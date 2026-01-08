Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca (Reuters)

Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăți forfetare groenlandezilor, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture, eventual, Statelor Unite, potrivit a patru surse familiarizate cu situația, citate de Reuters.

Deși cifra exactă în dolari și logistica oricărei plăți sunt neclare, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre cifre cuprinse între 10.000 și 100.000 de dolari de persoană, au declarat două dintre surse, care au solicitat anonimatul pentru a discuta despre deliberările interne.

Ideea de a plăti direct locuitorii Groenlandei, un teritoriu al Danemarcei, oferă o explicație pentru modul în care SUA ar putea încerca să „cumpere” insula cu 57.000 de locuitori, în ciuda insistențelor autorităților de la Copenhaga și Nuuk că Groenlanda nu este de vânzare.

Tactica se numără printre diversele planuri discutate de Casa Albă pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv o potențială utilizare a armatei americane.

Însă riscă să pară excesiv de tranzacțională și chiar degradantă pentru o populație care și-a dezbătut mult timp propria independență și dependența economică de Danemarca.

„Gata, e de ajuns... Gata cu fanteziile despre anexare”, a scris duminică premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, într-o postare pe Facebook, după ce președintele american Donald Trump le-a spus din nou reporterilor că SUA trebuie să achiziționeze insula.

L iderii europeni, reacții vehemente față de intenția SUA

Liderii de la Copenhaga și din întreaga Europă au reacționat cu dispreț la comentariile lui Trump și ale altor oficiali de la Casa Albă în care și-au afirmat dreptul asupra Groenlandei în ultimele zile, mai ales având în vedere că SUA și Danemarca sunt aliați NATO legați printr-un acord de apărare reciprocă.

Marți, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca au emis o declarație comună, afirmând că doar Groenlanda și Danemarca pot decide în chestiuni legate de relațiile lor.

Rugată să comenteze discuțiile privind achiziționarea insulei, inclusiv posibilitatea unor plăți directe către groenlandezi, Casa Albă a făcut trimitere agenției Reuters la declarațiile făcute miercuri de secretarul de presă Karoline Leavitt și de secretarul de stat Marco Rubio.

În timpul unei conferințe de presă, Leavitt a recunoscut că Trump și consilierii săi pe probleme de securitate națională „analizează cum ar arăta o potențială achiziție”. Rubio a declarat că se va întâlni cu omologul său danez săptămâna viitoare la Washington pentru a discuta despre Groenlanda.

Discuțiile legate de Groenlanda, din ce în ce mai serioase

Trump a susținut de mult timp că SUA trebuie să achiziționeze Groenlanda din mai multe motive, inclusiv pentru că este bogată în minerale necesare pentru aplicații militare avansate. De asemenea, el a spus că emisfera vestică trebuie, în general, să se afle sub influența geopolitică a Washingtonului.

Deși deliberările interne privind modul de acaparare a Groenlandei au avut loc printre consilierii lui Trump încă dinainte ca acesta să preia mandatul, acum un an, a existat o urgență reînnoită după ce guvernul său l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro într-o operațiune îndrăzneață în weekend, potrivit unor surse familiarizate cu deliberările interne.

O sursă a declarat că consilierii Casei Albe sunt dornici să continue impulsul operațiunii Maduro către îndeplinirea altor obiective geopolitice de lungă durată ale lui Trump.

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să o facă”, a declarat Trump reporterilor, în Air Force One, duminică. „Este atât de strategic.”

Una dintre sursele familiarizate cu deliberările Casei Albe a declarat că discuțiile interne privind plățile forfetare nu sunt neapărat noi. Cu toate acestea, persoana respectivă a spus că acestea au devenit mai serioase în ultimele zile, iar consilierii iau în considerare valori mai mari, o plată de 100.000 de dolari de persoană - ceea ce ar duce la o plată totală de aproape 6 miliarde de dolari - fiind o posibilitate reală.

Multe detalii despre orice potențiale plăți erau neclare, cum ar fi când și cum ar fi efectuate dacă administrația Trump ar urma această cale sau ce anume s-ar aștepta de la groenlandezi în schimb. Casa Albă a declarat că o intervenție militară este posibilă, deși oficialii au mai spus că SUA preferă să cumpere insula sau să o achiziționeze prin mijloace diplomatice.

Acordul de asociere liberă, una dintre opțiuni

Printre posibilitățile abordate de consilierii lui Trump, a declarat marți un oficial de la Casa Albă, se numără încercarea de a încheia un tip de acord cu insula numit Compact of Free Association.

Detaliile precise ale acordurilor COFA - care au fost extinse doar la micile națiuni insulare Micronezia, Insulele Marshall și Palau - variază în funcție de semnatar. Însă guvernul SUA oferă de obicei multe servicii esențiale, cum ar fi livrarea corespondenței și protecția militară. În schimb, armata americană operează liber în țările COFA, iar comerțul cu SUA este în mare parte fără taxe vamale.

Acorduri COFA au fost semnate anterior cu țări independente, iar Groenlanda ar trebui probabil să se separe de Danemarca pentru ca un astfel de plan să poată continua. În teorie, plățile ar putea fi folosite pentru a-i determina pe groenlandezi să voteze pentru independența lor sau să semneze un COFA după un astfel de vot.

Deși sondajele arată că o majoritate covârșitoare a groenlandezilor își doresc independența, îngrijorările legate de costurile economice ale separării de Danemarca - printre alte probleme - i-au împiedicat pe majoritatea legislatorilor groenlandezi să solicite un referendum privind independența.

Sondajele arată, de asemenea, că majoritatea groenlandezilor, deși deschiși la separarea de Danemarca, nu doresc să facă parte din SUA.

Citește și:

Comoara ascunsă a insulei arctice râvnite de Trump: uraniu, aurul, diamantele și rubinele Groenlandei

Editor : Ș.R.