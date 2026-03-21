Cum a reușit armata de elită a Iranului să resusciteze Hezbollah și să pregătească ofensiva după atacurile Israelului

Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene (IRGC), armata de elită a regimului iranian, a reconstruit comandamentul militar al Hezbollah după ce acesta a fost decimat de Israel în 2024, umplând golurile cu ofiţeri iranieni înainte de a restructura gruparea libaneză şi de a stabili planuri pentru războiul pe care gruparea şiită îl poartă acum în sprijinul Teheranului, au declarat două persoane familiarizate cu aceste activităţi ale IRGC, relatează sâmbătă Reuters.

Reforma a fost prima de acest fel pentru Hezbollah, un grup musulman şiit fondat de IRGC în 1982, ceea ce indică o abordare practică după loviturile primite în 2024, printre care se numără uciderea liderului său Hassan Nasrallah şi a altor comandanţi de rang înalt. Investiţia Iranului a dat roade, punând Hezbollah pe picioare la timp pentru a intra în războiul din Orientul Mijlociu de partea Teheranului, după ce a fost atacat de Statele Unite şi Israel.

Reuters a relatat la începutul lunii martie că Hezbollah considera că un nou război este inevitabil şi a petrecut luni întregi pregătindu-se. Materialul Reuters face lumină asupra rolului IRGC în aceste pregătiri, bazându-se pe relatări de la şase surse care au vorbit sub condiţia anonimatului, precum şi de la un expert în Hezbollah.

IRGC, profund implicat în Hezbollah încă de la înfiinţare, a trimis ofiţeri pentru a-şi recalifica luptătorii şi a supraveghea reînarmarea, au declarat cele două surse familiarizate cu activităţile IRGC. Acestea au spus că ofiţeri ai IRGC au remodelat şi structurile de comandă Hezbollah care fuseseră penetrate de serviciile secrete israeliene - un factor care a ajutat Israelul să ucidă numeroşi lideri ai Hezbollah.

Hezbollah a lansat sute de rachete asupra Israelului de când a intrat în războiul regional pe 2 martie, ceea ce a declanşat o ofensivă israeliană care a ucis peste 1.000 de oameni în Liban. În prezent, luptători ai Hezbollah se luptă cu soldaţi israelieni în sudul ţării. Însă rămâne de văzut cum se va descurca Hezbollah, a cărui putere este încă sub nivelurile maxime de acum câţiva ani, în cazul unei invazii israeliene la scară largă.

Biroul de presă al Hezbollah, Ministerul de Externe al Iranului şi biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Netanyahu a declarat în ianuarie că Hezbollah face eforturi pentru a-şi reînarma şi reconstrui infrastructura - cu sprijin iranian.

Eliminarea ierarhiei

Cele două surse au declarat că ofiţerii IRGC însărcinaţi să ajute Hezbollah să se redreseze au sosit la scurt timp după un armistiţiu din noiembrie 2024 şi s-au apucat de treabă chiar în timp ce Israelul îşi continua atacurile. Una dintre surse a declarat că desfăşurarea a implicat aproximativ 100 de ofiţeri.

Printre schimbările implementate la cererea acestora s-a numărat înlocuirea unei structuri de comandă ierarhice cu una descentralizată, formată din unităţi mici cu cunoştinţe limitate despre operaţiunile celorlalte, contribuind la păstrarea secretului operaţional.

Sursele au explicat că ofiţerii IRGC au elaborat totodată planuri pentru atacuri cu rachete împotriva Israelului, care urmau să fie lansate simultan din Iran şi Liban - un scenariu executat pentru prima dată pe 11 martie.

O sursă importantă din domeniul securităţii libaneze a declarat că comandanţii iranieni au ajutat Hezbollah să îşi reabiliteze şi să îşi reorganizeze cadrele militare. O altă sursă informată despre această chestiune a declarat că IRGC a trimis ofiţeri în Liban în 2024 pentru a efectua un audit postbelic al Hezbollah şi a preluat supravegherea directă a aripii sale militare.

Alte două surse au declarat că IRGC a integrat consilieri speciali în structurile Hezbollah anul trecut pentru a ajuta gruparea să dirijeze operaţiunile militare. Andreas Krieg, lector la departamentul de studii de securitate al King's College London, a declarat că IRGC „a reorganizat practic Hezbollah sub forma unui sistem mult mai plat”, ceea ce contrastează cu ierarhia politică ce apăruse în jurul lui Nasrallah înainte de moartea sa.

„Acest model descentralizat pe care l-au implementat acum este, de asemenea, puţin mai asemănător cu felul în care arăta Hezbollah în anii 1980 - celule foarte mici”, a explicat Krieg, care a cercetat grupul timp de 15 ani. El a descris acest lucru ca o „apărare mozaic” care este folosită şi de IRGC în Iran.

Autorităţile libaneze cer IRGC să părăsească ţara

Eforturile IRGC s-au desfăşurat în paralel cu eforturile guvernului libanez şi ale armatei sale susţinute de SUA de a pune în practică un proces de dezarmare a grupării, ceea ce evidenţiază complicaţia uriaşă cu care se confruntă acest obiectiv.

Libanul estimează că aproximativ 100 până la 150 de cetăţeni iranieni din ţară au legături cu guvernul iranian care merg dincolo de funcţiile diplomatice normale, inclusiv legături cu IRGC, a declarat un oficial libanez pentru Reuters. Oficialul a declarat că guvernul le-a cerut acestor persoane să părăsească Libanul la începutul lunii martie.

Cele două surse familiarizate cu activităţile IRGC au declarat că ofiţeri ai Gărzii Revoluţionare s-au numărat printre cei peste 150 de iranieni care au plecat din Beirut cu un zbor spre Rusia pe 7 martie.

Membri ai IRGC s-au numărat printre cele aproximativ 500 de persoane ucise de atacurile israeliene din Liban în lunile dintre încetarea focului din 2024 şi izbucnirea noului război. Alţi zece au fost ucişi în atacuri israeliene de la izbucnirea războiului, inclusiv într-un atac asupra unui hotel din Beirut pe 8 martie, au spus ei.

IRGC a fost implicat îndeaproape în activitatea Hezbollah încă de când oamenii săi au înfiinţat gruparea în Valea Bekaa, în est, pentru a exporta Revoluţia Islamică din 1979 a Iranului şi pentru a lupta împotriva forţelor israeliene care invadaseră Libanul în 1982.

Qassem Soleimani, generalul de rang înalt al IRGC, ucis în 2020 de un atac cu drone americane, lucrase alături de Nasrallah în timpul războiului purtat de Hezbollah cu Israelul în 2006. Când atacurile aeriene israeliene l-au ucis pe Nasrallah într-un buncăr din suburbiile sudice ale Beirutului, alături de el a murit şi un general iranian, mai scrie Reuters.

