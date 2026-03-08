Miguel Diaz-Canel consideră „neocolonial” summitul lui Trump din Florida. Cuba acuză presiune militară și ingerință

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a numit drept „neocolonial” summitul convocat sâmbătă în Florida de omologul său american Donald Trump, care a afirmat la reuniune că insula comunistă „îşi trăieşte ultimele clipe” şi că „se va ocupa de ea”.

„Micul summit reacţionar şi neocolonial din Florida, convocat de Statele Unite cu participarea guvernelor de dreapta (din America Latină - n.r.), le angajează pe acestea să accepte utilizarea letală a forţei militare americane pentru a rezolva probleme interne, precum şi pentru a asigura ordinea şi liniştea în ţările lor”, a scris el pe X.

Summitul, supranumit „Scutul Americilor”, a reunit la Miami doisprezece lideri apropiaţi de Washington pentru a discuta despre lupta împotriva cartelurilor de pe continent. Trump a afirmat că Cuba, supusă unei blocade petroliere de facto din partea Statelor Unite, „îşi trăieşte ultimele clipe”, relatează AFP preluată de Agerpres.

De asemenea, el a reiterat că guvernul comunist al insulei poartă „negocieri” cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu el însuşi, fără a oferi detalii suplimentare. Havana a negat în repetate rânduri aceste informaţii.

Summitul este „un atac la adresa Proclamaţiei Americii Latine şi Caraibelor ca Zonă de Pace”, un document semnat la Havana în 2014, „un atac la adresa aspiraţiilor de integrare regională şi o demonstraţie a disponibilităţii de a se subordona intereselor puternicului său vecin nordic, în conformitate cu preceptele Doctrinei Monroe”, a adăugat Diaz-Canel.

Relaţiile dintre cele două ţări s-au încordat de la atacul SUA asupra Venezuelei din 3 ianuarie şi de la ameninţările repetate ale lui Trump, care a îndemnat guvernul cubanez să „ajungă la un acord” înainte de a fi prea târziu.

Donald Trump nu îşi ascunde dorinţa de a vedea o schimbare de regim în Cuba şi aplică o politică de presiune maximă, invocând „ameninţarea excepţională” pe care insula, situată la doar 150 de kilometri de coastele Floridei, o reprezintă pentru securitatea naţională a SUA din cauza relaţiilor sale cu Rusia, China şi Iranul.

Editor : Ana Petrescu