Exclus din concertele lui Ed Sheeran, rapperul Macklemore anunță turneul „Free Palestine” în Europa și SUA

Rapperul american Macklemore, exclus din deschiderea concertelor lui Ed Sheeran după declarațiile sale în sprijinul palestinienilor, a anunțat joi că va porni propriul turneu, intitulat „Free Palestine”, cu concerte programate în Europa și Statele Unite. Încasările vor fi donate unor organizații pro-palestiniene.

Înlăturarea sa din deschiderea concertelor starului pop britanic după ce a lansat apelul „Free Palestine” („Palestina Liberă”) a provocat polemici aprinse în Statele Unite şi în alte ţări, relatează Agerpres.

Reacţionând după acea excludere, Macklemore a anunţat că va susţine trei concerte la sfârşitul lunii octombrie, la Londra, Paris şi Dublin. Alte concerte vor avea loc apoi în Statele Unite, iar încasările vor fi donate unor organizaţii pro-palestiniene, a precizat cântăreţul american.

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„Ceea ce mi s-a întâmplat depășește cazul unui singur artist sau al unei singure scene. Atunci când clasa miliardarilor poate decide ce voci au voie să urce pe scenă și care sunt considerate prea periculoase pentru a fi auzite, toată lumea ar trebui să fie atentă”, a scris rapperul în vârstă de 43 de ani într-un mesaj publicat pe Instagram.

„Suntem în 2026. Să rămâi apolitic în fața unui genocid nu mai funcționează. Oamenii le cer artiștilor să se implice, să se informeze și să fie alături de comunitate. Să folosească scena pentru mai mult decât divertisment. Să riposteze atunci când apelul pentru o Palestină liberă este întâmpinat cu încercări de a-l reduce la tăcere”, a adăugat el, aducând încă o dată acuzaţii Israelului.

Macklemore a fost exclus din turneu săptămâna trecută în urma presiunilor exercitate de proprietarii de stadioane din Statele Unite. Acea decizie a stârnit un val de critici la adresa lui Ed Sheeran, un fost muzician stradal, devenit unul dintre cei mai ascultaţi artişti ai generaţiei sale, o reacţie fără precedent pentru un muzician care, până atunci, se bucurase de o popularitate largă şi lipsită de controverse.

În timpul unui concert susţinut sâmbătă la Philadelphia, starul britanic a spus că a făcut „greşeli” şi a declarat că situaţia din Fâşia Gaza „nu poate fi justificată”. Alţi artişti, inclusiv Finneas, fratele vedetei pop Billie Eilish, s-au retras din turneul lui Ed Sheeran în semn de solidaritate cu Macklemore.

Editor : M.I.