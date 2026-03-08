Live TV

Miguel Diaz-Canel consideră „neocolonial” summitul lui Trump din Florida. Cuba acuză presiune militară și ingerință

Data publicării:
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel
Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel. Foto: Profimedia Images

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a numit drept „neocolonial” summitul convocat sâmbătă în Florida de omologul său american Donald Trump, care a afirmat la reuniune că insula comunistă „îşi trăieşte ultimele clipe” şi că „se va ocupa de ea”.

„Micul summit reacţionar şi neocolonial din Florida, convocat de Statele Unite cu participarea guvernelor de dreapta (din America Latină - n.r.), le angajează pe acestea să accepte utilizarea letală a forţei militare americane pentru a rezolva probleme interne, precum şi pentru a asigura ordinea şi liniştea în ţările lor”, a scris el pe X.

Summitul, supranumit „Scutul Americilor”, a reunit la Miami doisprezece lideri apropiaţi de Washington pentru a discuta despre lupta împotriva cartelurilor de pe continent. Trump a afirmat că Cuba, supusă unei blocade petroliere de facto din partea Statelor Unite, „îşi trăieşte ultimele clipe”, relatează AFP preluată de Agerpres.

Citește și: Următoarea țintă a lui Trump. SUA vizează o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului (WSJ)

De asemenea, el a reiterat că guvernul comunist al insulei poartă „negocieri” cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu el însuşi, fără a oferi detalii suplimentare. Havana a negat în repetate rânduri aceste informaţii.

Summitul este „un atac la adresa Proclamaţiei Americii Latine şi Caraibelor ca Zonă de Pace”, un document semnat la Havana în 2014, „un atac la adresa aspiraţiilor de integrare regională şi o demonstraţie a disponibilităţii de a se subordona intereselor puternicului său vecin nordic, în conformitate cu preceptele Doctrinei Monroe”, a adăugat Diaz-Canel.

Citește și: Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”

Relaţiile dintre cele două ţări s-au încordat de la atacul SUA asupra Venezuelei din 3 ianuarie şi de la ameninţările repetate ale lui Trump, care a îndemnat guvernul cubanez să „ajungă la un acord” înainte de a fi prea târziu.

Donald Trump nu îşi ascunde dorinţa de a vedea o schimbare de regim în Cuba şi aplică o politică de presiune maximă, invocând „ameninţarea excepţională” pe care insula, situată la doar 150 de kilometri de coastele Floridei, o reprezintă pentru securitatea naţională a SUA din cauza relaţiilor sale cu Rusia, China şi Iranul.

Citește și: Forțele de securitate cubaneze se retrag din Venezuela, pe fondul presiunii intense a SUA asupra guvernului din Caracas

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Rachete interceptoare
3
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
World-leading robotic urological surgeon, Professor Prokar Dasgupta, who leads The London Clinic's Robotic Centre of Excellence, performing a remote telesurgery operation using the Toumai Robotic System, carried out from The London Clinic. Picture date: W
4
Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
5
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
Digi Sport
Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
meloni trump
Trump o laudă pe Giorgia Meloni în plină criză din Orientul Mijlociu: „Încearcă mereu să ajute, este o lideră excelentă”
Natanz
SUA iau în considerare trimiterea de forțe speciale pe teren pentru a confisca arsenalul nuclear al Iranului
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
„Flăcările războiului” se răspândesc, avertizează China, care cere rezolvarea „diferențelor” înaintea întâlnirii Xi-Trump
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Șeful Parlamentului iranian: Țările care găzduiesc baze americane în regiune nu vor cunoaște pacea
Donald Trump
„Scutul Americilor”. Donald Trump anunţă o alianţă militară împotriva traficanţilor de droguri
Recomandările redacţiei
petrolier în ocean
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota...
ali khamenei
Consens în privința noului lider suprem al Iranului. Anunțul...
ID329345_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
La 37 de ani de la Revoluție, statul român nu a adoptat nicio lege...
profimedia-1080956122
Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Atacuri cu drone și rachete în...
Ultimele știri
Vreme mai caldă decât normalul în București. Vânt puternic în mai multe zone din țară, cod galben în Caraș-Severin
Șoferul băut care a provocat accidentul mortal din Pitești a fost reținut. Avea permisul suspendat și fugise de la locul accidentului
Incendiu cu degajare mare de fum la Halele Centrale Ploieşti. Nu sunt persoane rănite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Gică Mihali a numit cel mai bun fotbalist din toate timpurile: „Vă rog, nu-l mai comparați cu nimeni! A...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Adevărul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
O bunică de 88 de ani a zburat pentru prima dată cu avionul. Pilotul a fost chiar nepotul ei: “M-am simțit ca...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
Pro FM
La Toya Jackson stârnește îngrijorare cu silueta sa subțire: "Doamne, nici brațul meu nu încape în cizma...
Film Now
Sofia Vergara, seducătoare la Paris. Rochie șic, zâmbet cuceritor. Actrița are o avere de aproape 200 de...
Adevarul
Milioane de oameni dezinstalează ChatGpt. Care e motivul
Newsweek
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
Digi FM
Camila Cabello a împlinit 29 de ani și a sărbătorit împreună cu iubitul miliardar. Tort cu trandafiri și mii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kristen Bell reacționează după ce s-a vehiculat că ar fi primit un salariu de 60 de milioane de dolari pentru...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii