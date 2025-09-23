Hong Kongul se închide în așteptarea celui mai puternic taifun din acest an

Metropola Hong Kong s-a închis marți înaintea super-taifunului Ragasa, cel mai puternic ciclon tropical din acest an, autoritățile îndemnând populația să rămână acasă, în timp ce majoritatea zborurilor de pasageri urmau să fie suspendate până joi, transmite Reuters.

Oamenii s-au înghesuit în supermarketuri, lăsând rafturile aproape goale, pe măsură ce a început panica și locuitorii au început să-și facă provizii de produse de strictă necesitate, de teamă că magazinele ar putea fi închise timp de două zile.

Ferestrele caselor și ale magazinelor din întreg orașul au fost acoperite cu bandă adezivă, locuitorii sperând că acest lucru va contribui la reducerea impactului sticlei sparte.

Ragasa, cu vânturi de până la 220 km/h, reprezintă o „amenințare gravă pentru coasta Guangdong”, a declarat Observatorul din Hong Kong, referindu-se la provincia chineză vecină cu centrul financiar.

Acesta își va menține intensitatea de super-taifun pe măsură ce se apropie de coasta Guangdongului și va afecta Hong Kongul, China continentală și Taiwanul, după ce a traversat nordul Filipinelor luni. Se preconizează că va ajunge pe coasta Guangdongului între miercuri la prânz și miercuri seara.

Autoritățile din Guangdong au evacuat peste 370.000 de persoane, a declarat marți agenția oficială de știri Xinhua.

Hong Kong a emis semnalul de taifun 8, al treilea cel mai ridicat, la ora 14:20 (09:20 ora României), care îndeamnă majoritatea întreprinderilor și serviciilor de transport să își întrerupă activitatea. Peste 700 de zboruri au fost perturbate, inclusiv în centrul de jocuri de noroc vecin din Macao și în Taiwan.

Se așteaptă ca vremea să se deterioreze rapid marți seara, iar observatorul a declarat că va evalua dacă va emite o avertizare mai severă marți seara sau miercuri dimineața.

Miercuri, în Hong Kong sunt probabile vânturi cu forța unui uragan în larg și pe terenurile înalte, iar ploile abundente ar putea duce la o furtună puternică și la valuri mari în acest oraș dens populat.

Observatorul a avertizat că nivelul mării va crește, similar cu ceea ce s-a întâmplat în timpul taifunului Hato în 2017 și al taifunului Mangkhut în 2018, care au provocat pagube de miliarde de dolari.

Nivelul apei va crește cu aproximativ doi metri de-a lungul zonelor de coastă din Hong Kong, iar nivelul maxim al apei ar putea ajunge la patru-cinci metri în unele zone, a declarat observatorul, îndemnând locuitorii să ia măsurile de precauție adecvate.

Autoritățile locale au distribuit saci de nisip locuitorilor pentru a-și consolida casele din zonele joase, în timp ce multe persoane au făcut provizii cu produse de uz zilnic.

Un locuitor în vârstă de 35 de ani, pe nume Mak, a declarat că a cumpărat deja câteva alimente, dar că mai are nevoie de altele și că își pregătește casa pentru taifun.

„Am închis bine ferestrele și ușile casei și am verificat dacă există scurgeri”, a spus el.

În timp ce unele întreprinderi sperau să profite de faptul că oamenii lucrează de acasă, un bar de pe insula periferică Lantau a oferit o reducere de 20% la toate băuturile pe durata semnalului T8.

Bursa din Hong Kong va rămâne deschisă. La sfârșitul anului trecut, aceasta și-a modificat politica pentru a continua tranzacționarea indiferent de condițiile meteorologice.

Furtuni

La intensitatea maximă a Ragasa, luni, vânturile maxime susținute în apropierea ochiului său au depășit 260 km/h, făcându-l cea mai puternică furtună de categoria 5 din 2025.

De atunci, taifunul s-a atenuat ușor, dar este încă capabil să provoace ravagii pe coasta chineză dens populată, fiind un taifun de categoria 4. Autoritățile chineze au activat măsuri de control al inundațiilor în mai multe provincii din sud, avertizând asupra ploilor abundente de marți seara.

Peste 11 orașe din Guangdong, inclusiv centrul tehnologic Shenzhen și orașul coastal Zhuhai, au suspendat activitatea, serviciile de transport și școlile din cauza avertismentelor privind valurile de furtună și valurile înalte.

Centrul de prognoză a mediului din China a declarat că apele de coastă din largul Guangdongului vor fi lovite de valuri uriașe și extrem de puternice, cu înălțimi de până la șapte metri.

Autoritățile din Shenzhen au pregătit peste 800 de adăposturi de urgență, în timp ce în districtul Nanshan al orașului, echipele tăiau cu drujbele ramurile copacilor de-a lungul drumurilor principale, în pregătirea pentru taifun.

„Doar cele mai mari prezintă un risc. Vom fi pe teren toată după-amiaza în tot districtul”, a declarat un muncitor pe nume Zhang, înconjurat de grămezi de bușteni din spatele unei zone delimitate cu bandă adezivă pe trotuar.

Locuitorii din Macao, cel mai mare centru de jocuri de noroc din lume, s-au pregătit și ei pentru un impact semnificativ. Toate cazinourile vor fi nevoite să închidă până la ora 17:00 (12:00 ora României), când fosta colonie portugheză va ridica semnalul de taifun la 8.

Taiwan a înregistrat aproape 60 cm de precipitații în zona montană din est și a raportat 25 de persoane rănite, în timp ce marți, pentru a doua zi consecutivă, transporturile au fost perturbate, 273 de zboruri fiind anulate.

Editor : B.E.