Consens în privința noului lider suprem al Iranului. Anunțul clericilor care participă la alegerea succesorului lui Ali Khamenei

Organismul clerical care îl va alege pe următorul lider suprem al Iranului, ce îi va succeda ayatollahului ucis Ali Khamenei, a ajuns mai mult sau mai puțin la un consens majoritar, a declarat, duminică, ayatollahul Mohammadmehdi Mirbaqeri, membru al Adunării Experților, potrivit Reuters.

Agenția de știri Mehr l-a citat spunând că „unele obstacole” în ceea ce privește procesul trebuie încă rezolvate.

Sâmbătă, un cleric de rang înalt din Adunarea Experților a declarat că membrii acesteia se vor întâlni „în termen de o zi” pentru a alege liderul.

Presa iraniană a declarat că grupul a avut o mică neînțelegere cu privire la faptul dacă decizia finală trebuie luată în urma unei întâlniri față în față sau dacă trebuie emisă fără respectarea acestei formalități.

Ayatollahul Mohsen Heidari Alekasir, un alt membru al Adunării Experților, a declarat într-un videoclip publicat duminică de Nournews că o întâlnire față în față a adunării pentru un vot final nu este posibilă în condițiile actuale.

El a spus că a fost ales un candidat, pe baza sfatului fostului lider suprem, conform căruia liderul principal al Iranului ar trebui „să fie urât de inamic” în loc să fie lăudat de acesta.

„Chiar și Marele Satan (SUA) i-a menționat numele”, a declarat Heidari Alekasir despre succesorul ales, la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a declarat că fiul lui Khamenei, Mojtaba, a fost o alegere „inacceptabilă” pentru el.

