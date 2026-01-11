Live TV

Analiză De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran. Riscul unui efect de bumerang în cazul unei intervenții în forță

Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei
Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei Foto: Profimedia

Îți dai seama că liderii Iranului sunt îngrijorați de implicațiile raidului american din Venezuela de weekendul trecut, când redactorul ziarului Javan, de linie dură, simte că trebuie să scrie un articol intitulat Iranul nu este comparabil - Nu vă pierdeți timpul”, spunând că nu există așa ceva. Dar dacă Republica Islamică este gata se prăbușească, cu un impuls extern al SUA sau al Israelului, este o întrebare mult mai complicată, scrie jurnalistul Marc Champion, într-un articol de opinie pentru Bloomberg.

Aceste două regimuri profund nepopulare s-au unit din cauza ostilității lor față de SUA încă din anii 1980 și, cel mai recent, din nevoia lor comună de a eluda sancțiunile energetice. Este posibil ca extragerea forțată și furtivă a președintelui Nicolas Maduro din Caracas la New York de weekendul trecut să fi pus în pericol încă o verigă din rețeaua de alianțe a Teheranului, care se micșorează rapid, împreună cu o investiție financiară substanțială.

Nu este încă clar ce concluzie finală va avea operațiunea reușită a forțelor speciale americane de la sfârșitul săptămânii. Fosta adjunctă a lui Maduro, Delcy Rodriguez, a făcut remarci conciliante la adresa SUA la inaugurarea sa ca președinte, luni. Cu toate acestea, ea și-a rezervat cele mai demonstrative îmbrățișări și plecăciuni ambasadorilor principalilor aliați internaționali ai regimului, China, Iranul și Rusia, și ia măsuri dure pentru a înăbuși orice potențială opoziție internă.

Toate acestea contează pentru Iran, nu pentru că Forțele Delta ale SUA sunt pe cale să intre prin ferestrele casei liderului suprem Ali Khamenei - acest lucru ar fi mult mai greu de realizat la Teheran decât la Caracas - ci pentru că Republica Islamică rareori a părut atât de slabă precum în prezent.

Clericii îmbătrâniți din Iran se confruntă din nou cu un val de proteste stradale în masă, iar forțele lor de securitate au ucis până acum sute de persoane și au arestat mii în eforturile lor de reprimare. Acest lucru a determinat un avertisment timpuriu din partea lui Donald Trump că SUA era „pregătită” să intervină în cazul în care masacrul va continua.

Khamenei s-a confruntat cu mișcări de protest mult mai ample în trecut, de la milioanele de persoane care au participat la „Revoluția Verde” pro-democrație din 2009, până la mișcarea Femeilor pentru Libertate din 2022-2023 și demonstrațiile legate de lipsa apei, prețuri și combustibil. Totuși, de data aceasta se simte diferit, pentru că regimul este în defensivă, atât pe plan intern, cât și internațional. A fost învins categoric de Israel într-un război aerian anul trecut și s-a dovedit incapabil să-și protejeze aliații principali - inclusiv președintele Bashar Al-Assad în Siria, Hamas în Gaza și Hezbollah în Liban - de distrugere. Umilința implicată a fost extremă, în ciuda tuturor cuvintelor bombastice ale lui Khamenei. De asemenea, este direct legată de protestele legate de starea dezastruoasă a economiei și de o monedă în cădere liberă.

Printre plângeri se numără faptul că, în timp ce neglijează aprovizionarea cu apă a națiunii, se îndoapă prin corupție și subfinanțează serviciile interne esențiale, Khamenei și Corpul său al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au cheltuit sute de miliarde de dolari pe o serie de aventuri externe care - în cea mai mare parte - s-au evaporat acum, fără niciun beneficiu perceptibil pentru Iran. Aceasta include un program de îmbogățire a uraniului care nu avea nicio valoare comercială, costând zeci de miliarde de dolari pentru a fi realizat. Asta a generat costuri de oportunitate și mai mari pentru țară, ca urmare a sancțiunilor și a izolării economice internaționale pe care le-a atras presupusul său obiectiv de a produce arme nucleare.

Următorul pas în această poveste a risipei strategice a fost aprovizionarea și subvenționarea aliaților din așa-numita Axă a Rezistenței a lui Khamenei, care a fost concepută atât pentru a ataca, cât și pentru a descuraja Israelul. Siria lui Assad se află în fruntea listei, cu estimări de costuri pentru sprijinul său de aproximativ 30 de miliarde de dolari. Hezbollah - și vastul său arsenal de rachete și proiectile - se află pe locul doi.

Nu există cifre oficiale despre cât a investit Iranul în Venezuela și cât ar putea pierde acum. Însă, având în vedere proiectele care variază de la construirea de rafinării de petrol și petroliere până la fabrici de automobile și locuințe, estimările sugerează că ar putea fi credite restante între 2 și 4 miliarde de dolari.

Nu este vorba de o sumă mare pentru o națiune suverană cu aproximativ 90 de milioane de locuitori, dar ar extinde o narațiune nedorită de pierderi și eșecuri pentru un guvern care a trebuit să retragă o creștere esențială a impozitelor sub presiunea furiei publice legate de inflația și costul vieții în creștere.

Acum, se deviază și mai mulți bani și atenție de la economia civilă, în timp ce IRGC se grăbește să reconstruiască apărarea aeriană și stocurile de rachete distruse de atacurile aeriene israeliene și americane de anul trecut.

Asta ne aduce înapoi la amenințarea „fixată și încărcată” a lui Trump. Iranul și Venezuela au fost mult timp dovezile A și B pentru afirmația că, indiferent cât de nepopulare ar fi, regimurile autoritare cad doar atunci când serviciile de securitate interne nu sunt dispuse să ucidă pentru a le menține la putere.

Acest lucru nu s-a schimbat încă pentru niciuna dintre ele. Dar dacă Khamenei îl ia în serios pe Trump, așa cum ar trebui, opțiunile sale de represiune ar putea deveni limitate dacă protestele continuă mult timp sau cresc în amploare.

Asta face ca atât amenințările lui Trump de a interveni în cazul uciderilor în masă, cât și avertismentele israeliene privind programul de rachete balistice al Iranului să fie politici bune.

Dar când vine vorba de repetarea atacurilor aeriene americane și israeliene de anul trecut, calculele sunt mai puțin clare. Întrebarea nu este dacă Iranul și regiunea ar fi mai bine fără Republica Islamică, ci dacă mai multe atacuri aeriene ar promova sau ar împiedica acest obiectiv.

Există cel puțin două motive pentru reținere. Primul este că regimul s-a bucurat de un efect de raliere în jurul steagului o perioadă după atacurile aeriene din iunie, pentru că nimănui nu-i place să fie bombardat de o putere străină sau pagubele colaterale civile pe care le implică aproape inevitabil.

Liderii islamiști iranieni au adoptat chiar și simboluri naționaliste persane pe care le-au denunțat anterior ca fiind păgâne pentru a încuraja acest val de patriotism. Există toate motivele să bănuim că o repetare a atacurilor de anul trecut ar avea același efect. Protestatarii s-ar putea întoarce acasă de teama de a fi văzuți drept complici ai inamicului.

Un al doilea motiv pentru o reținere este că e foarte puțin probabil ca, chiar dacă un al doilea atac SUA-Israel ar provoca o prăbușire a regimului, să urmeze o democrație prooccidentală stabilă. Mai probabil este ca puterea să treacă la un guvern mai puțin fervent din punct de vedere religios, dar la fel de ostil, condus de IRGC. Și mai rău, într-un imperiu multietnic care se prezintă drept stat național, ar exista un vid de putere care riscă un război civil. Gândiți-vă la Siria, dar într-o națiune cu o populație de peste trei ori mai mare.

Napoleon le-a spus generalilor săi, în mod celebru, că nu ar trebui să intervină niciodată în timp ce un adversar greșește. Era un sfat bun atunci; este valabil și astăzi.

