China a evacuat aproape 350.000 de oameni din zonele de coastă din sudul țării, în timp ce taifunul Matmo a lovit duminică, aducând vânturi puternice și ploi torențiale în provinciile Guangdong și Hainan, relatează Independent.

Centrul Meteorologic Național (NMC) a declarat că furtuna, al 21-lea taifun al anului, s-a intensificat înainte de a lovi coasta între Wuchuan în Guangdong și Wenchang în Hainan în jurul prânzului.

Taifunul, care se deplasa spre nord-vest cu o viteză de circa 25 km/h, a adus vânturi cu viteze maxime de 151 km/h și a determinat serviciul meteorologic să emită o alertă roșie – cea mai înaltă din sistemul de avertizare al Chinei.

În Guangdong și Hainan, autoritățile au declarat că un total de 347.000 de persoane au fost relocate din zonele cu risc ridicat și din zonele de coastă. Peste 10.000 de membri ai personalului de urgență și salvare au fost mobilizați în Guangdong, a raportat South China Morning Post.

Secretarul adjunct al partidului provincial, Meng Fanli, a îndemnat oficialii locali să „intre rapid în modul de luptă” și să se asigure că „nu vor exista victime și că pierderile vor fi minime” în timpul sărbătorilor Zilei Naționale și de Mijlocul Toamnei, perioadă în care un număr mare de persoane călătoresc de obicei în regiune.

Orașul Zhanjiang a impus închiderea completă a școlilor, întreprinderilor, transporturilor și serviciilor publice sâmbătă seara, închizând toate autostrăzile începând de duminică dimineața.

Măsuri similare au fost luate în anumite zone din Hainan, inclusiv în Haikou și în orașul Wenchang.

Circulația trenurilor pe insula Hainan a fost suspendată duminică, iar serviciile feroviare de mare viteză vor fi reluate luni. Zborurile către și dinspre Aeroportul Internațional Haikou Meilan au fost anulate începând de sâmbătă seara, iar reluarea treptată a acestora este prevăzută pentru duminică.

Autoritatea aeroportuară a anunțat că peste 100 de zboruri ar urma să fie afectate duminică în Hong Kong, pe măsură ce taifunul Matmo se apropia de oraș, fiind prevăzute până la 27 de anulări.

Observatorul din Hong Kong a anunțat că furtuna se domolește și se va îndepărta treptat în cursul zilei. La prânz, centrul taifunului se afla la aproximativ 390 km de Hong Kong.

Deși se preconizează că furtuna se va atenua în cursul după-amiezii, autoritățile au avertizat că vremea instabilă ar putea persista, în special în zonele de coastă și de munte. Autoritățile au avertizat că în unele zone sunt așteptate precipitații abundente de până la 249 mm, ceea ce crește riscul de inundații și alunecări de teren.

