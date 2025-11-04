Live TV

De ce vor susținătorii evangheliști ai lui Donald Trump ca președintele SUA să trimită armata în Nigeria

Data publicării:
Trump threatens US military action in Nigeria over treatment of Christians
Ziare cu articole care relatează mesajul președintelui american Donald Trump către Nigeria cu privire la tratamentul creștinilor sunt expuse la un chioșc de ziare din Ojuelegba, Lagos, Nigeria, 2 noiembrie 2025. Foto: REUTERS / Sodiq Adelakun
Din articol
„Este de neînțeles că aproximativ 50.000 de creștini au fost uciși în Nigeria în ultimii 15 ani – uciși, măcelăriți de extremiștii islamici”, a scris el pe X.

Președintele SUA a amenințat că va trimite armata cu „armele în mână” dacă Nigeria nu va face mai mult pentru a proteja creștinii de militanții islamiști, scrie The Times într-o analiză care încearcă să explice care este interesul lui Donald Trump pentru țara vest-africană.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, activistul conservator Charlie Kirk a lansat un apel către susținătorii săi cu privire la o catastrofă care, în opinia sa, avea loc în Africa. Pe un continent care se confruntă cu mai multe crize, inclusiv una dintre cele mai grave catastrofe umanitare ale secolului în Sudan, tânărul de 31 de ani a ales să sublinieze persecuția creștinilor din Nigeria.

„Știați că 125.000 de creștini au fost uciși și 19.000 de biserici distruse de musulmani în Nigeria în ultimii 15 ani?”, a postat creștinul evanghelic pe rețelele de socializare. „Ciudat cum acest lucru nu atrage niciodată atenția. Mă întreb de ce.”

Sursa cifrelor citate de Kirk nu este clară, dar ele au fost repetate de alte voci din mișcarea MAGA. Acum, după asasinarea lui Kirk în Utah, președintele Trump a răspuns la protestele susținătorilor săi evanghelici și a amenințat că va trimite trupe americane „cu armele în mână” dacă Nigeria nu va face mai mult pentru a proteja creștinii de militanții islamiști.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a spus că a ordonat Pentagonului să înceapă planificarea unei acțiuni militare în ceea ce el a numit „acea țară acum dezonorată” și a avertizat că tot ajutorul și sprijinul acordat Nigeriei vor fi întrerupte.

Nigeria, cu o populație de 220 de milioane de oameni, împărțită aproximativ între creștini în sud și musulmani în nord, este lovită de crize de securitate suprapuse, inclusiv o insurgență islamistă care a ucis mii de oameni de ambele confesiuni.

Într-o lungă postare pe Truth Social sâmbătă, Trump a avertizat că orice intervenție „va fi rapidă, violentă și dulce, la fel cum teroriștii atacă pe creștinii noștri PREȚUIȚI! AVERTISMENT: GUVERNUL NIGERIAN AR FI BINE SĂ ACȚIONEZE RAPID!” Pete Hegseth, secretarul de război, a răspuns la postare cu: „Da, domnule”.

Amenințările lui Trump au urmat remarcilor pe care le-a făcut vineri, potrivit cărora „creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria” și „islamiștii radicali sunt responsabili pentru acest masacru în masă”.

Duminică, guvernul nigerian a declarat că oferta de sprijin militar din partea SUA ar fi binevenită pentru a combate insurgența „atâta timp cât recunoaște integritatea noastră teritorială”.

Acesta a afirmat că promisiunea lui Trump de a trimite trupe „cu armele încărcate” nu a fost percepută la Abuja ca o amenințare ad literam. „Știm că Donald Trump are propriul său stil de comunicare”, a afirmat acesta, sugerând că postarea era o modalitate de a „forța o întâlnire între cei doi lideri, astfel încât aceștia să poată stabili un front comun pentru a combate insecuritatea”.

Președintele Tinubu, în vârstă de 73 de ani, a respins anterior caracterizarea lui Trump după ce acesta a readus Nigeria pe lista SUA a „țărilor care prezintă o preocupare specială”, alături de China, Afganistan și altele, pentru presupuse încălcări ale libertății religioase.

„Caracterizarea Nigeriei ca fiind intolerantă din punct de vedere religios nu reflectă realitatea noastră națională”, a declarat Tinubu pe X. „Libertatea religioasă și toleranța au fost un principiu fundamental al identității noastre colective și vor rămâne întotdeauna așa.”

O serie recentă de atacuri ale grupării Boko Haram și ale altor grupări islamiste, care au ucis sute de oameni, atât creștini, cât și musulmani, a atras atenția conservatorilor americani, printre care Ted Cruz, senatorul din Texas, care a sugerat că guvernul nigerian ar putea fi complice. Bill Maher, vedeta unui talk-show de televiziune, a afirmat că uciderea creștinilor din Nigeria este „mult mai mult o încercare de genocid decât ceea ce se întâmplă în Gaza”.

Una dintre vocile creștine cheie din administrația Trump este Paula White-Cain, 59 de ani, consilier principal al biroului pentru credință al Casei Albe, care a slujit anterior în Nigeria și a cerut odată „întăriri angelice” din Africa și America de Sud pentru a-l ajuta pe Trump să câștige alegerile din 2020.

Televanghelista din Florida, o predicatoare milionară care a negat că ar fi solicitat plăți de 1.000 de dolari în schimbul binecuvântărilor, este cunoscută pentru spectacolele în care susține că este posedată de duhul sfânt și vorbește în limbi. După anunțul unei posibile intervenții militare a SUA în Africa, ea i-a mulțumit lui Trump pentru „poziția fermă față de persecuția creștinilor din Nigeria”. „Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră în aceste probleme critice!”, a scris ea pe X.

JD Vance, vicepreședintele SUA convertit la catolicism, a vorbit și el despre „persecuția incredibilă” a creștinilor din Nigeria. Reverendul Franklin Graham, liderul evanghelic aliniat MAGA, a declarat că este „atât de recunoscător pentru un președinte căruia îi pasă”.

„Este de neînțeles că aproximativ 50.000 de creștini au fost uciși în Nigeria în ultimii 15 ani – uciși, măcelăriți de extremiștii islamici”, a scris el pe X.

Musulmanii, creștinii și alte grupuri din Nigeria au fost victime ale violenței în urma eșecului guvernului de a combate spirala anarhiei.

Tulburările au la origine o serie de motive. Ciocnirile dintre fermierii predominant creștini și păstorii fulani, în majoritate musulmani, au adesea la origine dezacorduri privind accesul la terenurile agricole și la apă. Rivalitățile etnice, mișcările separatiste și extremismul jihadist sunt, de asemenea, factori care alimentează violența. Grupul terorist Boko Haram a ucis atât creștini, cât și musulmani pe care i-a considerat insuficient de devotați.

Programul Armed Conflict Location and Event Data, cu sediul în SUA, a înregistrat 20.409 decese în urma a 11.862 de atacuri împotriva civililor din Nigeria între 2020 și septembrie anul trecut.

Dintre acestea, 385 de atacuri au fost identificate ca incidente țintite „în care identitatea creștină a victimei a fost un factor raportat”, soldate cu 317 decese. În aceeași perioadă, au fost înregistrate 417 decese ale musulmanilor în urma a 196 de atacuri.

Deși religia a fost un factor în criza de securitate din Nigeria, „populația numeroasă și diferențele geografice vaste fac imposibilă afirmarea că violența religioasă este motivul tuturor actelor de violență”, a declarat Ladd Serwat, analistul principal pentru Africa al programului.

Olajumoke Ayandele, cadru didactic la Centrul pentru afaceri globale al Universității din New York, a avertizat că accentuarea religiei și etniei victimelor violenței riscă să agraveze situația de securitate.

„Ceea ce vedem sunt ucideri în masă care nu vizează un grup specific”, a declarat Ayandele, specialist în studii de conflict.

Personalități importante ale Bisericii Anglicane au îndemnat guvernul britanic să acorde sprijin Nigeriei pentru a contribui la oprirea vărsării de sânge. Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, a declarat că nu consideră criza ca fiind un război religios, ci „mai degrabă unul social”.

Raportul din 2024 al Comisiei SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională a afirmat că „violența afectează un număr mare de creștini și musulmani în mai multe state din Nigeria”.

Nigeria a fost desemnată țară de interes în 2020 din cauza „încălcărilor sistematice ale libertăților religioase”, deși au fost menționate în mod special atacurile asupra creștinilor. Eticheta a fost ridicată în 2023 pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale înaintea vizitei lui Antony Blinken, pe atunci secretar de stat al SUA.

Relațiile Nigeriei cu Washingtonul au fost tensionate în acest an, după ce țara a rezistat presiunilor SUA asupra statelor africane de a primi prizonieri deportați. În timp ce Uganda, micul regat Eswatini și alte țări au acceptat să primească condamnați, Nigeria a refuzat.

Yusuf Tuggar, ministrul de externe, a declarat că Nigeria și alte țări au fost supuse unei „presiuni considerabile”, dar au rezistat.

„Ar fi dificil pentru o țară ca Nigeria să accepte prizonieri venezueleni în Nigeria... avem destule probleme proprii, pentru numele lui Dumnezeu”, a declarat Tuggar într-un interviu televizat.

Poziția lui Trump nu este aparent împărtășită de Massad Boulos, consilierul său pentru afaceri arabe și africane, care a declarat luna trecută pentru mass-media nigeriană că „Boko Haram și ISIS ucid mai mulți musulmani decât creștini” și că „oamenii suferă indiferent de originea lor”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
ludovic orban digi24
5
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Digi Sport
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Românul prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti a fost scos...
o drona si un soldat
Fără drone, forțele NATO se pot confrunta cu un „cocktail” de atacuri...
politisti la perchezitii
Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane...
Ultimele știri
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte
Podul peste Dunăre de la Giurgiu - Ruse se închide azi la ora 09:00 pentru 12 ore. Rute alternative
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
supermarket sua
Administraţia Trump taie la jumătate ajutorul alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului bugetar
Miliardari americani la ceremonia de învestire a lui Trump.
Averea celor mai bogați 10 americani a crescut cu aproape 700 de miliarde de dolari de când Trump a redevenit președinte
Donald Trump
Ce spune Trump despre măsurile luate de regele Charles împotriva fratelui său, Andrew, după scandalul Epstein
Explozie nucleară.
Avertismentul dur al preşedintelui Finlandei: A început o „nouă eră a armelor nucleare”
donald trump-air force one
Răspunsul lui Donald Trump, întrebat de ce l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul platformei Binance: „Nu știu cine este”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Blackout-ul care paralizează orașele. Când trebuie să părăsești jungla urbană. Ghid de supraviețuire în haos
Adevărul
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump
Playtech
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50%
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”