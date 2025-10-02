Coreea de Sud recunoaște pentru prima oară abuzurile din adopțiile internaționale. Peste 140.000 de copii trimiși în străinătate

Coreea de Sud şi-a recunoscut pentru prima dată responsabilitatea în cazul adopţiilor abuzive a zeci de mii de copii trimişi în străinătate prin practici uneori frauduloase timp de mai multe decenii.

„Statul nu şi-a asumat pe deplin responsabilităţile. În numele Republicii Coreea transmit sincerele mele scuze şi cuvinte de alinare persoanelor adoptate în străinătate, familiilor lor, precum şi familiilor lor biologice care au îndurat suferinţe”, a declarat preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung într-un comunicat, informează AFP preluată de Agerpres.

Coreea de Sud, a patra economie din Asia şi o putere culturală globală, a trimis în străinătate peste 140.000 de copii în scopuri de adopţie între 1955 şi 1999.

În luna martie, Comisia pentru adevăr şi reconciliere din Coreea de Sud a emis o concluzie istorică în care este recunoscută vinovăţia guvernului sud-coreean în facilitarea adopţiilor prin practici frauduloase, inclusiv falsificarea de documente şi schimbul de identităţi.

Raportul său, publicat după mai bine de doi ani de investigaţie independentă, menţionează, de asemenea, „numeroase cazuri în care procedurile legale de consimţământ” ale părinţilor biologici sud-coreeni „nu au fost respectate”.

Adopţiile internaţionale au început după războiul coreean (1950-1953), cu scopul de a-i îndepărta pe copiii metişi născuţi din mamă coreeană şi tată soldat american într-o ţară în care autorităţile promovau omogenitatea etnică.

Editor : Ana Petrescu