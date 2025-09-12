Mii de brazilieni au ieșit pe străzi pentru a sărbători condamnarea lui Jair Bolsonaro la închisoare pentru complot la o lovitură de stat militară. Lideri din America Latină au salutat această decizie istorică, în timp ce administrația Trump a reacționat cu furie și amenințări, relatează The Guardian.

Președintele de stânga al statului Chile, Gabriel Boric, a fost printre primii lideri regionali care au felicitat hotărârea de condamnare a lui Bolsonaro la 27 de ani de închisoare, pentru că ar fi condus o organizație criminală ce a încercat să preia puterea după ce liderul de extremă dreapta a pierdut alegerile din 2022.

„Respect democrația braziliană, care a respins o tentativă de lovitură de stat și astăzi îi judecă și condamnă pe cei responsabili. Au încercat să o distrugă și astăzi iese întărită”, a scris Boric pe Twitter. „Democrația, întotdeauna!”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a adăugat: „Toți puciștii trebuie condamnați. Acestea sunt regulile democrației.”

În America Latină, data de 11 septembrie este asociată puternic cu autoritarismul și violența: în 1973, generalul Augusto Pinochet a organizat în această zi lovitura de stat sprijinită de SUA în Chile, care a declanșat 17 ani de dictatură militară soldată cu mii de morți și dispăruți.

Bucurie în Brazilia

Joi, mulțimile adunate au sărbătorit faptul că verdictul împotriva lui Bolsonaro a dat o nouă semnificație acelei date. „Sunt copleșit de bucurie. Este o zi simbolică pentru noi”, a spus Renan Vidal, un angajat de bancă ce își sărbătorea și ziua de naștere, în timp ce Bolsonaro și alți șapte complici erau găsiți vinovați că au încercat să „anihileze” democrația braziliană.

„E cel mai frumos cadou de ziua mea”, a adăugat acesta, purtând pe umeri un steag curcubeu și sărbătorind împreună cu comunitatea LGBT, despre care a spus că a fost printre cele mai afectate de guvernarea Bolsonaro.

Yucca Nani, 34 de ani, a declarat că generația ei asociază 11 septembrie cu atacurile din SUA din 2001: „A fost ziua care a schimbat istoria lumii moderne. Acum, în Brazilia, \[data] are o nouă semnificație, condamnarea lui Bolsonaro.”

Printre cei prezenți la manifestații s-a aflat și antropoloaga Beatriz Matos, văduva expertului în problemele populațiilor indigene Bruno Pereira, ucis în Amazon alături de jurnalistul britanic Dom Phillips în timpul administrației Bolsonaro. Mulți cred că retorica violentă și pro-armament a fostului președinte, precum și desființarea măsurilor de protecție a mediului și a comunităților indigene, au contribuit la crearea contextului în care s-a produs crima. „Simt ușurare, fericire și foc în ochi”, a spus Matos despre condamnarea lui Bolsonaro. „Trebuie să sărbătorim. Se face dreptate!”

Liderul indigen Beto Marubo, nașul fiului lui Pereira, a afirmat: „Este o zi specială pentru noi, popoarele indigene, și pentru minorități… Noi am suferit cel mai mult sub guvernarea lui Bolsonaro, iar acum avem o gură de aer de dreptate.”

Furie în SUA, după verdict

În timp ce pe străzile din Brasilia domnea euforia, susținătorii lui Bolsonaro, din țară și din străinătate, și-au exprimat indignarea. Adjunctul secretarului de stat american, Christopher Landau, l-a acuzat pe judecătorul Alexandre de Moraes, cel care a condus procesul, că „a distrus statul de drept” și că a dus relațiile dintre SUA și Brazilia „în cel mai întunecat punct din ultimele două secole”.

Eduardo Bolsonaro, fiul fostului președinte, care a făcut lobby intens pe lângă oficialii apropiați lui Trump, a declarat pentru Reuters că se așteaptă la „un răspuns ferm și acțiuni din partea guvernului SUA” după verdict.

Donald Trump a numit condamnarea o „execuție politică”, a anunțat o majorare cu 50% a tarifelor la importurile din Brazilia și a dispus sancțiuni și retragerea vizelor pentru judecătorii Curții Supreme din Brazilia și alți oficiali. Întrebat dacă va adopta și alte măsuri, Trump a spus: „Am crezut că a fost un bun președinte al Braziliei și e foarte surprinzător că s-a putut întâmpla asta. Asta seamănă mult cu ce au încercat să-mi facă mie. Dar nu le-a reușit deloc.”

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a avertizat la rândul său că „Statele Unite vor răspunde corespunzător acestei vânători de vrăjitoare”.

Ministerul de Externe al Braziliei a respins criticile, afirmând că „amenințările precum cea de astăzi a lui \[Rubio]… nu vor intimida democrația noastră”. Între timp, la Rio de Janeiro este programată pentru vineri seara o paradă stradală intitulată „Procesiunea Victoriei Democrației”.

