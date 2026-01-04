Live TV

Danemarca cere "respect total" pentru integritatea Groenlandei, după mesajul soției unui consilier al lui Trump

Data publicării:
Flag,Of,Greenland.,Background,With,Mountains,And,Glaciers.,Beautiful,Sunny
Groenlanda. Foto: Shutterstock

Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică „respect total” pentru integritatea teritorială a Groenlandei, după soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe postase o fotografie a Groenlandei sub drapel american, relatează AFP.

Katie Miller, soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a publicat sămbătă pe contul său de pe platforma X o fotografie a Groenlandei în culorile drapelului american, însoţită de o scurtă legendă scrisă cu majuscule: „SOON” (în curând).

Groenlanda este râvnită de Donald Trump, spre marea indignare a Danemarcei, iar tensiunile între cele două ţări au fost relansate prin anunţul făcut la sfârşitul lunii decembrie de preşedintele american care numise un trimis special pentru acest vast teritoriu autonom danez.

„O mică reamintire prietenoasă privind SUA şi Regatul Danemarcei: suntem aliaţi apropiaţi şi trebuie să continuăm să lucrăm împreună ca atare”, a declarat într-o reacţie la mesajul lui Katie Miller ambasadorul danez în SUA, Jesper Moller Sorensen.

„Şi da, aşteptăm respect total pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei”, a scris el.

Katie Miller a fost un timp consiliera şi purtătoarea de cuvânt a Comisiei pentru eficienţa guvernamentală Doge, pe atunci condusă de Elon Musk, după care a fost trimisă de miliardar în sectorul privat.

Fotografia postată de Miller pe X intervine după ce armata americană l-a capturat pe preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, şi pe soţia sa în cursul unei operaţiuni la Caracas.

Operaţiunea din Venezuela este văzută de experţi ca un avertisment dat aliaţilor SUA îngrijoraţi de ameninţările lui Donald Trump de a acapara resurse strategice, începând prin voinţa sa declarată de a anexa Groenlanda.

Editor : I.B.

