Cum a intervenit China în alegeri din străinătate. „Aproape imposibil să fie identificate pe social media conturile care folosesc AI”

China. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Documente interne ale unei companii chineze de inteligență artificială (IA) indică faptul că Beijingul a utilizat această tehnologie pentru a interveni în alegerile străine, inclusiv prin propagandă vizând alegerile locale din Taiwan de anul viitor și alegerile prezidențiale din 2028, scrie publicația japoneză Yomiuri Shimbun, citat de Taipei Times.

Institutul de Securitate Națională al Universității Vanderbilt a obținut aproape 400 de pagini de documente de la GoLaxy, o companie cu legături cu guvernul chinez, și a găsit dovezi că aceasta a desfășurat aparent campanii sofisticate de propagandă bazate pe inteligența artificială (AI) în Hong Kong și Taiwan pentru a modela opinia publică, potrivit Yomiuri Shimbun.

GoLaxy oferă informații, analize de situație și tehnologie de influențare a opiniei publice prin supravegherea rețelelor și identificarea persoanelor cheie care influențează opinia publică. Compania analizează tendințele psihologice, valorile și caracteristicile lingvistice ale acestor persoane, inclusiv expresii dialectale specifice, și creează un personaj fictiv cu trăsături similare, a raportat ziarul.

Personajele fictive nu numai că răspândesc unilateral dezinformare, dar pot și participa la discuții online cu publicul țintă pentru a-l influența, a afirmat ziarul.

Imposibil de identificat personajele generate de AI

O persoană care lucrează în industria AI din Taiwan a declarat pentru ziar că, având în vedere progresul înregistrat în domeniul AI, este aproape imposibil să se identifice personajele generate de AI pe rețelele sociale.

GoLaxy a negat că ar crea vreun fel de „rețea de boți sau profiluri psihologice” sau că ar fi desfășurat vreo activitate legată de alegerile din Hong Kong sau de alte alegeri, a scris New York Times în august.

Articolul din Yomiuri Shimbun a afirmat că, întrucât administrația președintelui chinez Xi Jinping intenționează să împiedice realegerea președintelui William Lai în 2028, se preconizează intensificarea războiului opiniei publice în cadrul alegerilor locale din nouă în unu de anul viitor, considerate adesea preludiul alegerilor prezidențiale.

Comitetul consultativ al Consiliului pentru Afaceri Continentale a exprimat, în cadrul unei reuniuni din 1 decembrie, îngrijorări profunde cu privire la această problemă și a solicitat intensificarea eforturilor de combatere a dezinformării online și de îmbunătățire a competențelor media ale publicului.

Yomiuri Shimbun a discutat, de asemenea, despre modul în care China ar fi putut interveni în alegerile anterioare din Taiwan, citând trei fișiere audio scurse online în octombrie.

Fișierele audio conțineau, se pare, discuții între șeful Institutului de Cercetare nr. 56 al Forței de Sprijin Strategic al Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA) și directorul unei companii de analiză a datelor cu sediul în Beijing, înainte de alegerile pentru primărie din Kaohsiung din 2018, potrivit declarațiilor unui oficial din domeniul securității naționale citat de ziar.

„Aceste alegeri sunt foarte importante și, chiar dacă Han Kuo-yu, candidatul la primărie la acea vreme, acum președinte al Legislativului ar putea pierde, în cele din urmă va fi ales”, ar fi spus vocea care aparține șefului Institutului de Cercetare nr. 56.

Cealaltă persoană, presupusul director al companiei de analiză a datelor, a spus: „Volumul nostru de date este în creștere, conturile de Facebook din Taiwan crescând de la 5,8 milioane la 60 de milioane și urmând să crească la 100 de milioane”.

Intervenție, dar nici chiar așa

Ziarul a mai relatat că oficialul din domeniul securității naționale nu a folosit în mod direct cuvântul „intervenție”, dar a sugerat că PLA intenționa să intervină pentru a-l ajuta pe Han să câștige și a solicitat asistența companiei.

Conversațiile din fișierele audio sugerau, de asemenea, că China pregătise 20 de milioane de yuani (3 milioane de dolari) pentru activități legate de alegerile pentru primarul orașului Kaohsiung din 2018 și alegerile prezidențiale din 2020.

Când Han a câștigat în mod neașteptat funcția de primar și volumul căutărilor online despre el a crescut vertiginos, au apărut speculații cu privire la manipularea opiniei publice.

