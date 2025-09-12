Live TV

Video Condamnarea lui Bolsonaro, sărbătorită în Brazilia: „Se face dreptate”. Reacția liderilor din America Latină

Data publicării:
brazilia
Brazilienii au sărbătorit faptul că verdictul împotriva lui Bolsonaro a dat o nouă semnificație datei de 11 septembrie. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Bucurie în Brazilia Furie în SUA, după verdict

Mii de brazilieni au ieșit pe străzi pentru a sărbători condamnarea lui Jair Bolsonaro la închisoare pentru complot la o lovitură de stat militară. Lideri din America Latină au salutat această decizie istorică, în timp ce administrația Trump a reacționat cu furie și amenințări, relatează The Guardian.

Președintele de stânga al statului Chile, Gabriel Boric, a fost printre primii lideri regionali care au felicitat hotărârea de condamnare a lui Bolsonaro la 27 de ani de închisoare, pentru că ar fi condus o organizație criminală ce a încercat să preia puterea după ce liderul de extremă dreapta a pierdut alegerile din 2022.

„Respect democrația braziliană, care a respins o tentativă de lovitură de stat și astăzi îi judecă și condamnă pe cei responsabili. Au încercat să o distrugă și astăzi iese întărită”, a scris Boric pe Twitter. „Democrația, întotdeauna!”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a adăugat: „Toți puciștii trebuie condamnați. Acestea sunt regulile democrației.”

În America Latină, data de 11 septembrie este asociată puternic cu autoritarismul și violența: în 1973, generalul Augusto Pinochet a organizat în această zi lovitura de stat sprijinită de SUA în Chile, care a declanșat 17 ani de dictatură militară soldată cu mii de morți și dispăruți.

Bucurie în Brazilia

Joi, mulțimile adunate au sărbătorit faptul că verdictul împotriva lui Bolsonaro a dat o nouă semnificație acelei date. „Sunt copleșit de bucurie. Este o zi simbolică pentru noi”, a spus Renan Vidal, un angajat de bancă ce își sărbătorea și ziua de naștere, în timp ce Bolsonaro și alți șapte complici erau găsiți vinovați că au încercat să „anihileze” democrația braziliană.

„E cel mai frumos cadou de ziua mea”, a adăugat acesta, purtând pe umeri un steag curcubeu și sărbătorind împreună cu comunitatea LGBT, despre care a spus că a fost printre cele mai afectate de guvernarea Bolsonaro.

Yucca Nani, 34 de ani, a declarat că generația ei asociază 11 septembrie cu atacurile din SUA din 2001: „A fost ziua care a schimbat istoria lumii moderne. Acum, în Brazilia, \[data] are o nouă semnificație, condamnarea lui Bolsonaro.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Printre cei prezenți la manifestații s-a aflat și antropoloaga Beatriz Matos, văduva expertului în problemele populațiilor indigene Bruno Pereira, ucis în Amazon alături de jurnalistul britanic Dom Phillips în timpul administrației Bolsonaro. Mulți cred că retorica violentă și pro-armament a fostului președinte, precum și desființarea măsurilor de protecție a mediului și a comunităților indigene, au contribuit la crearea contextului în care s-a produs crima. „Simt ușurare, fericire și foc în ochi”, a spus Matos despre condamnarea lui Bolsonaro. „Trebuie să sărbătorim. Se face dreptate!”

Liderul indigen Beto Marubo, nașul fiului lui Pereira, a afirmat: „Este o zi specială pentru noi, popoarele indigene, și pentru minorități… Noi am suferit cel mai mult sub guvernarea lui Bolsonaro, iar acum avem o gură de aer de dreptate.”

Furie în SUA, după verdict

În timp ce pe străzile din Brasilia domnea euforia, susținătorii lui Bolsonaro, din țară și din străinătate, și-au exprimat indignarea. Adjunctul secretarului de stat american, Christopher Landau, l-a acuzat pe judecătorul Alexandre de Moraes, cel care a condus procesul, că „a distrus statul de drept” și că a dus relațiile dintre SUA și Brazilia „în cel mai întunecat punct din ultimele două secole”.

Eduardo Bolsonaro, fiul fostului președinte, care a făcut lobby intens pe lângă oficialii apropiați lui Trump, a declarat pentru Reuters că se așteaptă la „un răspuns ferm și acțiuni din partea guvernului SUA” după verdict.

Donald Trump a numit condamnarea o „execuție politică”, a anunțat o majorare cu 50% a tarifelor la importurile din Brazilia și a dispus sancțiuni și retragerea vizelor pentru judecătorii Curții Supreme din Brazilia și alți oficiali. Întrebat dacă va adopta și alte măsuri, Trump a spus: „Am crezut că a fost un bun președinte al Braziliei și e foarte surprinzător că s-a putut întâmpla asta. Asta seamănă mult cu ce au încercat să-mi facă mie. Dar nu le-a reușit deloc.”

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a avertizat la rândul său că „Statele Unite vor răspunde corespunzător acestei vânători de vrăjitoare”.

Ministerul de Externe al Braziliei a respins criticile, afirmând că „amenințările precum cea de astăzi a lui \[Rubio]… nu vor intimida democrația noastră”. Între timp, la Rio de Janeiro este programată pentru vineri seara o paradă stradală intitulată „Procesiunea Victoriei Democrației”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
1
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
profimedia-1036013505
3
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
4
Ministrul Muncii: Pragul pentru plata CASS la pensionari trebuia să fie mai sus, la 4.000...
biserica ilegala gigi becali
5
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digi Sport
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alimente de bază
Surse: Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi...
Mark Rutte și generalul Alexus Grynkewich, în conferința de presă. Foto: Profimedia
Mark Rutte: „Încălcările rusești pe flancul estic devin din ce în ce...
gnshgns
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie...
BANI MAI MULTI PARLAMENTARI INQUAMPHOTOS
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: peste...
Ultimele știri
Eurodeputații vor să modifice acordul comercial cu SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump
„Declarația de la New York”: ONU reia soluția cu două state, israelian și palestinian, fără Hamas
ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la o fabrică din România. Motivele invocate de companie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Jair Bolosonaro a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură militară pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile
donald trump la birou
Donald Trump, condamnat în apel să plătească 83 de milioane de dolari pentru calomnie
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Motivul pentru care un român a traversat ilegal Dunărea înot spre Ucraina: „Le-am spus că vreau să lupt în război dintr-un impuls”
Russian Ilyushin Il-76 cargo plane
Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA
COP30 concept photo.
Număr redus de țări participante la COP30 privind schimbările climatice, din cauza prețurilor foarte mari la cazare
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat...
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gigi Becali și fiica sa Theodora, implicați într-un scandal. ”Sesizare penală? Aia e!”
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Pensionarii vor pierde 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea