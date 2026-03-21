Războiul din Orientul Mijlociu continuă și în ziua 22. România a decis să se alăture declarației Marii Britanii, Franței, Italiei, Țărilor de Jos și Japoniei, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Regatul Unit a aprobat utilizarea bazelor sale de către SUA pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene din zona căii navigabile. Donald Trump a exclus ideea unui armistițiu cu Teheranul, iar surse informate au spus pentru CBS News că oficialii Pentagonului au făcut pregătiri detaliate pentru desfășurare forțelor terestre americane în Iran. De cealaltă parte, Israelul susține că a bombardat zeci de obiective militare iraniene, iar Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) a anunțat că a lovit ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită în cadrul unor atacuri.

Ziua precedentă a conflictului a fost marcată de anunțul președintelui Nicușor Dan că România se alătură statelor dispuse să contribuie la asigurarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz. Șeful statului a punctat: „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”.

Un alt anunț important a venit din Regatul Unit. Țara a aprobat utilizarea bazelor sale de către SUA pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, conform BBC.

Downing Street a permis anterior forțelor americane să utilizeze bazele britanice pentru operațiuni menite să împiedice Iranul să lanseze rachete care ar pune în pericol interesele sau viețile britanicilor.

Însă miniștrii au convenit în cadrul unei reuniuni de astăzi că utilizarea de către SUA a bazelor britanice ar putea fi extinsă acum pentru a include protejarea navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Regatul Unit nu va fi în continuare implicat direct în atacuri, iar Downing Street a explicat că „principiile care stau la baza abordării Regatului Unit față de conflict rămân neschimbate”.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că miniștrii au convenit astăzi că bazele ar putea fi utilizate acum pentru „operațiuni defensive ale SUA” care vizează „capacitățile folosite pentru a ataca navele din Strâmtoarea Ormuz”. Aceștia au adăugat că „miniștrii au subliniat necesitatea unei dezescaladări urgente și a unei rezolvări rapide a conflictului”.

Iran

Decizia Regatului Unit a fost comentată de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Șeful diplomației iraniene a declarat că prim-ministrul Keir Starmer „pune în pericol viețile britanicilor” prin faptul că permite utilizarea bazelor lor din Orientul Mijlociu în războiul împotriva Iranului, conform NBC News.

„Marea majoritate a poporului britanic nu dorește să ia parte la războiul pe care Israelul și SUA au ales să-l poarte împotriva Iranului”, a scris șeful diplomației iraniene pe X. „Ignorându-și propriul popor, domnul Starmer pune în pericol viețile britanicilor, permițând ca bazele Regatului Unit să fie folosite pentru agresiunea împotriva Iranului. Iranul își va exercita dreptul la autoapărare.”

Totodată, cu ocazia Anului Nou persan, președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că țara sa nu dorește război cu vecinii săi.

El a reiterat că Iranul nu dorește să se doteze cu arme nucleare, au relatat mass-media de stat, conform Al Jazeera.

„Dificultățile noastre sunt rezultatul amestecului dușmanilor”, a spus el. „Dragi vecini care ne înconjurați, sunteți frații noștri… am venit să rezolvăm toate aceste neînțelegeri împreună cu voi”. Iranul a propus „ca, pentru a instaura pacea și stabilitatea în regiune, să se creeze o structură de securitate regională formată din țări islamice”, a adăugat el. „Nu avem nevoie de prezența unor forțe străine în regiune.”

Pezeshkian a subliniat că liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat că armele nucleare sunt interzise din punct de vedere religios și că niciun oficial nu are voie să urmărească planuri de a le obține.

Atacurile nu au contenit. Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a transmis că a lovit ținte din Israel, Kuweit și Arabia Saudită în cadrul unor atacuri, conform Al Jazeera.

Într-o declarație difuzată de mass-media de stat, Garda a afirmat că a lovit Tel Avivul, Acre și Golful Haifa, precum și baza aeriană Ali al-Salem din Kuweit și baza aeriană Prințul Sultan din Arabia Saudită, situată la sud-est de Riad.

SUA și Israel

Înainte de a pleca spre reședința sa de la Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, Donald Trump a stat de vorbă cu reporterii în fața Casei Albe, conform The Guardian. Întrebat dacă crede că Israelul va fi pregătit să pună capăt războiului atunci când el va fi pregătit, acesta a răspuns: „Da, cred că da.”

Relația este „una foarte bună”, a spus el, adăugând că „mai mult sau mai puțin, vrem lucruri similare. Ne dorim victoria și asta este ceea ce avem”. Întrebat ce a vrut să spună când a afirmat că războiul a fost câștigat din punct de vedere militar în Iran, acesta a spus că SUA „se mișcă nestingherite” în Iran și că, din punct de vedere militar, „sunt terminați”.

Referitor la sfârșitul războiului, liderul american a afirmat: „Uite, putem purta un dialog, dar nu vreau să încheiem un armistițiu. Nu se încheie un armistițiu când, practic, distrugi complet adversarul”.

Mai mult, armata Statelor Unite trimite mii de pușcași marini și marinari suplimentari în Orientul Mijlociu, au declarat pentru Reuters trei oficiali americani, relatează Times of Israel.

Unul dintre oficiali, care a vorbit sub condiția anonimatului, a afirmat că nava USS Boxer, împreună cu Unitatea Expediționară Marie aflată la bord, părăseau coasta de vest a Statelor Unite cu aproximativ trei săptămâni înainte de termen.

În aceeași ordine de idei, oficialii Pentagonului au făcut pregătiri detaliate pentru desfăşurarea forţelor terestre americane în Iran, au declarat pentru CBS News mai multe surse informate cu privire la discuţiile respective. Comandanţii militari de rang înalt au înaintat cereri specifice menite să pregătească o astfel de opţiune, în timp ce preşedintele american Donald Trump analizează măsurile de urmat în conflictul condus de SUA şi Israel cu Iranul, au precizat sursele.

În cadrul a două valuri de atacuri aeriene desfășurate în Teheran și în centrul Iranului în cursul nopții de joi spre vineri și în dimineața zilei de 20 martie, Forțele Aeriene Israeliene au bombardat zeci de obiective militare iraniene, potrivit Armatei Israeliene, relatează Times of Israel.

În Teheran, armata israeliană a spus că a lovit mai multe fabrici de armament, precum și obiective utilizate pentru dezvoltarea componentelor rachetelor balistice. La est de Teheran, avioanele Forțelor Aeriene Israeliene au lovit instalații în care erau depozitate rachete balistice, în timp ce soldați iranieni se aflau în acțiune acolo, potrivit armatei.

Armata de Apărare a Israelului (IDF) a precizat că, în ultimele zile, a constatat că Iranul lansează rachete balistice către Israel din centrul țării, după ce armata „a neutralizat cea mai mare parte a capacităților regimului de a lansa rachete din vestul Iranului”.

Citește și:

NATO a relocat trupele misiunii consultative din Irak în Europa. Radu Miruță: „Nu mai este niciun militar român acolo”

Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima fază a invaziei lui Bush în Irak

