aș fi putut imagina că voi câștiga o competiție de o asemenea amploare”, a spus cântărețul vietnamez Duc Phuc, vizibil încântat, reporterilor după finala Intervision. „Este o surpriză pentru mine că am câștigat atât de mulți fani aici… Sunt foarte recunoscător tuturor telespectatorilor”, a adăugat el, potrivit BBC.

Rusia și-a lansat concursul internațional de cântece la cererea președintelui Vladimir Putin, cu un nume din era sovietică și cu artiști selectați pentru a promova „valorile tradiționale de familie”, după excluderea de la Eurovision, iar ca spectacol, nu a dezamăgit.

La eveniment a fost prezent și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a insistat că show-ul nu are tentă politică: „Nu urmărim niciun efect politic. Dorim ca scopul originar al unei persoane și identitatea sa să fie respectate și realizate în interacțiune liberă cu ceilalți, îmbogățindu-ne unii pe alții prin schimbul de valori spirituale.”

Intervision, o competiție cu origini sovietice

Intervision își are rădăcinile într-o competiție din era sovietică, organizată între 1965 și 1980, menită să fie un răspuns la Eurovision, creat în 1956. După ce Rusia a fost exclusă de la Eurovision în 2022, ca urmare a invaziei Ucrainei, oficialii ruși au început planurile pentru reînvierea Intervision. În februarie anul acesta, Putin a semnat decretul care a dat undă verde oficial competiției.

„Sunt convins că acest concurs va deveni unul dintre cele mai recunoscute și îndrăgite la nivel mondial, pentru că prin dialog, respect reciproc și consolidarea încrederii între culturi, devenim mai bogați spiritual”, a spus Putin într-un mesaj video difuzat la începutul concertului.

23 de țări care au promovat „valori tradiționale”

Spre deosebire de Eurovision, unde predomină țările europene, Intervision a reunit 23 de concurenți din întreaga lume – în mare parte din state aliate cu Rusia, precum Brazilia, China, Cuba și Venezuela, dar și din foste republici sovietice, precum Belarus, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.

Deși multe melodii au avut sonorități de tip euro-pop, similare cu Eurovision, diferența majoră a fost lipsa simbolurilor LGBTQ+. Niciun steag curcubeu și nicio altă reprezentare Pride nu au fost permise, dat fiind că astfel de manifestări sunt interzise în Rusia.

În schimb, evenimentul a avut o agendă clară „anti-woke”. Moscova a insistat că scopul competiției este să prezinte „valorile tradiționale” ale țărilor participante. Conform regulamentului oficial, Intervision își propune „să promoveze tradițiile universale, spirituale, familiale, culturale, etice și religioase ale diferitelor națiuni”. Totuși, ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova, a susținut că politica nu are legătură cu evenimentul:

Unde va avea loc următoarea ediție

„Competiția Intervision este despre oameni talentați, nu despre decizii politice. Este foarte important ca cel mai bun, cel mai talentat și cel mai strălucit interpret, care va cuceri inimile publicului, să câștige”, a declarat Liubimova pentru agenția TASS.

Pe măsură ce spectacolul grandios s-a încheiat și juriul l-a desemnat câștigător pe Duc Phuc din Vietnam, a mai fost timp pentru un ultim anunț: Intervision va reveni anul viitor, iar gazda va fi Arabia Saudită.

Editor : M.I.